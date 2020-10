Riccardo Rossi positif au COVID-19 et forfait pour le GP de Teruel

Nouveau cas de COVID sur les Grands Prix moto. Riccardo Rossi a dû renoncer à disputer la deuxième course en Aragón, ce week-end, en raison d'un test positif au COVID-19. Le pilote de la catégorie Moto3 est asymptomatique mais il doit se placer à l'isolement.

"Riccardo Rossi ne participera pas au Grand Prix [de Teruel] ce week-end, après avoir été testé positif au COVID", a précisé RBA BOÉ, l'équipe du pilote italien, via son compte Instagram, tout en précisant que Rossi se sentait "parfaitement bien" et qu'un retour à la compétition était espéré pour la première course de Valence, grâce à la pause de deux semaines qui fera suite au Grand Prix de Teruel.

Les cas de COVID-19 se sont multipliés ces dernières semaines, suscitant l'inquiétude de plusieurs pilotes MotoGP, qui craignent une contamination malgré les importantes mesures sanitaires mises en place. Jorge Martín a été le premier pilote testé positif, ce qui l'a contraint à manquer les deux manches de Misano en Moto2. Le futur pilote Pramac en MotoGP a pu faire son retour à Barcelone.

Valentino Rossi a été déclaré positif au coronavirus à la veille des premiers essais en Aragón, l'obligeant à manquer la première course sur le circuit, mais aussi la seconde, ce week-end, en raison de la période d'isolement imposée en Italie. Le pilote Yamaha a ressenti des symptômes de la maladie à la fin de la semaine dernière mais son état s'est amélioré au cours des derniers jours.

Tony Arbolino, cas contact suite à un déplacement en avion, a lui aussi dû faire l'impasse sur les deux rendez-vous disputés en Aragón, perdant probablement ses chances de titre dans la catégorie Moto3.

Les pilotes n'ont pas été les seuls touchés. Au Mans puis lors du premier week-end sur le MotorLand Aragón, Yamaha a dû travailler sans six de ses ingénieurs. L'un d'entre eux a été déclaré positif et les cinq autres sont des cas contacts, placés à l'isolement. Les six membres de l'équipe feront leur retour ce week-end au Grand Prix de Teruel. Chez Michelin, un technicien a été testé positif en Aragón au COVID-19 et un second, cas contact, a été placé à l'isolement.