Le MotoE offre à Ducati une "fantaisie" propice au développement

Ducati prendra la succession d'Energica dans le rôle de fournisseur de la machine utilisée en MotoE en 2023, une implication qui a suscité une certaine surprise puisque le constructeur ne dispose pas encore de modèle électrique dans son catalogue de série. Ducati, qui aime faire de son département compétition le bras armé de ses bureaux d'études pour les motos de route, compte justement sur cette implication dans la catégorie électrique pour découvrir cette technologie.

"Cette moto-là aussi sera gérée directement par Ducati Corse quand elle fera partie du championnat MotoE l'année prochaine", a déclaré Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati à GPOne. "C'est une moto sur laquelle Ducati Corse a beaucoup fait. C'est une moto qui naît à quatre mains, deux de Ducati Corse et deux de la production, parce que c'est une moto qui sert à apprendre et le style Ducati c'est d'apprendre à travers les courses."

"C'est la première moto électrique faite par Ducati. Je dois dire qu'il s'agit d'une moto qui nous apporte des satisfactions car on tourne sur des temps intéressants, et qui surtout nous permet de faire des évolutions intéressantes dans ce secteur-là. Il s'agit donc d'un beau projet qui à mon avis est bien né et que nous poursuivons avec un grand intérêt."

Ducati est détenu par Audi, marque elle-même propriété du groupe Volkswagen, qui a déjà une riche expérience de l'électrique, mais l'engagement en MotoE ouvrira de nouvelles perspectives. Six mois après les premiers essais en piste, Gigi Dall'Igna est grisé par ce défi technologique d'une toute nouvelle nature pour lui et ses troupes.

"Chaque nouveauté permet d'intégrer de la fantaisie. Innover avec un moteur à combustion interne, c'est particulièrement difficile. En revanche, innover sur un concept qui est complètement nouveau, cela permet d'essayer de faire beaucoup de choses et, pour un ingénieur comme moi, c'est ce qu'on préfère, ce qu'on aime faire."

"Il est clair que je reste lié au moteur à combustion interne pour une question d'âge, malheureusement ! [rires] Mais c'est un monde qui m'intéresse néanmoins, qui m'amuse et qui permet d'exploiter énormément de fantaisie car on part vraiment d'une feuille complètement blanche. Je dirais même qu'il n'y a même pas de papier ! [rires]"

Avec Léna Buffa