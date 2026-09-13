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Acosta et Aldeguer se sont gênés : "On a fait des conneries"

Pedro Acosta regrette le temps perdu dans son duel avec Fermín Aldeguer durant le sprint à Misano. Le pilote KTM vit un week-end poussif et ne s'attend pas à jouer le podium en course principale.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
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Luca Marini, Honda HRC

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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

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Johann Zarco, équipe LCR Honda

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

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Johann Zarco, équipe LCR Honda

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
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Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Alex Marquez, Gresini Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Joan Mir, Honda HRC

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Alex Márquez, Gresini Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Fermin Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

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Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Alex Marquez, Gresini Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Jack Miller, Pramac Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Équipe Ducati

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
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Pedro Acosta et Fermín Aldeguer auraient peut-être pu faire mieux sans un coûteux duel pendant le sprint au GP de Saint-Marin. Aldeguer était troisième sur la grille, quatre places devant son compatriote et rival de longue date. Le pilote Gresini a perdu plusieurs positions dans le premier tour, à l'inverse d'Acosta, qui s'est retrouvé cinquième, juste devant lui.

Au troisième tour, Aldeguer a voulu doubler Acosta mais il a dû redresser sa moto. Ils ont perdu du temps dans la manœuvre et Álex Márquez a pu s'engouffrer pour doubler les deux, et s'échapper immédiatement. Le duel a duré plusieurs virages et Acosta a eu le dernier mot. Raúl Fernández a voulu en a profité et a touché Aldeguer, qui n'a pas pu repasser devant le pilote Trackhouse.

"Aldeguer et moi, on a fait des conneries", a regretté Acosta face à la presse internationale, dont Motorsport.com, après sa sixième place. "Cela nous a fait perdre beaucoup de temps parce que je pense que sans cette bagarre, on aurait été tous les deux plus proches de Diggia et Martín. Mais c'est comme ça. La bagarre était fair-play."

Álex Márquez n'en demandait pas tant. "J'ai été chanceux, parce que je les ai doublés facilement !", s'est amusé le vice-champion 2025. "Ils m'ont ouvert la porte et c'était assez facile pour moi."

 

Aldeguer a plutôt aimé sa lutte avec Acosta, même s'il l'a perdue et qu'il a dû se contenter de la huitième place à l'arrivée. "J'ai pris du plaisir, j'ai beaucoup aimé", a précisé Aldeguer. "Álex a gagné une place facilement parce que le contact avec Pedro a ouvert un petit espace pour Álex. Mais c'était une bonne bagarre."

L'Espagnol a surtout déploré la manœuvre de Fernández : "Je pense que la dernière [attaque] au virage 9 ou 10 avec Raúl était un peu limite parce qu'il me voyait et qu'il est arrivé en me touchant. Je ne sais pas. La direction de course n'a rien dit, c'est du bon côté de la limite. Une bonne bagarre."

Acosta souffre face à des Ducati et Aprilia "effrayantes"

Cette bagarre s'est déroulée pendant que les pilotes Ducati et Aprilia les plus performants avaient déjà creusé l'écart. Alors qu'il avait impressionné en restant proche de Marc Márquez au GP d'Aragón, Pedro Acosta n'est pas capable de se mesurer aux plus rapides ce week-end.

"J'ai beaucoup de mal au freinage", a-t-il expliqué. "Ce n'est pas mon point faible habituellement, mais j'ai beaucoup de mal ce week-end et je ne trouve pas de solution. Ça complique tout."

"C'est assez frustrant quand on essaie beaucoup de choses mais que rien ne fonctionne", a-t-il ajouté. "Mais je suis quand même content de la sixième place."

Pedro Acosta a des soucis au freinage avec la KTM à Misano.

Pedro Acosta a des soucis au freinage avec la KTM à Misano.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Acosta sent que la KTM a perdu ses points forts ce week-end : "Dans les domaines où la moto était stable l'an dernier, elle est beaucoup plus instable cette année."

Surtout, Acosta est sans solution. "Actuellement, on est dans une situation difficile parce qu'on a du mal à comprendre pourquoi je souffre autant", a-t-il reconnu. "Quand on n'a que quelques points forts et qu'ils s'envolent, tout se complique. L'équipe travaille énormément pour tout comprendre et trouver une solution, mais actuellement, toutes les KTM ont le même problème."

Pedro Acosta s'attend donc à rester à distance de la lutte entre les leaders ce dimanche. "N'attendez pas un podiums, c'est certain", a-t-il prévenu. "Je travaille plus dur que jamais et on fait ce qu'on peut, mais les Ducati et les Aprilia sont absolument terrifiantes ici."

Avec Germán Garcia Casanova

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