C'était un 14 mai : Dani Pedrosa s'impose pour la première fois

S'il n'a jamais décroché de titre en MotoGP, Dani Pedrosa a en revanche beaucoup gagné. Sa série de 31 victoires en catégorie reine a commencé au Grand Prix de Chine 2006, lors de sa quatrième course seulement.

Arrivé au sein du team Repsol Honda après avoir été sacré Champion du monde trois années consécutives en 125cc en 2003 puis en 250cc en 2004 et 2005, l'Espagnol est alors la nouvelle étoile montante vers qui tous les regards sont tournés. Sur le podium lors de son premier Grand Prix en MotoGP, à Jerez, il a immédiatement impressionné.

Passé par une sixième place au Qatar et une 14e position en Turquie ensuite, il arrive en Chine en occupant le sixième rang du championnat, juste derrière Valentino Rossi, qui a enchaîné cinq titres consécutifs depuis 2001. C'est Nicky Hayden, coéquipier de Dani Pedrosa et arrivé trois ans auparavant dans le championnat, qui est leader au général.

Dani Pedrosa sur la grille de départ.

Pourtant, en Chine, c'est bien l'Espagnol qui a le dernier mot sur ses rivaux expérimentés, d'abord en qualifications avec la toute première pole position de sa carrière. À l'extinction des feux, néanmoins, il se fait doubler par Colin Edwards, John Hopkins, Sete Gibernau et Shinya Nakano, ce qui le relègue au cinquième rang.

Il ne va toutefois pas y rester longtemps, puisqu'il commence sa remontée dès le troisième tour et double ses adversaires un à un, jusqu'à s'emparer du commandement de la course au 10e tour. Dès lors, il mène les 12 boucles suivantes en solitaire, s'assurant d'avoir un écart variant de 0"5 à 1"5.

Dani Pedrosa devant Nicky Hayden.

Personne n'est en mesure de le rattraper, et Pedrosa remporte son premier Grand Prix en MotoGP, devenant ainsi le plus jeune pilote de l'Histoire à s'imposer dans trois catégories différentes, en 125cc, 250cc et MotoGP à 20 ans et 227 jours. Il devient également le deuxième plus jeune pilote à s'imposer en catégorie reine, à égalité d'âge avec Norick Abe, et derrière Freddie Spencer qui avait 20 ans et 196 jours. L'Américain gardera son record jusqu'en 2013 et la victoire d'un certain Marc Márquez à Austin.

Derrière le rookie Pedrosa, Nicky Hayden et Colin Edwards montent aussi sur le podium après avoir également effectué une course en solitaire. John Hopkins et Casey Stoner complètent le top 5, devant Makoto Tamada, Marco Melandri, Loris Capirossi et Sete Gibernau, les quatre hommes s'étant livrés une rude bataille dont le Japonais est sorti vainqueur. Son compatriote Shinya Nakano clôture le top 10. Le Français Randy De Puniet termine 12e.

Le podium du 14 mai 2006.

Cinquième à six tours de l'arrivée, Valentino Rossi a connu un problème de pneu l'ayant obligé à rentrer à son box. Reparti en piste, il a finalement été contraint à l'abandon au tour suivant.

L'Italien finira la saison vice-Champion du monde, derrière Nicky Hayden qui décrochera le graal pour cinq points seulement. Dani Pedrosa conclura sa première saison en MotoGP au cinquième rang, avant de jouer le titre chaque année durant les dix saisons qui suivront.

