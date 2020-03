Salač domine les derniers essais avant le début de la saison

Salač est le seul homme à avoir tourné dans la fenêtre des 2'04 lors des essais qui se sont tenus au Qatar ces trois derniers jours, avec un chrono de 2'04"892 signé samedi. À l'issue de la séance, le Tchèque devançait de plus d'une demi-seconde Ai Ogura et Tony Arbolino, qui ont complété le top 3, et ce alors que lors de la dernière journée, dimanche, Salač et Ogura ont terminé avec le même chrono en tête de la feuille des temps.

Tatsuki Suzuki et Dennis Foggia complètent pour leur part le top 5 à l'issue de trois journées d'essais dominées par Honda. La marque à l'aile dorée s'offre en effet les huit premières places du classement, la première KTM, celle d'Albert Arenas, étant neuvième et la première Husqvarna, celle de Romano Fenati, se classant 17e.

Le top 10 s'est tenu en une seconde pour ce qui constituait la dernière opportunité pour les jeunes loups du Moto3 de se mesurer les uns aux autres avant le début du championnat. Gabriel Rodrigo, finalement sixième du classement combiné, avait mené la charge vendredi, avant de laisser la première place à Salač et Ogura les deux jours suivants.

Le vent a joué des tours aux pilotes dimanche soir, et certains, dont Andrea Migno, ont été piégés. L'Italien termine ces trois jours d'essais au 20e rang, loin derrière son équipier Celestino Vietti. On notera également que Niccolò Antonelli, blessé à l'épaule lors des tests de Jerez, a tenté de reprendre la piste avant de renoncer et d'opter pour une opération qui lui fera manquer la première course de la saison.

Comme pour la catégorie Moto2, le coup d'envoi de la saison Moto3 sera donné cette semaine, à l'occasion du Grand Prix du Qatar, sur le même circuit de Losail où viennent de se dérouler les trois journées d'essais. Il s'agira de la seule manche maintenue ce mois-ci, puisque le Grand Prix de Thaïlande n'aura ensuite pas lieu : les trois catégories seront réunies début avril à Austin afin d'entamer ou de poursuivre leur saison.