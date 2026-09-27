2027, année plus favorable que jamais pour les rookies ?

Cinq nouveaux pilotes arriveront en MotoGP la saison prochaine, cinq talents qui n'ont pas encore disputé au moins six Grands Prix dans la catégorie et bénéficieront donc du statut de rookie selon les termes du règlement.

Luca Marini fera équipe avec l'un d'eux, en l'occurrence Senna Agius qui débutera via l'équipe Tech3, et l'Italien pressent que son nouvel acolyte comme les autres rookies bénéficieront de conditions favorables pour faire leurs premiers pas dans la catégorie reine.

"Je pense qu'en 2027, ceux qui arriveront du Moto2 auront un très gros avantage par rapport à la transition passée entre le Moto2 et le MotoGP. Pour tous ceux qui ont eu cette formidable opportunité d'aller directement en MotoGP en 2027, c'est génial", observe Marini.

Le pilote italien base son jugement sur l'ADN technique des futures MotoGP, qui verront leur puissance réduite, leurs éléments aérodynamiques contenus et l'aide des holeshot devices supprimée. S'ajoute à cela l'arrivée de pneus Pirelli, manufacturier que connaissent déjà les rookies de 2027, qu'ils courent aujourd'hui en Moto2 ou en WorldSBK.

"Je pense que c'est le moment parfait pour eux. Je crois que tout le monde attendra beaucoup d'eux dès le départ parce que les prochaines MotoGP seront sans doute beaucoup plus proches des Moto2 que des MotoGP [actuelles]", estime l'actuel pilote Honda.

"Si j'étais en Moto2, j'aurais poussé très fort pour arriver en MotoGP en 2027, parce que c'est le moment parfait pour cela. Je pense qu'ils vont pouvoir être très rapides et très proches des meilleurs dès la première course."

Une obligation : très vite comprendre les pneus et les motos

Outre leurs habitudes de pilotage avec des motos moins puissantes et avec des pneus conçus par Pirelli, les débutants pourraient également tirer bénéfice de la préparation qui leur sera accordée avant la première course.

Selon le règlement, en effet, le statut de rookie ouvre le droit à deux journées de tests supplémentaires pendant l'intersaison, à l'occasion du "shakedown" mené en amont de la première séance de l'année, à Sepang. Un point qui fait grincer quelques dents chez les titulaires actuels, alors que l'année 2026 aura déjà vu émerger une différence de préparation entre les pilotes autorisés à rouler sur la 850cc de leur constructeur et les autres.

"Oui, je sais, mais c'est la règle actuellement, alors il faut qu'on s'adapte et qu'on fasse de notre mieux", balaye Marini, bien qu'il soit favorable à l'ouverture du shakedown à tous. Si cela n'est pas permis, alors il faudra coûte que coûte tirer le meilleur des moyens mis à la disposition de chacun.

"On est pilotes MotoGP et il va falloir qu'en deux jours, on fasse tout le boulot, qu'on comprenne bien les pneus en particulier et aussi notre nouvelle moto. Pour ceux qui changent de constructeur, comme moi ou Pecco [Bagnaia], ce sera un peu plus difficile. Mais on est prêts pour cela, aucun problème."

Senna Agius et Izan Guevara ont pris part cette semaine au test Pirelli organisé au lendemain du GP d'Autriche, respectivement sur une KTM et une Yamaha actuelle mais adaptée au règlement 2027 en termes d'aérodynamique et de holeshot.

Dans le cas particulier de Nicolò Bulega s'ajoute le fait qu'il participe activement aux tests de développement menés cette année par Ducati, ce qui fera de lui le titulaire possédant le plus de connaissances sur la 850cc au moment où débutera la compétition. Une expérience telle qu'elle est jugée "injuste" par Pol Espagaró et est perçue comme une menace par certains des futurs adversaires de l'Italien.

Luca Marini passera sur la KTM le 1er décembre. Photo de : Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

Marini considère lui aussi que Bulega bénéficiera d'un avantage décuplé par rapport aux autres rookies : "Évidemment, même si les pneus ne sont peut-être pas encore exactement ceux qu'on aura l'année prochaine."

"Mais il est évident qu'il fait du très bon travail avec l'équipe de test de Ducati. Le fait d'essayer les Pirelli comme il le fait et de mener le développement - parce que je pense qu'ils vont beaucoup l'écouter - c'est un bon point pour lui. On verra sur les premières courses, y compris quel pourra être notre propre niveau."

"Au final, mentalement, il sera très important de très bien comprendre les pneus et de comprendre comment les faire fonctionner, parce que ce sera la plus grande inconnue l'année prochaine", ajoute Luca Marini, tout en estimant malgré tout que l'avantage reviendra à la marque qui aura préparé la meilleure moto et que la différence d'expérience préalable des uns et des autres se nivellera rapidement.

"Je pense que le pilote qui se battra pour la victoire sera le pilote qui sera sur la meilleure moto. Je pense qu'au début, la plus grande différence viendra des constructeurs. Si les ingénieurs ont bien bossé, alors le pilote pourra tout simplement se régaler."