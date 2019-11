Une pige en MotoE pour Lucas Mahias

Un quatrième pilote français va se joindre au plateau MotoE engagé en fin de semaine sur l'épreuve de Valence. Lucas Mahias s'apprête en effet à faire ses débuts dans le championnat électrique, afin de remplacer Niki Tuuli, blessé, au sein du team Ajo. Premier leader du championnat grâce à sa victoire en Allemagne, le pilote finlandais n'a marqué qu'un seul point par la suite. Sa chute lors de la première course de Misano a mis un terme prématuré à sa saison, en lui occasionnant des fractures du poignet et du fémur gauches.

Dernier rendez-vous de la saison inaugurale du championnat électrique, ce week-end comptera deux courses et, compte tenu d'un programme adapté, c'est dès jeudi que Mahias aura l'opportunité de boucler ses premiers tours de piste en essais au guidon de l'Energica. Une toute nouvelle expérience pour le Champion de France et Champion du monde Supersport, également Champion du monde d'Endurance, passé par le paddock des Grands Prix pour cinq piges en Moto2 entre 2013 et 2015, dont trois justement à Valence.

"Il est difficile de se fixer un objectif précis pour ce week-end, car je ne connais ni la moto ni le championnat, et il est dur de savoir ce que sera mon potentiel", anticipe Lucas Mahias. "J'aurais fait au maximum 20 tours en essais avec une moto électrique, mais en roulant seul, alors je ne peux pas me comparer à mes adversaires qui ont plus d'expérience que moi. Mais en tant que pilote, quand on prend le départ d'une course on veut gagner, alors mon objectif sera d'être devant. J'aime le circuit de Valence et j'y ai déjà couru. Je pense qu'il pourrait être bon pour le MotoE car il n'est pas très long, similaire au Sachsenring."

Alors que deux courses concluront cette semaine la saison inaugurale du MotoE, Matteo Ferrari en occupe la tête du classement général avec 19 points d'avance. Auteur d'un doublé à Misano, il a rejoint Niki Tuuli mais aussi Mike Di Meglio au palmarès.