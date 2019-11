Abraham quitte le MotoGP, l'arrivée de Zarco imminente ?

Engagé de façon régulière en MotoGP dans des écuries privées depuis 2011 mais également auteur d'une saison pour BMW lors de la saison 2019 du WorldSBK, Abraham avait un accord avec Avintia Ducati pour la saison 2020, aux côtés de Tito Rabat. Cependant, la rumeur de la possible arrivée de Zarco s'intensifiant, sa place semblait de plus en plus remise en question. Le Français a pourtant reconnu un manque d'intérêt dans le fait de rejoindre Avintia lors du week-end de Valence, mais des discussions supplémentaires se sont tenues avec Ducati, qui a prolongé son accord avec la structure cliente tout en proposant un soutien technique plus important.

Des médias locaux ont rapporté qu'Abraham avait indiqué, lors d'une rencontre avec les fans ce samedi sur le circuit de Brno, que l'accord pour 2020 allait prendre fin et qu'il ne poursuivrait pas sa carrière en tant que pilote MotoGP au-delà de 2019. Un message de Brno, tracé détenu par Karel Abraham Sr, sur les réseaux sociaux, indiquait ce samedi : "Karel Abraham a annoncé la fin de sa carrière en MotoGP lors d'une rencontre avec des fans. C'est un jour triste pour tous les fans tchèques. Nous avons apprécié avoir l'opportunité de croiser les doigts en regardant un pilote courir sous la bannière tchèque pendant aussi longtemps."

Par la suite, Abraham est passé par sa page personnelle pour remercier ses fans pour le soutien, tout en expliquant être "en colère, très déçu et particulièrement triste". Une vidéo a également été postée, le montrant rentrant au stand après la fin de course de Valence, avec la légende suivante : "C'est la dernière vidéo de moi sur la MotoGP. À ce moment-là, je n'avais aucune idée que j'allais vivre mes derniers tours sur la 'bête'. Au revoir."

Vainqueur en Moto2 en 2010, Abraham a réalisé 122 départs en MotoGP, avec comme meilleur résultat la septième place. L'accord avec le Grand Prix de République Tchèque a été prolongé cette saison, mais seulement jusqu'en 2020.

Contacté pour commenter la situation, Avintia a promis de faire un point la semaine prochaine. L'accord éventuel avec Zarco pourrait ne pas être encore en place à temps pour le début de la dernière session d'essais de Jerez, ce lundi.