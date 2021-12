Ducati a mené une MotoE en piste pour la première fois

Ducati a réalisé un premier test avec un prototype de la moto électrique qui sera engagée dans la Coupe du monde MotoE à partir de 2023. L'arrivée du constructeur bolognais dans la discipline, en remplacement d'Energica, a été annoncée au mois d'octobre et s'apparente à un défi de taille compte tenu de son manque d'expérience dans ce domaine. Un premier prototype, baptisé V21L, a toutefois déjà pu prendre la piste, la semaine dernière à Misano.

"Nous vivons un moment vraiment extraordinaire. J'ai du mal à croire que c'est la réalité et que ce n'est plus un rêve !" a commenté Roberto Canè, directeur de Ducati eMobility, qui dirige l'équipe de R&D associée à Ducati Corse dans ce projet. "La première Ducati électrique pour circuit est exceptionnelle, non seulement pour son caractère unique mais aussi pour ce qui a été entrepris : difficile, à la fois pour ses objectifs de performance et ses délais extrêmement courts."

"C'est précisément pour cette raison que le travail de toute l'équipe dédiée au projet a été incroyable et ce résultat nous récompense pour les efforts fournis ces derniers mois. Ceci étant dit, nous n'avons clairement pas encore terminé : nous savons que le chemin à parcourir est encore très long, mais en attendant, nous avons posé une première pierre importante."

C'est Michele Pirro, pilote de test de la marque, qui a pris le guidon de la nouvelle machine pour ces premiers essais, sans que ses chronos ne soient dévoilés. "Tester le prototype MotoE sur circuit a été une grande émotion, car cela marque le début d'un chapitre important dans l'Histoire de Ducati", a commenté le pilote. "La moto est légère et elle est déjà bien équilibrée. Par ailleurs, la connexion de l'accélérateur dans sa première phase d'ouverture et l'ergonomie sont très similaires à celles d'une MotoGP. Sans le silence et le fait que, pour ce test, nous avons décidé de limiter la puissance à seulement 70% de la performance, j'aurais facilement pu imaginer que je pilotais ma moto."

Alors que son PDG Claudio Domenicali a souvent été critique des motos électriques par le passé, Ducati entend relever ce défi en garantissant aux équipes engagées dans la discipline des machines performantes et légères, cherchant à optimiser au maximum la taille, le poids et l'autonomie des batteries. Le but ultime sera de mettre sur le marché une moto électrique de route et de faire bénéficier aux acheteurs des enseignements apportés par la compétition.