Pas de fracture mais une grosse douleur pour Bastianini

Enea Bastianini a fait partie des nombreux pilotes piégés par les conditions délicates en Q1 sur le circuit de l'Algarve. Passé sur les pneus slicks alors que la piste était encore partiellement humide, le leader du championnat n'a rien pu faire pour éviter un highside au virage 5, et semblait sonné quand il s'est relevé.

Passé par la Clinica Mobile en raison d'une douleur au niveau du poignet droit, Bastianini ne souffre d'aucune fracture et devrait être en mesure de prendre le départ ce dimanche. "J'ai mal mais rien n'est cassé. J'ai mis de la glace et j'espère que ça ira mieux demain", a rassuré l'Italien, préférant prendre cette déconvenue avec humour : "J'allais mieux il y a trois heures mais ça va !"

Bastianini a jugé les conditions "vraiment bizarres", d'autant que les pilotes n'avaient roulé que sur une piste détrempée depuis le début des essais et qu'il était probablement "tôt" pour basculer sur les slicks : "En qualifications c'était partiellement sec et partiellement humide. C'était critique, c'était dur d'attaquer mais dans le dernier tour, pour entrer en Q2 j'ai attaqué à la limite et j'ai perdu l'arrière au virage 5, sans accélérer."

"Pour moi c'est lié à la température froide du pneu parce que j'ai fait deux tours lents, je n'ai attaqué que dans le dernier et [je suis tombé]."

Cette chute signifie qu'Enea Bastianini ne sera que 18e sur la grille de départ, alors qu'il s'est toujours élancé depuis les quatre premières lignes depuis le début de la saison. "Ça sera compliqué demain", reconnaît celui qui reste sur un succès à Austin, néanmoins déterminé à profiter des 20 minutes en piste offertes dimanche matin pour prendre des repères et faire le point sur sa condition physique.

"Je vais devoir prendre la piste, trouver mon rythme tour après tour mais je veux être rapide dans le warm-up pour bien débuter la course. Si je suis lent et que je n'ai pas de sensations, ça ne sera pas facile de gagner des places en course."

"Il faudra que je comprenne quelle est ma situation pendant le warm-up, afin d'essayer de gagner quelques positions en course, mais ça sera un bon défi pour moi demain !" estime-t-il.