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GP d'Aragón

2026 MotoGP GP d'Aragón

Spain
28 août 2026 au 30 août 2026
Motorland Aragon, ES

Grand Prix MotoGP d'Aragon : commentaires en direct et actualités depuis le MotorLand Aragon

Classement en direct

Résumé

Live Texte

Ce Livetext est traduit automatiquement à partir d'une autre édition. Des erreurs de traduction peuvent apparaître. Lire dans la langue d'origine.

Quelle course fantastique de Pedro Acosta pour placer KTM à la deuxième place. Bezzecchi décroche une solide troisième place malgré ses blessures

Drapeau à damier

Marc Marquez remporte le Grand Prix d'Aragón ! C'est sa troisième victoire consécutive au MotorLand et sa huitième au total dans la catégorie reine

Accident

Toprak Razgatlioglu est parti à la faute au virage 12 alors qu'il roulait 15e. Cela fait remonter Zarco à la dernière position dans les points

Si l'ordre reste le même, Marquez passera devant Bezzecchi pour la deuxième place du championnat, à seulement 19 points de Martin.

À quatre tours de l'arrivée, Marquez compte désormais 2s d'avance sur Acosta, qui fait un travail remarquable pour conserver la deuxième place

Tour : 17

Grand coup de chapeau à Fermin Aldeguer. Il semble parti pour finir sixième pour son retour, après être parti 11e

Tour : 16

Petite frayeur pour Marquez. Malgré une avance de 1"5, il continue d'attaquer !

Tour : 15

Encore un tour en 1m45s pour le pilote Ducati. Il compte désormais 1.2s d'avance sur Acosta

Tour : 14

Marquez est lancé. Il signe un nouveau meilleur tour - 1'46''7 - et creuse encore l'écart sur Acosta.

Tour : 13

Marc Marquez vient de signer un incroyable tour en 1'46, repoussant Pedro Acosta à une demi-seconde. La star KTM peut-elle répondre ?

Nous avons atteint la mi-course et impossible encore de prédire qui va gagner. Le MotoGP à son meilleur.

Tour : 11

Pour ceux qui se posent la question, Bezzecchi tourne à environ neuf dixièmes du duo de tête. Difficile de savoir s'il préserve son pneu avant pour une attaque en fin de course ou s'il manque simplement de rythme/de condition physique pour défier Marquez et Acosta

Tour : 10

Marquez et Acosta signent des temps identiques au millième près. On ne peut pas l'inventer. On a droit à un superbe avant-goût du duel MotoGP 2027, lorsqu'ils deviendront coéquipiers chez Ducati

Tour : 9

Meilleur tour en course pour Marquez, mais il n'arrive toujours pas à décrocher Acosta. La bataille est lancée

Crash

Franco Morbidelli a également chuté. Trois abandons en seulement deux tours.

Problème mécanique

Raul Fernandez est désormais dans le garage Trackhouse. Quel week-end difficile pour l'équipe satellite d'Aprilia, qui ressentait déjà l'absence d'Ai Ogura

Tour : 7

Cette course n'est pas terminée. Acosta attaque Marquez pour la victoire. Sur le sec.

Tour : 6

Superbe manœuvre de Marc Marquez, qui arrache la tête à Marco Bezzecchi au virage 15. Les deux hommes se sont même touchés en sortie de virage, Pedro Acosta en profitant pour prendre la deuxième place à Bezzecchi. Quel retournement de situation !

Crash

Francesco Bagnaia est le premier pilote à abandonner dans cette course. Une chute met fin à un week-end cauchemardesque !

Tour : 5

Deux tours rapides de Marc Marquez, et il a désormais réduit l'écart sur le leader de la course Bezzecchi à seulement trois dixièmes. Et, d'une manière ou d'une autre, Pedro Acosta reste au contact du duo.

Tour : 3

Bezzecchi s'est construit une avance de sept dixièmes, avec Marquez et Acosta à ses trousses

Tour : 2

Martin a reculé au cinquième rang, derrière Alex Marquez de Gresini.

Gros coup de chapeau à Pedro Acosta, qui roule troisième et juste dans le sillage de Marc Marquez.

Tour : 2

Ordre

  1. Bezzecchi
  2. M Marquez
  3. Acosta
  4. A Marquez
  5. Martin
  6. Fernandez
  7. Bagnaia
  8. Di Giannantonio
  9. Aldeguer
  10. Morbidelli

Mais Marquez ne lâche rien. Il repasse Jorge Martin avec une manœuvre agressive dans le dernier virage pour reprendre la deuxième place.

