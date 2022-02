Test Portimão - Dennis Foggia et Andrea Migno se détachent

Charger le lecteur audio

Les favoris pour le titre ont répondu aux attentes à Portimão depuis samedi, pour les trois seules journées de tests officiels avant le début de la saison 2022, même si de nombreux pilotes ont roulé à Jerez les jours précédents. Les concurrents du Moto3 partageaient le circuit avec ceux du Moto2 avec pour chaque classe trois séances de 70 minutes par jour, organisées en alternance.

La catégorie est désormais privée de Darryn Binder, promu en MotoGP, ainsi que de son champion Pedro Acosta, de Romano Fenati ou encore de Niccolò Antonelli, qui sont passés en Moto2, et le meilleur temps est revenu au vice-Champion du monde 2021, Dennis Foggia. Le pilote Leopard, favori logique pour la campagne 2022, a été le seul à briser la barre des 1'47 au cours des trois journées passées au Portugal. Il a devancé l'expérimenté Andrea Migno, lui aussi très attendu cette année, de moins d'un dixième.

Dans un plateau toujours aussi serré avec 18 pilotes en moins d'une seconde ce lundi, les deux Italiens ont réussi à se détacher légèrement d'Izan Guevara, troisième à trois dixièmes, et Ayumu Sasaki, quatrième mais déjà à plus d'une demi-seconde. David Muñoz a a été le meilleur des rookies au cinquième rang, devant Tatsuki Suzuki, leader samedi et dimanche. Le Français Lorenzo Fellon, qui n'a pas décroché le moindre point au cours de sa première saison l'an passé, a pris la 14e place.

Lorenzo Fellon

Les trois journées d'essais ont notamment été marquées par une chute de Deniz Öncü, qui a entraîné avec lui Adrian Fernández, son nouveau coéquipier chez Tech3. Fernández ne s'est pas blessé mais Öncu s'est fait mal au pied, bien qu'aucune fracture n'ait été détectée. Le Turc a atteint le top 10 ce lundi.

De retour en Moto3 après cinq saisons en WorldSSP3000, Ana Carrasco a repris ses marques avec des prototypes plus agressifs que les modèles dérivés de la série, avec le 29e et dernier temps. La seule femme engagée sur la scène des Grands Prix cette année a reconnu manquer encore de repères mais elle s'est rapprochée séance après séance pour recoller au groupe. Carrasco a affiché son ambition de grimper dans la hiérarchie tout au long de la saison.

Moto3 - Test Portimão - Jour 3

Pos. Pilote Moto Chrono/Écart 1 D. Foggia Honda 1'46"990 2 A. Migno Honda +0"052 3 I. Guevara Gasgas +0"334 4 A. Sasaki Husqvarna +0"563 5 D. Muñoz KTM +0"628 6 T. Suzuki Honda +0"635 7 J. Masia KTM +0"664 8 D. Öncü KTM +0"669 9 S. García Gasgas +0"706 10 T. Koba KTM +0"709 11 R. Rossi Honda +0"769 12 J. McPhee Husqvarna +0"804 13 A. Surra Honda +0"847 14 L. Fellon Honda +0"861 15 R. Yamanaka KTM +0"953 16 C. Tatay CFMOTO +0"962 17 D. Holgado KTM +0"994 18 S. Ogden Honda +0"998 19 A. Fernández KTM +1"084 20 S. Nepa KTM +1"183 21 X. Artigas CFMOTO +1"184 22 E. Bartolini KTM +1"392 23 I. Ortolá KTM +1"466 24 M. Bertelle KTM +1"587 25 J. Kelso KTM +1"617 26 D. Moreira KTM +1"790 27 J. Whatley Honda +2"051 28 M/ Aji Honda +2"236 29 A. Carrasco KTM +2"303