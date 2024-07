Les 8H de Suzuka, le "petit coup de fraîcheur" de Johann Zarco

Si sa participation aux 8 Heures de Suzuka vient alourdir l'agenda de Johann Zarco, avec des essais menés pendant la pause du mois de juin, puis une semaine de course calée pendant la trêve officielle du MotoGP, cette expérience nouvelle est surtout perçue comme un vent de fraîcheur par le Français, engagé sur la Honda CBR1000RR-R SP #30 du Team HRC with Japan Post.

"Avec l'entraînement de Suzuka, ces deux courses consécutives puis le retour à Suzuka, je suis heureux d'avoir tout cet été assez chargé sur la moto. C'est une bonne opportunité de continuer à progresser personnellement", soulignait-il en marge du GP des Pays-Bas, de retour du Japon pour la première des deux manches de suite que disputait le MotoGP avant sa pause estivale.

Alors que ses résultats stagnent dans la partie basse du classement en MotoGP, Zarco retrouve le premier plan en disputant cette épreuve emblématique de l'Endurance avec une moto qui joue la gagne. "Même Honda veut que je puisse avoir cet esprit-là, ils savent que ça me donne un petit coup de fraîcheur et que ça peut faire du bien", a-t-il souligné. "Moi aussi, ça me plaît parce que se concentrer pour gagner aide à retrouver un peu ce souci du détail et cette tension pour bien faire les choses."

"Après, il faut le rapporter [en MotoGP] même quand on joue une 15e place", a-t-il poursuivi. "Parfois, quand les courses s'enchaînent, on peut un peu le perdre parce que c'est humain d'être moins motivé quand on sent qu'on joue une 15e place − alors que je me sens toujours motivé. Le challenge différent, comme un extra entraînement de qualité, ça me plaît."

Au guidon d'une CBR1000RR-R SP qu'il a d'emblée jugée "parfaite" et face à des pilotes japonais spécialistes de l'exercice, Zarco n'a qu'une chose à faire : travailler sur lui-même. C'est d'autant plus vrai qu'il partage la moto avec des pilotes (Takagi Takumi et Tetsuhei Nagoshi) déjà parfaitement habitués à elle, et c'est donc à lui de faire le chemin vers ce cocon déjà créé pour trouver sa place dans son équipage. Une fois les références prises en essais, à la fois avec la moto et le circuit, le pilote LCR a pu se focaliser sur son pilotage et il s'est dit certain que cela allait, au final, le pousser dans ses retranchements sur la RC213V.

"S'adapter à cette moto, c'est intéressant parce qu'on sent qu'elle est bonne, qu'elle a un beau potentiel, mais il faut vraiment contrôler son pilotage pour essayer de faire comme les Japonais. Si je veux faire avec les habitudes que j'ai en MotoGP, je crée presque des problèmes sur la moto. Il faut essayer de prendre le style des Japonais, un style très doux et qui marche bien à Suzuka. Ça m'a plu parce que ça m'a fait retrouver un peu de la finesse, comme en Moto2. Reprendre un peu de finesse dans le pilotage, ça peut peut-être aider sur la MotoGP."

Johann Zarco espère rapporter des enseignements applicables à sa MotoGP. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Parmi les nombreuses découvertes qu'induit cette course, il y a pour Johann Zarco le pilotage à la tombée de la nuit, qu'il a pu expérimenter dès les essais, mais aussi le fait de rallonger ses relais en piste en cherchant à maintenir la performance. "Une manière de trouver un rythme sur beaucoup, beaucoup de tours", a-t-il traduit. "Parfois, on n'en fait pas assez en MotoGP, parce qu'on est tout le temps à l'attaque. [Je vais] peut-être trouver encore plus de décontraction qui pourra peut-être se rapporter à la MotoGP ensuite."

Cette expérience permet aussi au Français de découvrir un circuit de Suzuka qu'il ne connaissait pas encore. Une "piste de légende", dit-il, "assez impressionnante, très rapide. Il y a un bon asphalte, avec un bon grip donc c'est pour ça que l'on peut un peu oublier toute la technique et juste profiter du pilotage."

Après les tests de préparation menés ces dernières semaines, Johann Zarco entrera dans le vif du sujet mercredi avec les essais. Les qualifications auront lieu quant à elles vendredi et la course se déroulera toute la journée de dimanche.

"Je suis très heureux de m’envoler pour le Japon après le Sachsenring", assurait-il pendant le GP d'Allemagne, "de profiter de la pause estivale là-bas et d’obtenir un entraînement additionnel dans des conditions parfaites et une bonne expérience. L’objectif est la victoire et j’espère que je serai assez rapide, même peut-être pour les qualifications. Mais le rythme est le principal : rouler une heure, c’est intéressant, je ne l'avais jamais fait avant et quand j’ai essayé en test, c’était chouette de piloter une heure avec une moto de course !"

Avec Vincent Lalanne-Sicaud et Guillaume Navarro