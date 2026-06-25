Yamaha va bien devenir le fournisseur exclusif du Moto3

L'an passé, Motorsport.com a révélé que Yamaha allait devenir le fournisseur unique du Moto3. L'information a été confirmée ce jeudi à Assen : Yamaha fournira ses machines sur une période allant de 2028 à 2023, et qui pourrait être prolongée.

Les performances seront meilleures qu'aujourd'hui. La moto fera environ 120 kg et le moteur sera basé sur celui de la Yamaha R7, dont la cylindrée est de près de 700cc, soit plus de trois fois plus que les 250cc des moteurs actuels, fournis par KTM et Honda. Le but est d'atteindre une puissance dépassant les 95 chevaux.

En plus de fournir un matériel équivalent et plus performant qu'aujourd'hui à tous les pilotes, cette décision permettra une réduction significative des coûts pour les équipes, puisque le MotoGP promet de réduire les budgets de moitié.

Un véritable écosystème va être mis en place puisqu'en 2029, le championnat du mode Moto3 Junior adoptera une moto similaire, avec des spécifications légèrement plus faibles. Le MotoGP a précisé que des discussions sont en cours pour que d'autres championnats régionaux adoptent cette machine.

"Dès le tout début, notre objectif n'a pas été de simplement fabriquer une moto", a commenté Paolo Pavesio, le patron de Yamaha Motor Racing. "Notre objectif était de créer une plateforme capable de soutenir les pilotes, les équipes et les championnats pour de nombreuses années. Une plateforme qui associe accessibilité, efficacité énergétique et performance pure."

Pour le MotoGP, le but est de faciliter l'accès aux jeunes espoirs, en réduisant les budgets nécessaires. "Le MotoGP s'implique pour faire grandir les courses moto, soutenir les talents et faciliter l'accès afin de créer la catégorie la plus sûre possible, auprès de l'audience la plus forte", a déclaré Carlos Ezpleta, directeur sportif du MotoGP.

"Avec ce projet, nous travaillons avec Yamaha pour créer une plateforme globale pour les jeunes pilotes, plus que simplement annoncer la moto qu'ils piloteront. Nous pensons que ce changement fera beaucoup pour la compétition, hors du paddock et en MotoGP."

"Cette nouvelle ère du Moto3 est pensée pour offrir plus à chacun et mieux positionner le championnat comme le premier niveau du championnat du monde de MotoGP", a-t-il ajouté. "Ce sera une nouvelle plateforme pour permettre au talent et à la performance de briller."