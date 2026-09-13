Acosta et Aldeguer se sont gênés : "On a fait des conneries"
Pedro Acosta regrette le temps perdu dans son duel avec Fermín Aldeguer durant le sprint à Misano. Le pilote KTM vit un week-end poussif et ne s'attend pas à jouer le podium en course principale.
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Pedro Acosta et Fermín Aldeguer auraient peut-être pu faire mieux sans un coûteux duel pendant le sprint au GP de Saint-Marin. Aldeguer était troisième sur la grille, quatre places devant son compatriote et rival de longue date. Le pilote Gresini a perdu plusieurs positions dans le premier tour, à l'inverse d'Acosta, qui s'est retrouvé cinquième, juste devant lui.
Au troisième tour, Aldeguer a voulu doubler Acosta mais il a dû redresser sa moto. Ils ont perdu du temps dans la manœuvre et Álex Márquez a pu s'engouffrer pour doubler les deux, et s'échapper immédiatement. Le duel a duré plusieurs virages et Acosta a eu le dernier mot. Raúl Fernández a voulu en a profité et a touché Aldeguer, qui n'a pas pu repasser devant le pilote Trackhouse.
"Aldeguer et moi, on a fait des conneries", a regretté Acosta face à la presse internationale, dont Motorsport.com, après sa sixième place. "Cela nous a fait perdre beaucoup de temps parce que je pense que sans cette bagarre, on aurait été tous les deux plus proches de Diggia et Martín. Mais c'est comme ça. La bagarre était fair-play."
Álex Márquez n'en demandait pas tant. "J'ai été chanceux, parce que je les ai doublés facilement !", s'est amusé le vice-champion 2025. "Ils m'ont ouvert la porte et c'était assez facile pour moi."
Aldeguer a plutôt aimé sa lutte avec Acosta, même s'il l'a perdue et qu'il a dû se contenter de la huitième place à l'arrivée. "J'ai pris du plaisir, j'ai beaucoup aimé", a précisé Aldeguer. "Álex a gagné une place facilement parce que le contact avec Pedro a ouvert un petit espace pour Álex. Mais c'était une bonne bagarre."
L'Espagnol a surtout déploré la manœuvre de Fernández : "Je pense que la dernière [attaque] au virage 9 ou 10 avec Raúl était un peu limite parce qu'il me voyait et qu'il est arrivé en me touchant. Je ne sais pas. La direction de course n'a rien dit, c'est du bon côté de la limite. Une bonne bagarre."
Acosta souffre face à des Ducati et Aprilia "effrayantes"
Cette bagarre s'est déroulée pendant que les pilotes Ducati et Aprilia les plus performants avaient déjà creusé l'écart. Alors qu'il avait impressionné en restant proche de Marc Márquez au GP d'Aragón, Pedro Acosta n'est pas capable de se mesurer aux plus rapides ce week-end.
"J'ai beaucoup de mal au freinage", a-t-il expliqué. "Ce n'est pas mon point faible habituellement, mais j'ai beaucoup de mal ce week-end et je ne trouve pas de solution. Ça complique tout."
"C'est assez frustrant quand on essaie beaucoup de choses mais que rien ne fonctionne", a-t-il ajouté. "Mais je suis quand même content de la sixième place."
Pedro Acosta a des soucis au freinage avec la KTM à Misano.
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Acosta sent que la KTM a perdu ses points forts ce week-end : "Dans les domaines où la moto était stable l'an dernier, elle est beaucoup plus instable cette année."
Surtout, Acosta est sans solution. "Actuellement, on est dans une situation difficile parce qu'on a du mal à comprendre pourquoi je souffre autant", a-t-il reconnu. "Quand on n'a que quelques points forts et qu'ils s'envolent, tout se complique. L'équipe travaille énormément pour tout comprendre et trouver une solution, mais actuellement, toutes les KTM ont le même problème."
Pedro Acosta s'attend donc à rester à distance de la lutte entre les leaders ce dimanche. "N'attendez pas un podiums, c'est certain", a-t-il prévenu. "Je travaille plus dur que jamais et on fait ce qu'on peut, mais les Ducati et les Aprilia sont absolument terrifiantes ici."
Avec Germán Garcia Casanova
Partager ou sauvegarder cet article
En montrant ses faiblesses, Márquez intrigue et suscite l'admiration de ses rivaux
Bagnaia redoute un circuit d'Adelaïde "beaucoup plus ennuyant" que Phillip Island
Álex Márquez distancé : "J'étais constant, mais ce n'était pas suffisant"
Une pole pas si simple pour Bezzecchi : "Zarco a ruiné mon seul tour propre"
Gresini aura une livrée en hommage à Marco Simoncelli à Misano
"Le meilleur comeback possible" : Aldeguer écarte ses doutes après sa blessure
Dernières actus
Vasseur pointe une erreur de Hamilton dans le dernier tour des qualifs
Alonso détruit encore les F1 2026 : "Ça ne peut pas continuer comme ça jusqu'en 2031"
Casques spéciaux : les Italiens sortent le grand jeu pour leur GP à domicile
Acosta et Aldeguer se sont gênés : "On a fait des conneries"
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires