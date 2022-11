2023 commence dès maintenant pour les équipes MotoGP

Charger le lecteur audio

C'est la tradition : dès que le rideau tombe sur une saison, la suivante débute sans attendre par le biais d'un test toujours très attendu de la part des pilotes. Bien que réduit à une seule journée désormais et non plus deux comme c'était le cas par le passé, ce rendez-vous reste bel et bien au programme cette année, et le circuit Ricardo Tormo de Valence résonnera donc à nouveau des bruits des moteurs demain mardi. La session durera de 9h30 à 17h30, avec un quart d'heure supplémentaire prévu à la fin pour les essais de départ.

Bien que les pilotes soient liés contractuellement à leur équipe ou constructeur jusqu'à la fin de l'année calendaire, la tradition veut qu'en cas de transfert ils soient libres de tester leur nouvelle machine dès le début de ces essais d'intersaison. Les constructeurs l'ont pour la plupart accordé ces dernières années, et le cas le plus mémorable d'interdiction remonte à près de vingt ans, en 2003, lorsque Honda n'avait pas autorisé Valentino Rossi à tester la Yamaha lors du test de fin d'année, l'obligeant à attendre début 2004.

Cette année, sept pilotes du plateau 2022 changent de constructeur en vue du prochain championnat et aucun ne restera en bord de piste mardi. C'est le cas notamment d'Álex Rins, vainqueur dimanche pour la dernière course de Suzuki, et de son acolyte Joan Mir, qui rejoignent tous les deux le clan Honda, l'un dans le team LCR et l'autre chez Repsol. Ils pourront piloter leur nouvelle machine dès ce test, Suzuki n'y ayant pas opposé de véto.

Jack Miller et Pol Espargaró, en provenance respectivement de Ducati et Honda seront également autorisés à piloter la KTM RC16 avec laquelle ils disputeront les deux prochaines saisons, l'un dans l'équipe officielle, l'autre chez Tech3. KTM a également donné son feu vert à Miguel Oliveira et Raúl Fernández pour qu'ils pilotent l'Aprilia du team RNF où tous deux vont désormais faire équipe. Enfin, Álex Márquez va prendre ses marques dans le team Gresini alors qu'il passe du camp Honda à Ducati.

Pour ces pilotes, il existera cependant certaines limites en termes d'image et de marketing, que les deux parties devront respecter. Ainsi, ils ne pourront pas porter le logo de leur nouvelle marque ou de ses sponsors, ni sur leur combinaison ni sur leur moto. Ils seront également limités dans leurs déclarations et ne pourront pas faire de comparaison explicite entre les deux machines.

Sans changer de constructeur, Enea Bastianini va pour sa part opérer un petit déménagement et prendre ses quartiers dans le box voisin de celui qu'il occupait pendant le week-end, puisqu'il quitte le team Gresini pour intégrer l'équipe officielle Ducati.

Les huit transferts pour 2023 :

Pilote Équipe 2022 Équipe 2023 Enea Bastianini Gresini Racing Ducati Team Jack Miller Ducati Team KTM Factoy Álex Rins Suzuki LCR Honda Miguel Oliveira KTM Factory RNF Team Joan Mir Suzuki Repsol Honda Pol Espargaró Repsol Honda Tech3 GasGas Álex Márquez LCR Honda Gresini Racing Raúl Fernández Tech3 GasGas RNF Team

Un seul rookie inscrit pour 2023 prendra par ailleurs la piste, en l'occurrence Augusto Fernández, titré dimanche en Moto2 et qui fera ses débuts dans la catégorie reine avec le team Tech3. L'équipe française, toujours associée à KTM, portera cependant les couleurs de GasGas, l'une des marques du groupe autrichien.

