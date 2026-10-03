Acosta : "L'art du dépassement, c'est de dépasser, pas de sortir quelqu'un de la piste"

Pedro Acosta arrivait au Japon après avoir décroché sa première victoire en MotoGP il y a deux semaines en Autriche. Une dynamique positive que le pilote KTM voulait prolonger pour continuer à marquer des points dans sa lutte pour le podium du championnat.

Le premier objectif était atteint avec une troisième place en qualifications et un départ depuis la première ligne. Mais après un départ quelque peu confus, au cours duquel Álex Márquez a perdu le contrôle de sa Ducati, Acosta a été percuté par l'arrière et a chuté avant même d'atteindre le quatrième virage.

"Nous avions une chance de terminer sur le podium", regrettait le pilote KTM. "Mais en trois virages, nous avons tout perdu. Nous n'avons même pas terminé le troisième virage. C'était une manœuvre beaucoup trop tôt, mais ce sont des choses qui arrivent en course. Quand on vous fait chuter, vous ne pouvez rien faire."

Sur les images, on voit Enea Bastianini surgir pour dépasser Acosta, qui perd une position et se retrouve devant Di Giannantonio. Álex Márquez tente alors de doubler le pilote VR46, mais chute et percute la moto de Di Giannantonio, dont la machine est ensuite projetée sur celle d'Acosta.

"Enea, quand il met les gaz, il ne fait pas semblant", a lancé Acosta, surpris par la manœuvre du pilote Tech3.

Je n'ai jamais fait chuter personne en six ans. Je pense que je fais attention aux distances. Je suis agressif, mais je fais très attention aux distances.

Interrogé sur l'action d'Álex Márquez, Pedro Acosta s'est montré très clair : "Je n'ai jamais fait chuter personne en six ans. Je pense que je fais attention aux distances. Je suis agressif, mais je fais très attention aux distances."

"L'art du dépassement, c'est de dépasser, pas de sortir quelqu'un de la piste pour passer devant".

Laissant de côté l'accrochage, Acosta a également été interrogé sur les problèmes rencontrés avec les pneus, dont beaucoup n'ont pas résisté jusqu'à l'arrivée.

"Tout le monde avait la course longue en tête avec le pneu medium, et je ne pense pas que nous finirons dans un état aussi mauvais que Pecco Bagnaia et Jorge Martín", qui ont terminé le sprint avec leur pneu tendre complètement détruit. "Pour demain, je me sens bien avec le medium. Je ne m'attendais pas à ce que tout le monde souffre autant avec les pneus arrière."