Accrochage de Portimão : Márquez et Bagnaia sont passés à autre chose

Alors qu'ils se battaient pour ce qui aurait dû être la quatrième place, Marc Márquez et Pecco Bagnaia sont entrés en collision au 23e tour des 25 que comptait le GP du Portugal, il y a trois semaines, l'un tentant de répliquer à l'attaque de l'autre et de décroiser. Cet accrochage, qui a entraîné leur chute à tous les deux, a été considéré comme un incident de course par les commissaires, même si Márquez a estimé que la faute incombait à Bagnaia, jugeant inutile sa tentative de riposte face au dépassement du pilote Gresini.

Cet incident fait office de premier moment de tension dans une saison que beaucoup pressentaient explosive pour Ducati depuis que l'octuple Champion du monde a pris la décision d'intégrer le clan Ducati en passant par une équipe satellite. Tous deux réunis en conférence de presse jeudi, ils n'ont en tout cas pas alimenté de quelconque débat sur la question.

Mauro Grassilli est quant à lui revenu sur les faits vendredi, interrogé par le site officiel du MotoGP. Il a alors évoqué un message qu'il a envoyé aux deux pilotes après l'incident. Et la réponse qu'il a reçue suggère que Bagnaia et Márquez sont bel et bien passés à autre chose.

"Très facile : je leur ai envoyé un message à tous les deux, je ne sais plus si c'était lundi ou mardi [après la course]", a expliqué l'Italien lorsqu'il lui a été demandé ce qu'il avait fait pour désamorcer la situation. "Je leur ai simplement dit : 'Hé, les gars, tout est sous contrôle ?'. Et Pecco et Marc m'ont répondu quelque chose comme : 'Oui, tout est sous contrôle, j'ai hâte d'être au COTA'. Donc, c'est positif, très positif."

Chez Ducati, on a géré cette situation avec une volonté évidente de ne pas mettre d'huile sur le feu, bien que Gigi Dall'Igna ait trouvé l'incident "très regrettable". Claudio Domenicali, PDG de la marque, a exprimé les mêmes sentiments, sans prendre parti pour l'un ou l'autre. "Peut-être qu'avec leur expérience, tous deux auraient pu être plus prudents mais de l'autre côté, aucun des deux ne voulait abandonner", a-t-il souligné. Et d'ajouter : "Je les comprends mais je ne leur donne pas totalement raison, ce serait un bon résumé."

La chute de Marc Márquez et Pecco Bagnaia au GP du Portugal. Photo : Gold and Goose / Motorsport Images

Ce qu'il sera intéressant d'observer à présent, c'est si cette impartialité se maintient sur la suite de la saison, alors que le MotoGP vit seulement son troisième week-end de course sur 21 prévus. Et en coulisses, un autre sujet agite les méninges, celui de l'identité du futur coéquipier de Bagnaia. Car alors que le double Champion du monde en titre a d'ores et déjà prolongé son contrat avec Ducati pour rester en poste dans l'équipe officielle jusqu'en 2026, Márquez fait partie des noms qui circulent pour le rejoindre, au même titre que Martín notamment.

Questionné jeudi sur celui qu'il voudrait voir dans le stand, l'Italien ne s'est pas montré très loquace. "Je trace ma voie et je m'en fiche. Ils vont décider. En tout cas, je pense que ce sera celui qui méritera le plus la place", a-t-il réagi, faisant au passage ricaner Márquez.

Avec Vincent Lalanne-Sicaud