Acosta va mieux et sera de retour en piste vendredi

Sa lourde chute lors de la course sprint du GP d'Australie, samedi dernier, a valu à Pedro Acosta une fin de week-end vécue dans la douleur au point de l'avoir conduit au forfait pour l'épreuve principale. Aujourd'hui, l'Espagnol fait son retour dans le paddock, prêt à remonter en selle pour s'attaquer au GP de Thaïlande, avec l'espoir cette fois d'être apte à disputer l'intégralité du programme.

Après cette subluxation de l'épaule gauche, le contrôle médical auquel il devait se soumettre a validé la participation du pilote Tech3 au Grand Prix, le médecin du championnat ayant acté que son état devrait être réévalué après les premiers essais de vendredi. L'Espagnol se montre confiant, expliquant avoir désormais beaucoup moins mal, aidé par les soins pratiqués durant ces quelques jours de pause, mais peine néanmoins à évaluer dans quelles conditions il pourra piloter sur le circuit de Buriram.

"Ça va beaucoup mieux ! J'ai fait beaucoup de kiné pendant quelques jours, j'ai fait beaucoup de choses en dehors de la piste et je me sens beaucoup mieux", explique Acosta, qui a pu profiter du kiné interne de KTM pour être soigné. Il confirme par ailleurs qu'il n'aura pas besoin d'être opéré. "C'était une rupture partielle du ligament. Disons que l'épaule est sortie et s'est remise en place d'une manière assez violente et ça a fait empirer les choses. C'est comme ça, et en tout cas ça s'est beaucoup amélioré ces deux derniers jours alors je peux m'estimer satisfait."

Avant de reprendre la piste demain, l'Espagnol anticipe que son principal problème sera la douleur. "Tous les docteurs disent que la limite viendra de la douleur. On va voir comment ça se passe. Ce qu'il y a de bien, c'est que je peux à présent avoir toute l'amplitude de mouvement sans avoir mal, c'est plus quand je la touche que j'ai mal", explique-t-il, conscient qu'il lui faudra du temps pour se débarrasser de cette gêne.

"[Les médecins] ont dit qu'il faudrait plusieurs semaines. C'est difficile de dire combien. Je me sens en tout cas plutôt mieux, ça s'est pas mal amélioré ces deux derniers jours. Le problème, en Australie, c'est que je n'arrivais même pas à mettre ma main comme ça", dit-il en mimant le fait de soulever son bras, "et on sait que l'Australie n'est pas la piste la plus facile au monde sur laquelle contrôler la moto. Si ça avait été une autre situation, j'aurais clairement essayé de courir. Quand on va sur des pistes comme Jerez ou quoi, on est plutôt calme sur la moto, mais avec tout ce qu'on voit dans le dernier virage de l'Australie, ces conditions sont plutôt hors normes par rapport au reste du championnat."

"Les choses arrivent toujours quand elles doivent arriver. Aucune blessure n'arrive au bon moment, mais on va voir comment ça se passe et comment j'arrive à gérer ce week-end", ajoute Pedro Acosta, qui après deux week-ends ne lui ayant rapporté aucun point, a reculé au sixième rang du championnat à 11 unités de Brad Binder.