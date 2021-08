Sergio García prend sa revanche dans une fin de course épique

Une semaine après avoir pris la deuxième place malgré une chute, Sergio García s'est parfaitement relancé au Red Bull Ring, doublant Pedro Acosta puis Denis Öncü dans le tout dernier tour de l'épreuve pour décrocher son troisième succès de l'année.

Romano Fenati était en pole et il a gardé la tête au départ, avant d'échanger plusieurs fois la première place avec Deniz Öncü dans les premiers tours. Très vite, un groupe de six pilotes s'est détaché du reste du plateau, avec les deux leaders suivis par García, pourtant seulement 13e sur la grille, mais aussi Pedro Acosta, Jaume Masia et Dennis Foggia.

Öncü a passé la majeure partie de la course en tête et il a plusieurs fois tenté de se détacher d'un groupe dont les positions ont évolué à chaque boucle, sans véritablement y parvenir, mais il occupait la première place à l'entame du dernier tour, devant Acosta et García.

Lire aussi : Le Sepang Racing Team confirme son divorce avec Petronas

Comme souvent en Moto3, la lutte a duré jusqu'aux derniers instants. Acosta a attaqué Öncü au virage 3 avec un freinage tardif mais il est sorti assez large et le pilote Tech3 a pu croiser la trajectoire et reprendre l'avantage. García a ainsi pu revenir au contact d'Acosta et il l'a doublé dès le virage suivant, avec une manœuvre musclée.

Revenu dans la roue d'Öncu, il a doublé le Turc dans l'avant-dernière courbe, où il avait chuté une semaine plus tôt. Au même instant, Foggia a porté une attaque sur Acosta, éjectant le leader du championnat du podium. García s'est ainsi imposé, 0"027 devant Öncü, tandis que Foggia a complété le podium, Acosta prenant la quatrième place.

"Quelle belle course pour moi !" se réjouit García. "Au début c'était très dur parce que le rythme était très élevé, mais j'ai attaqué à la limite, jusqu'au dernier moment et au dernier virage, et j'ai décroché la victoire en Autriche. C'est incroyable."

Fenati a pris la cinquième place devant Masiá, dans un top 6 resté regroupé en moins d'une seconde sous le drapeau à damier. John McPhee et Darryn Binder ont longtemps tenté de recoller au groupe des six leaders, sans y parvenir, et ils ont ensuite été doublés par Izan Guevara. McPhee a pu reprendre l'avantage pour se classer au septième rang devant Guevara et Binder, qui a touché Ayumu Sasaki en début de course, provoquant sa chute mais sans être pénalisé par la suite. Lorenzo Fellon était 17e sous le drapeau à damier.

Même si la victoire lui a échappé, Acosta reste un solide leader du championnat avec 41 points d'avance sur García et 89 sur Fenati.

GP de Styrie Moto3