Parmi ce plateau 2023 qui prendra la piste mardi, on notera par ailleurs trois départs : ceux de Remy Gardner, qui quitte Tech3 et le MotoGP et rejoint le WorldSBK, de Darryn Binder qui courait pour RNF et passe au Moto2, et celui de Cal Crutchlow qui après avoir remplacé Andrea Dovizioso durant la fin de la saison repart à la retraite et à son rôle exclusif de pilote d'essais pour Yamaha.

L'autre départ, et non des moindres, est bien sûr celui de Suzuki qui a mis fin à son programme dimanche avec la dernière victoire émouvante d'Álex Rins. Les deux places laissées vacantes par la marque japonaise ne sont pas reprises et il y aura donc 22 pilotes en MotoGP la saison prochaine, contre 24 cette année. En revanche, la répartition des machines change légèrement puisque Yamaha n'aura plus que deux motos et Aprilia en aura désormais quatre grâce à son association avec le team RNF.

De grandes attentes chez Yamaha et Honda

Outre ces nouvelles associations pilote-équipe, ce qui attirera le plus l'attention mardi, ce sont les motos que chacun pilotera. Seule journée officielle organisée avant la trêve estivale et la reprise ensuite fixée à début février, elle devrait permettre aux pilotes titulaires de découvrir ce que leur constructeur a préparé dans ses ateliers en vue de 2023. Ce sera le cas des officiels, qui attendent tous un prototype de nouvelle machine, qu'il soit l'évolution de ce qu'ils ont déjà testé en septembre à Misano, ou une nouveauté totale.

Même si de nouvelles pièces sont attendues en termes de châssis et de package aérodynamique, c'est bien souvent autour du moteur que se limite le développement le plus marqué. C'est bien là que se concentrera par exemple l'attention du clan Yamaha, qui après avoir renoncé à l'évolution prévue pour 2022 et subi la comparaison avec Ducati durant toute la saison, sait qu'il ne lui faut pas manquer le coche cette fois. Le constructeur compte apporter une évolution de ce qui a été testé et approuvé par Fabio Quartararo et Franco Morbidelli à Misano, et les deux hommes devront confirmer ou non les réels progrès effectués.

Lire aussi : Pourquoi Yamaha n'a que six mois pour convaincre Quartararo

Chez Honda également, ce test revêt une importance toute particulière, alors que les derniers mois ont semblé quasi exclusivement tournés vers l'avenir, avec de nombreuses évaluations menées pendant les week-ends de Grand Prix en plus des tests privés. Avec un Marc Márquez désormais apte à piloter normalement, le constructeur japonais a lui aussi un rendez-vous à ne pas manquer afin de pouvoir recueillir les commentaires de son leader et de Takaaki Nakagami − les deux autres pilotes du groupe devant d'abord découvrir la RC213V − afin d'orienter le travail qui sera mené à l'usine pendant la pause. Márquez espère par ailleurs pouvoir enfin comparer différentes combinaisons de carénage après l'homologation du nouveau effectué à Phillip Island.

De son côté, Ducati ne souhaite pas effectuer de grands bouleversements sur la Desmosedici, et apportera un prototype testé à deux reprises par son pilote d'essais Michele Pirro. "Nous estimons que nous avons une moto performante donc nous ne voulons pas faire de révolution, nous voulons juste apporter de petites évolutions", a déclaré Davide Tardozzi, le team manager de l'équipe d'usine, au site officiel du championnat.

Après avoir amené un nouveau châssis ce week-end, KTM devrait continuer à travailler dessus, tandis qu'Aprilia se concentrera sur différents éléments, comme l'a expliqué Paolo Bonora, le team manager : "Nous aurons un nouveau châssis et un nouveau bras oscillant afin de trouver une meilleure adhérence et d'améliorer la stabilité de la moto lors des phases de freinage. Pour la partie moteur, nous aurons quelques éléments pour améliorer sa réponse, surtout dans la première partie d'ouverture des gaz. Nous apporterons de nouvelles choses au niveau de l'électronique et de l'antipatinage."