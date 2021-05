García retrouve la victoire, Acosta dans le top 10 malgré une chute

Sergio García a remporté un Grand Prix de France disputé sur une piste humide mais séchante, devant deux pilotes que l'on n'a pas l'habitude de voir si bien placés, Filip Salač et Riccardo Rossi. La série de trois succès de Pedro Acosta a pris fin mais malgré une chute, l'Espagnol a encore fait une bonne opération au championnat.

La course a débuté sur un circuit encore très humide et Andrea Migno, l'auteur de la pole, a conservé la tête au départ, avant de faire une erreur à la chicane Dunlop qui a donné la tête à Niccoló Antonelli. L'Italien a finalement été l'un des premiers pilotes à partir à la faute, rapidement suivi par Tatsuki Suzuki, Jeremy Alcoba et Jaume Masia, tous à terre dans ce début d'épreuve.

García et Salač, qui ne comptait qu'un seul top 5 en près de 40 départs dans la catégorie, ont vite émergé en tête. Parti septième, Salač s'est emparé de la première place dans le deuxième tour et García, qui s'élançait aussi en troisième ligne, a pris l'avantage dans la boucle suivante. Les deux hommes se sont détachés du reste du plateau, transformant la lutte pour la victoire en duel.

García a mené la danse durant presque toute la course, une erreur au virage 8 dans la 10e boucle permettant à Salač de prendre la tête, pour quelques virages seulement avant que le pilote espagnol reprenne son bien. En fin d'épreuve, García a pu creuser un petit écart pour s'imposer avec deux secondes d'avance sur son rival. Ce succès est officiellement le premier d'une GASGAG en Moto3 mais ils s'agit en réalité d'une KTM, le constructeur ayant décidé d'exploiter également cette marque dans la catégorie cette année.

"Je me sens très bien !" se réjouit García. "Parce que cette victoire a été très difficile, les conditions de piste ont changé durant toute la course mais j'ai gardé ma concentration pour gagner la course et je pense que c'est l'objectif ! La piste séchait vraiment. Je suis content de mon pilotage, j'ai vraiment poussé à la limite. C'est une victoire pour mon équipe et ma famille."

Riccardo Rossi a complété le podium après une course en solitaire à la troisième place. L'homonyme de Valentino, qui n'a pas de lien de parenté avec lui, s'est ainsi offert son premier podium et même son premier top 10 en Moto3. John McPhee a enfin inscrit ses premiers points de la saison en prenant la quatrième place, conquise après un dépassement sur Ayumu Suzuki. Adrián Fernández s'est classé au sixième rang, le meilleur résultat de sa jeune carrière dans la catégorie, devant Xavier Artigas.

Pedro Acosta, l'homme fort du début de saison, a connu une course plus difficile. Éliminé en Q1 et seulement 21e sur la grille, le leader du championnat était déjà sixième après deux tours, mais une chute lui a fait perdre du temps. À nouveau 21e après cette erreur, Acosta a enchaîné les dépassements et profité des chutes de plusieurs pilotes, dont Darryn Binder, pour remonter au huitième rang sous le drapeau à damier. Il a devancé Denis Öncü, Romano Fenati et Migno, finalement hors du top 10 malgré sa pole. Pour son premier Grand Prix de France, Lorenzo Fellon s'est classé au 19e rang.

Malgré sa chute, Acosta fait une bonne opération dans un championnat dont il est plus que jamais leader, avec plus du double des points de son premier poursuivant, un rôle qui revient désormais à García, relégué à 54 points, deux unités devant Migno et trois devant Fenati.

Grand Prix de France Moto3