Marc Marquez a tenté la même manœuvre au départ, mais Marco Bezzecchi a pris l'intérieur et l'a repassé au virage 2.

Jorge Martin est passé de la cinquième place sur la grille à un doublé Aprilia !

Feu vert

Et le GP d'Aragón est lancé !

Tous les pilotes ont opté pour le medium à l'avant et le soft à l'arrière. Pas de surprise.

Le tour de formation est lancé !

Alors que l'attention se porte sur Marco Bezzecchi et Marc Marquez, n'oubliez pas Alex Marquez et Jorge Martin. Tous deux ont le potentiel pour créer la surprise aujourd'hui.

Cinq minutes avant le début du tour de formation. Accrochez-vous !

Petit rappel : Aprilia n'a jamais gagné à Aragon. L'an dernier, la RS-GP la mieux classée était celle de Marco Bezzecchi, huitième !

Il faut parler de Johann Zarco. Le Français impressionne pour son retour ce week-end, s'imposant comme le meilleur pilote de tout le contingent Honda. Il prendra le départ depuis la neuvième place aujourd'hui, mais devra effectuer une double pénalité de long lap après avoir été sanctionné par les commissaires pour avoir provoqué l'accrochage dans lequel il s'est fracturé le genou

Voici le classement du championnat avant Aragon. Avec un Marc Marquez en forme et Ai Ogura absent, la situation pourrait beaucoup évoluer d'ici la fin de la course.

  1. Martin 245
  2. Bezzecchi 216
  3. Marquez 212
  4. Ogura 203
  5. Di Giannantonio 199
  6. Fernandez 186

Voici les chiffres d'affluence du GP d'Aragon

Avant le week-end : 24,917

Samedi : 39,644

Dimanche : 51,181

Total : 115,742

La voie des stands est ouverte et les pilotes prennent la piste. Marco Bezzecchi, Aprilia, vient d'arriver sur la grille pour s'installer en pole position. La course partira dans exactement vingt minutes

 

Grid

All Stats
 
Cla Rider # Bike Time km/h
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia

1'44.962

 174.165
2 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati

+0.089

1'45.051

 174.018
3 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati

+0.299

1'45.261

 173.671
4 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia

+0.413

1'45.375

 173.483
5 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia

+0.474

1'45.436

 173.382
6 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM

+0.593

1'45.555

 173.187
7 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati

+0.653

1'45.615

 173.089
8 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati

+0.709

1'45.671

 172.997
9 France J. Zarco Team LCR 5 Honda

+0.821

1'45.783

 172.814
10 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda

+0.840

1'45.802

 172.783
11 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati

+0.930

1'45.892

 172.636
12 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati

+0.957

1'45.919

 172.592
13 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha

+0.997

1'45.959

 172.527
14 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM

+1.036

1'45.998

 172.463
15 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda

+1.064

1'46.026

 172.418
16 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM

+1.134

1'46.096

 172.304
17 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha

+1.169

1'46.131

 172.247
18 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda

+1.249

1'46.211

 172.117
19 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha

+1.360

1'46.322

 171.938
20 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM

+1.422

1'46.384

 171.837
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha

+1.587

1'46.549

 171.571
22 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team 32 Aprilia

+2.426

1'47.388

 170.231
View full results

Mais assez parlé du reste de la campagne. Revenons au GP d'Aragon. Marc Marquez a pris le dessus sur le poleman Marco Bezzecchi samedi pour remporter le Sprint. Peut-il encore le surprendre au départ et signer aujourd'hui une neuvième victoire record à Aragon (la huitième en catégorie reine) ?

Bien sûr, comme Motorsport.com l'a rapporté ce week-end, le GP du Qatar devrait être annulé, même si MotoGP SEG garde l'espoir que la course ait lieu. Cela nous laisserait avec neuf manches sur 14 week-ends, en incluant le GP d'Aragon d'aujourd'hui.

Mais à partir du GP d'Aragon aujourd'hui, le championnat passe à la vitesse supérieure. Nous avons 10 courses prévues en l'espace de 14 semaines. C'est là que la seconde moitié de saison commence vraiment.

Si vous avez l'impression que l'actualité MotoGP était bien calme, vous n'avez pas tort. Nous n'avons eu que deux courses lors des sept derniers week-ends.

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Par: Rachit Thukral

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