Acosta s'agace de sa chute avec un pneu resté trop froid

Cinquième sur la grille de départ et cinquième à l'arrivée de la course sprint, Pedro Acosta tentait d'atteindre son objectif personnel de battre Marc Márquez durant la course principale du GP d'Émilie-Romagne, lorsqu'il est parti à la faute. L'Espagnol a donc à nouveau enregistré un petit score, comme deux semaines plus tôt lorsqu'il avait perdu gros en tombant puis en passant par les stands.

Sa course semblait pourtant bien lancée, dimanche après-midi, au vu de la bagarre dans laquelle il a tout de suite plongé face à Márquez, ainsi que Brad Binder et Marco Bezzecchi. Il a pris l'avantage sur ses rivaux directs et a même semblé en capacité de se frotter à un Pecco Bagnaia mal en point, mais n'a pas eu le temps de se rapprocher suffisamment pour l'attaquer. Au neuvième tour, la KTM #31 était dans l'herbe.

L'Espagnol a révélé par la suite avoir été aux prises avec un pneu avant qui s'était refroidi sur la grille, et n'a pas caché sa frustration. "On venait d'avoir une panne de générateur sur la grille, les pneus sont devenus assez froids et ça a un peu fait boule de neige. La chute est venue de là. Ça n'est pas normal de rouler avec une température aussi basse dans le pneu avant", a-t-il expliqué, avant toutefois de rectifier : "Je ne veux pas dire avec certitude que c'est à cause de ça, parce que j'ai fait dix tours comme ça, mais je n'ai pas atteint la température avec laquelle je roule normalement."

"J'étais plutôt bien, autour de sept ou huit dixièmes [sur Márquez] et je contrôlais assez bien Pecco devant", a-t-il poursuivi. "Je suis entré dans le virage 15, j'ai touché la bosse comme à chaque fois que je passe à cet endroit et l'avant s'est dérobé. Je n'ai pas d'explication quant à quoi que ce soit que j'aurais fait différemment. Il est difficile d'expliquer ce qui s'est passé. Je suis énervé d'être tombé. C'était une bonne journée, et le fait qu'il se passe autour de moi des choses qui nuisent au résultat, ça me les brise."

"Je crois que c'était une journée où le podium était tout à fait possible", a ajouté Acosta, qui avait réussi à prendre l'avantage sur Márquez. "Je me sentais super bien. La moto a super bien fonctionné dès le début. C'est vrai que j'ai eu un problème avec le pneu avant par rapport à hier, mais j'ai malgré tout réussi à maintenir mon rythme par rapport à tout le monde et sans prendre trop de risques. J'aurais du mal à dire quoi que ce soit de négatif au sujet de la moto."

Pedro Acosta reste sixième au championnat. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Samedi, déjà, Acosta commentait avec son esprit de compétition habituel une cinquième place qui lui laissait un goût de trop peu. "On ne peut pas être content quand on termine à six secondes. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on soit positifs parce qu'au final, on s'est beaucoup améliorés par rapport au dernier sprint, on a été plus rapides, plus réguliers et plus précis", tentait-il malgré tout d'analyser, conscient que les hommes du premier groupe étaient tout simplement plus rapides.

"Le maximum que j'aurais pu faire, c'était le top 4. Le seul qui était devant moi, c'était Marc et il a fait la différence dans les quatre ou cinq premiers tours, à un moment où je me battais contre Brad et où j'ai perdu du temps. En tout cas, le maximum qui aurait été possible aujourd'hui c’était la quatrième place et j'ai fait cinquième."

Dimanche, il se voyait toujours au même niveau, et pestait : "On a atteint la limite du package que l'on a. On sait qu'on peut figurer en permanence dans le top 4 ou 5, c'est pourquoi cette chute est d'autant plus dommage."

Pedro Acosta paye cet abandon en stagnant au sixième rang du championnat, avec toutefois un soulagement, celui de voir Brad Binder tout aussi mal loti, coupable lui d'une "minuscule erreur". L'écart entre eux reste donc minime (huit points), alors que Maverick Viñales, qui n'avait pas marqué depuis l'Autriche, a repris dix points qui le rendent à nouveau menaçant.