Analyse

MotoGP

Les 6 armes de Marc Márquez pour battre Aprilia et décrocher le titre

En 2026, Marc Márquez a dû puiser dans ses ressources pour venir à bout des pilotes Aprilia, même s'il a finalement décroché le titre avec un Grand Prix d'avance.

Rachit Thukral

Mis à jour: 26 nov. 2026, 07:47

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Miguel Lemos / Soccrates / Getty Images

Pour un pilote qui a toujours été capable de gagner grâce à sa seule vitesse pure, Marc Márquez a dû faire preuve de créativité, sur la piste comme en dehors, afin de compenser ses limites physiques en MotoGP cette année.

Pour remporter le titre 2026, le pilote Ducati a dû se montrer plus stratège que jamais, aussi bien dans sa manière d'aborder les week-ends de course que dans son comportement en dehors des circuits. Cette quête permanente de progression lui a permis de combler un retard de 102 points et de renforcer encore son statut de plus grand pilote moto de tous les temps.

Voici comment il a pris le dessus sur le duo Aprilia composé de Jorge Martín et de Marco Bezzecchi pour décrocher le titre 2026.

Les succès en Sprint

Marc Márquez (Ducati)

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

C'est le samedi que Márquez a fait le plus de dégâts chez ses adversaires. S'il a inscrit moins de points que Bezzecchi lors des courses longues cette année, le pilote Aprilia ayant désormais remporté autant de courses dominicales que lui, Márquez a largement dominé la concurrence en Sprint, avec dix victoires à la clé.

Sur les 21 manches disputées jusqu'ici cette année, Márquez a inscrit 164 points en Sprint, soit 40 de plus que Martín, pourtant considéré comme un spécialiste de l'exercice. Son avance sur Bezzecchi était encore plus importante, avec 72 points d'écart. En réalité, avant que Bezzecchi ne parvienne enfin à s'imposer à Portimão, Márquez avait marqué plus de deux fois plus de points que lui le samedi.

Ce qui rend cette performance encore plus impressionnante, c'est la diversité des circonstances dans lesquelles il a décroché certaines de ces victoires. Ses premiers succès à Goiânia et à Jerez ont été obtenus alors qu'il souffrait visiblement de son épaule droite. Plus tard dans la saison, il a battu Aprilia sur des circuits qui convenaient clairement à la RS-GP, notamment à Misano, Mandalika et Phillip Island.

Chacune de ces cinq victoires s'explique par plusieurs facteurs, mais Márquez a toujours su se mettre en position de saisir les occasions qui se présentaient à lui. En marquant régulièrement de gros points le samedi, il a souvent contraint Bezzecchi et Martín à courir après lui le dimanche. Même lorsqu'Aprilia parvenait à se reprendre après un Sprint difficile, l'Espagnol avait déjà pris l'avantage sur l'ensemble du week-end.

Des départs canon

Marc Márquez a été redoutable lors des départs.

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Marc Márquez n'a décroché la pole position qu'à quatre reprises cette année. Ducati n'a d'ailleurs signé que trois poles lors des 13 derniers week-ends. Mais Márquez a largement compensé le manque relatif de vitesse de la GP26 sur un tour grâce à des départs très efficaces, qui lui ont permis de se placer en position de contrôler la course dès le premier tour.

Lors des week-ends en Aragón et à Misano, Márquez a réalisé exactement la même manœuvre sur Bezzecchi au départ, avant de s'appuyer sur sa position en piste pour imposer son rythme. Bezzecchi était clairement le plus rapide des deux lors du Sprint de Misano, mais c'est bien Márquez qui l'a emporté.

Dès le lendemain, lors du Grand Prix de Saint-Marin, Bezzecchi a voulu à tout prix rester devant Márquez et a chuté dès le premier tour, offrant ainsi 25 points à ce dernier.

Une aisance supérieure sous la pluie

Marc Márquez (Ducati)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aprilia a disposé de la moto la plus rapide en moyenne sur l'ensemble de la saison MotoGP 2026. Mais lorsque les conditions météo se sont dégradées, Márquez a souvent affiché un avantage net sur Bezzecchi et Martín.

Sa victoire en Sprint à Jerez doit en partie à la chance, mais lorsque la pluie s'est invitée à Phillip Island le samedi matin, il a pleinement tiré parti des conditions pour décrocher la pole position avec près de 1,5 seconde d'avance.

Si la piste était restée sèche, les pilotes Aprilia se seraient très certainement qualifiés devant lui et l'auraient probablement battu en Sprint. Au lieu de cela, Márquez a empoché les 12 points mis en jeu lors du week-end australien, raccourci par les conditions météo.

La guerre psychologique et la déstabilisation

Jorge Martín et Marc Márquez

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Compte tenu de ses limites physiques et de l'ampleur de son retard, Márquez savait que combler un déficit de 102 points ne dépendait pas entièrement de lui. Il a donc cherché à mettre ses rivaux sous pression, sur la piste comme en dehors.

Sa déclaration à Phillip Island - "Je n'ai pas besoin de consignes d'équipe si je suis rapide" - est sans doute l'exemple le plus clair de la guerre psychologique menée par Márquez contre Aprilia. Tout au long de l'année, il a continué à trouver des moyens de déstabiliser ses adversaires.

L'agressivité de Márquez en Sprint et ses départs redoutables posaient déjà des problèmes à ses rivaux, mais il savait également qu'Aprilia subissait une pression supplémentaire : celle de saisir une occasion peut-être rare de remporter le championnat avant le changement de réglementation prévu en 2027.

