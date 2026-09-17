Enfin la victoire pour Acosta ? "S'il y a bien un endroit, c'est ici !"

À l'exception de sa victoire en course sprint en ouverture de la saison, Pedro Acosta n'a pas encore ouvert son compteur en MotoGP, la première place des Grands Prix lui ayant jusqu'à présent toujours échappé. Mais alors que le championnat arrive en Autriche, son nom recommence à apparaître dans quelques pronostics.

Il faut dire que KTM est la seule marque à avoir fait plier Ducati au Red Bull Ring depuis l'ajout de ce circuit au championnat il y a dix ans. En 12 manches, le constructeur autrichien a signé deux succès, qui remontent tout de même à 2020 et 2021. Un retour au sommet serait-il possible cette année avec celui qui est l'incontestable leader du clan KTM ? C'est l'espoir que nourrit Pol Espargaró, pilote essayeur de la marque et premier fan de Pedro Acosta.

"J'espère que cette fois ce sera la bonne", a déclaré un Espargaró enthousiaste aux médias venus l'interroger jeudi, parmi lesquels figurait Motorsport.com. "S'il y a bien un endroit, c'est ici. Et je suis content qu'on arrive ici après Misano, où il a encore décroché un bon résultat, et après Aragón. Ce sont de bons résultats pour lui, dans des endroits compliqués."

"On a eu plus de difficultés que ce à quoi on s'attendait, et ici ça devrait aller mieux. Mais je ne sais pas à quel point, et je ne sais pas si ça va suffire pour que Pedro gagne. Je l'espère. Je pense qu'il le mérite, il aurait dû gagner beaucoup, beaucoup plus tôt. Moi, je n'ai pas gagné de course pendant ma carrière [en MotoGP] et j'en mérite quelques-unes, et lui mérite beaucoup plus que ce qu'il obtient."

Pedro Acosta vient d'enchaîner deux podiums. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

"S'il n'a pas gagné [jusqu'à présent], ça ne veut pas dire qu'il n'est pas assez bon pour ça ou qu'il aurait pu mieux faire. Il pilote d'une manière extraordinaire, c'est un très bon pilote. Je crois qu'il est, si ce n'est le meilleur pilote dans la catégorie actuellement, il en est en tout cas à égalité. Alors je pense qu'il va bientôt l'obtenir."

Un rêve plus qu'une perspective réaliste pour Acosta

Lorsque ces propos lui ont été rapportés, Pedro Acosta s'est dit tenté par la perspective de monter sur la plus haute marche sur les terres de son constructeur, alors même qu'il partira pour Ducati à la fin de l'année. Il a toutefois concédé que ses chances ne sont pas très élevées, compte tenu de la concurrence à laquelle il doit faire face, et ce même s'il vient d'enchaîner deux podiums.

"On ne peut pas penser à la victoire pour le moment", a prévenu le pilote KTM, qui avait obtenu l'an dernier la troisième place du sprint et la quatrième de la course principale au Red Bull Ring.

"C'est vrai que c'est notre Grand Prix à domicile mais, pour le moment, Ducati est un cran au-dessus de nous. Aprilia aussi, il suffit de voir à quel point Marco [Bezzecchi] était compétitif l'année dernière. Et normalement, Ducati marche plutôt bien ici, pas seulement Marc [Márquez]. Alors pour le moment, on en est encore loin."

"Ce serait la meilleure façon de boucler la boucle", a néanmoins ajouté dans un sourire celui qui est aujourd'hui cinquième du championnat. "Je suis arrivé chez KTM à 16 ans, je connais tout le monde depuis que je suis gamin, et ce serait la façon parfaite de clore une histoire, sachant qu'on est loin de pouvoir se battre pour le titre face à ces deux-là. Alors si on décrochait une victoire ici, ce serait un rêve qui se réalise et la meilleure façon de clore l'histoire."

Le week-end s'annonce toutefois quelque peu incertain, car les prévisions météo font état d'un risque de pluie. Ce ne serait pas pour déplaire à Pedro Acosta, qui semble y voir un possible atout : "On va voir si la météo nous aide un peu, mais c'est vrai qu'on est sur une bonne dynamique. Les dernières courses ont été plutôt bonnes pour nous. Ça va déjà dépendre de comment la moto fonctionnera demain. On semble être en progrès, donc on verra ce que ça donne."