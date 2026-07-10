Acosta affiche son soutien à Binder : "Je lui donnerais une MotoGP, c'est sûr"

Alors qu'approche la pause de mi-championnat, les annonces se sont multipliées ces derniers jours en MotoGP. La grille 2027 se remplit peu à peu, et les nombreuses exclusivités révélées par les médias depuis le début de l'année permettent même de ne plus avoir beaucoup de doutes quant au sort des uns et des autres.

Chez KTM, il est désormais officiel que Pedro Acosta va s'en aller et que l'équipe d'usine sera composée la saison prochaine de deux nouveaux venus : Álex Márquez et Fabio Di Giannantonio. Brad Binder, actuellement en poste, n'a donc qu'un espoir de rester sur la grille, à savoir en retournant chez Tech3. Un espoir mince, cependant, car l'équipe française semble s'orienter vers un duo formé de Luca Marini et du pilote Moto2 Senna Agius.

Binder se trouve tout bonnement sur la sellette, poussé vers la sortie du MotoGP comme le sont également Álex Rins, Jack Miller, Franco Morbidelli et très vraisemblablement Maverick Viñales si la tendance actuelle se confirme.

Dans ce contexte, Pedro Acosta a tenu à exprimer son soutien à son coéquipier actuel. "Brad, je lui donnerais une MotoGP, c'est certain", a-t-il déclaré à la presse internationale, ce jeudi au Sachsenring, parmi laquelle figurait Motorsport.com. "Pourquoi ? Il y en a peu qui s'investissent autant que lui, c'est moi qui vous le dis. Pour une raison ou une autre, il n'obtient pas les résultats qu'il mérite, mais je lui donnerais une MotoGP, c'est sûr."

Questionné par la presse espagnole pour savoir si cela signifie qu'il donnerait plutôt une moto à Brad Binder qu'à Luca Marini, Pedro Acosta n'a pas voulu se mettre dans le pétrin… "Difficile à dire, mais je lui donnerais une moto, et si ça n'est pas chez Tech3, alors dans n'importe quelle équipe", a-t-il insisté.

Et lorsqu'il lui a été fait remarquer qu'il n'en restait a priori pas d'autre à attribuer, l'Espagnol a répliqué : "Vous êtes sûr ? Moi, je lui donnerais une moto n'importe où. Je lui donnerais même celle que j'ai actuellement !"

Pedro Acosta et Brad Binder Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

"J'aime bien l'idée de Pedro !", a réagi Brad Binder lorsque ces propos lui ont été rapportés. Alors que son nom est cité pour un possible transfert en WorldSBK, le Sud-Africain préfère ne pas trop en dire pour le moment : "Je ne sais pas, on verra. C'est toujours un peu en suspens, mais il est certain qu'on saura un peu plus clairement ce qu'il en est dans les quelques prochaines semaines."

Un très bon duo pour KTM l'an prochain

La saison prochaine, c'est une Ducati que pilotera Pedro Acosta, ce qui marquera un gros changement dans sa carrière, sachant que KTM l'a accompagné depuis le tout début. Interrogé sur l'émotion que cela peut lui procurer, l'Espagnol n'a pas fendu l'armure.

"Je ne vais pas dire que je quitte une partie de ma vie", a-t-il répondu. "Il est évident que je vais garder des souvenirs incroyables de ces six années chez KTM, mais au final je vois qu'ils vont avoir deux pilotes qui sont très forts en ce moment."

"[Álex Márquez était] deuxième du championnat l'année dernière, et Di Giannantonio fait actuellement une super saison avec Ducati. Alors je pense qu'ils vont avoir eux aussi une très belle opportunité de repartir avec deux super pilotes", a-t-il tenu à saluer.

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