C'était un 18 avril : la première victoire d'Andrea Dovizioso

En 2004, Andrea Dovizioso, 18 ans, commence à être bien connu des observateurs des petites cylindrées, grâce à une solide saison l'année précédente qui l'a vu se classer dans le top 5 du championnat. Jamais encore, cependant, il n'a réussi à se hisser sur la première marche du podium. Sa troisième saison en 125cc débute pourtant sur un succès, qu'il va conquérir face à son compatriote Roberto Locatelli.

Nous sommes à Welkom, théâtre à l'époque du Grand Prix d'Afrique du Sud. En ce 18 avril, les 125cc ouvrent le bal pour ce qui va être un dimanche de premières : les débuts victorieux de Dani Pedrosa en 250cc, puis le premier succès de Valentino Rossi au guidon de la Yamaha pour laquelle il vient de quitter Honda. Mais la course de la plus petite catégorie du championnat n'est pas moins mémorable.

Roberto Locatelli, déjà titré quatre ans plus tôt, retrouve une Aprilia qui va lui permettre de jouer à nouveau les premiers rôles, et il ne tarde pas à faire parler son expérience en imprimant un rythme d'enfer. Casey Stoner et Pablo Nieto tentent de s'accrocher, mais finissent par lâcher prise, pas Dovizioso. Le pilote à l'époque doté du numéro 34 met en place une stratégie différente : tout faire pour ne pas lui servir de lièvre, mais tenter de rester dans la roue de son adversaire pour trouver une ouverture dans les derniers instants.

Ce n'était pas gagné d'avance quand on sait à quel point Locatelli pouvait se montrer redoutable sur les freins ! Et en effet, Dovizioso a beau tout tenter dans le dernier tour, rien n'y fait. Il ne parvient pas à passer son compatriote dans la ligne droite, à l'aspiration, et pas plus dans les virages suivants du Phakisa Freeway. Il ne rend pas les armes, et c'est finalement dans le dernier virage qu'il parvient à arracher cette victoire, à la surprise de son rival !

"Ma première victoire en Championnat du monde a été une émotion indescriptible", retient aujourd'hui Andrea Dovizioso, qui l'a récemment évoquée pour Sky Italia. "J'avais déjà obtenu deux deuxièmes places auparavant, mais quand on gagne c'est une émotion tellement forte que je ne saurais pas la décrire ou la décrire par des adjectifs."

Dovizioso allait revivre ce bonheur quatre autres fois cette année-là, et s'approprier le titre de Champion du monde. Locatelli, lui, se classerait troisième.

Retour en images sur le GP d'Afrique du Sud 125cc 2004

Cliquez sur les flèches pour passer d'une photo à l'autre.