En répétant que sa vie ne changerait pas s'il remportait le titre 2026, Márquez a renforcé l'idée qu'Aprilia avait davantage à perdre dans cette course au championnat.

Moins d'erreurs

Marc Márquez (Ducati)

Photo de: Miguel Lemos / Soccrates / Getty Images

En 2026 encore, Márquez a chuté alors qu'il occupait les avant-postes et a commis des erreurs qui ne correspondaient pas au statut d'un multiple champion du monde. Mais après son retour de blessure au Mugello, il a changé d'approche et appris à jouer la sécurité. Lors de week-ends comme celui de Silverstone, il savait qu'une septième place valait mieux qu'une chute.

Ainsi, tandis que Bezzecchi et Martín laissaient régulièrement filer des points, Márquez ne gâchait généralement aucune occasion d'en marquer. Il est devenu de plus en plus rare de le voir élargir la trajectoire en course, et plus encore de le voir abandonner alors qu'il était en position de marquer des points. Lorsqu'il chutait, c'était plus souvent en essais ou en qualifications qu'en course.

Il est remarquable que son erreur lors du Sprint de Portimão ait constitué son premier abandon en course cette saison depuis son accident au Mans, qui lui avait valu une fracture du pied et l'avait poussé à avancer la date de son opération à l'épaule.

Détermination et concentration

Marc Márquez (Ducati)

Márquez s'est également montré de plus en plus déterminé à mesure que la saison avançait, éliminant les distractions aussi bien pendant les week-ends de course qu'en dehors des circuits. Il est même allé jusqu'à réduire considérablement le temps passé sur les réseaux sociaux.

L'Espagnol n'avait qu'un seul objectif cette saison et sa concentration était telle qu'il donnait presque l'impression de ne plus prendre de plaisir à piloter.

Cette approche s'est également retrouvée dans sa gestion de l'énergie sur les circuits. Márquez a souvent choisi de ne pas célébrer ses victoires en Sprint, préférant préserver ses réserves physiques et émotionnelles pour le dimanche. L'idée était que de telles variations d'humeur pouvaient peser sur son niveau d'énergie et le rendre encore plus vulnérable le dimanche, au moment où il était physiquement au plus bas de son week-end.

Lire aussi :

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Blessé, Pecco Bagnaia manquera son dernier Grand Prix avec Ducati et ses premiers essais avec Aprilia

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Rachit Thukral





Bezzecchi reconnaît avoir commis "trop d'erreurs" après avoir perdu le titre MotoGP



MotoGP



MotoGP



GP du Portugal



17 h



Bezzecchi reconnaît avoir commis "trop d'erreurs" après avoir perdu le titre MotoGP





Ce que Peugeot avait prévu pour son programme Hypercar avant son abandon



WEC



WEC 18 h



Ce que Peugeot avait prévu pour son programme Hypercar avant son abandon





Pourquoi Peugeot quitte le WEC



WEC



WEC 1 j



Pourquoi Peugeot quitte le WEC

Plus de

Marc Márquez





Gigi Dall'Igna : "Marc Márquez est le meilleur pilote de l'histoire, il n'y a aucun doute"



MotoGP



MotoGP



GP du Portugal



1 j



Gigi Dall'Igna : "Marc Márquez est le meilleur pilote de l'histoire, il n'y a aucun doute"





Marc Márquez : Maîtriser mon instinct a été la clé du titre 2026



MotoGP



MotoGP



GP du Portugal



2 j



Marc Márquez : Maîtriser mon instinct a été la clé du titre 2026





Pendant que Márquez écrit l'histoire, Rossi ne cesse de ressasser la sienne



MotoGP



MotoGP



GP du Portugal



2 j



Pendant que Márquez écrit l'histoire, Rossi ne cesse de ressasser la sienne

Plus de

Ducati Team





Blessé, Pecco Bagnaia manquera son dernier Grand Prix avec Ducati et ses premiers essais avec Aprilia



MotoGP



MotoGP



GP de Valence



15 h



Blessé, Pecco Bagnaia manquera son dernier Grand Prix avec Ducati et ses premiers essais avec Aprilia





Titre de Márquez : des célébrations pensées pour consacrer le GOAT du MotoGP



MotoGP



MotoGP



GP du Portugal



3 j



Titre de Márquez : des célébrations pensées pour consacrer le GOAT du MotoGP





Quartararo estime que Marc Márquez est le plus grand pilote de l'histoire du MotoGP



MotoGP



MotoGP



GP du Portugal



3 j



Quartararo estime que Marc Márquez est le plus grand pilote de l'histoire du MotoGP

Dernières actus





Les 6 armes de Marc Márquez pour battre Aprilia et décrocher le titre



MotoGP



MGP MotoGP 3 min



Les 6 armes de Marc Márquez pour battre Aprilia et décrocher le titre





5 choses à suivre au Grand Prix du Qatar de Formule 1



Formule 1



F1 Formule 1



GP du Qatar



24 min



5 choses à suivre au Grand Prix du Qatar de Formule 1





Williams et Alpine épinglées pour non-respect du plafond budgétaire 2025



Formule 1



F1 Formule 1 14 h



Williams et Alpine épinglées pour non-respect du plafond budgétaire 2025





Blessé, Pecco Bagnaia manquera son dernier Grand Prix avec Ducati et ses premiers essais avec Aprilia



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valence



15 h



Blessé, Pecco Bagnaia manquera son dernier Grand Prix avec Ducati et ses premiers essais avec Aprilia

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire