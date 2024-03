Acosta doute de reproduire la performance "un peu irréelle" du Qatar

Après des débuts qui l'ont vu figurer parmi les leaders pour finalement souffrir de la dégradation de ses pneus et prendre la neuvième place au GP du Qatar, Pedro Acosta estime qu'il sera difficile de faire aussi bien au Portugal. Même s'il apprécie le tracé, le seul rookie du championnat sait qu'il sera dans une situation plus délicate puisqu'il n'a pas encore pu y rouler avec sa KTM, alors qu'il avait bénéficié des deux jours de tests à Losail.

"C'est sûr que ce sera un week-end sympa", a néanmoins déclaré Acosta en conférence de presse ce jeudi. "Portimão est l'un de mes circuits préférés du calendrier, avec l'Australie. Ce sera sympa. Ce sera difficile parce que c'est la première piste sur laquelle j'arrive avec une MotoGP sans avoir fait d'essais. Ce sera assez difficile pour cette raison mais on a tout le soutien de l'équipe d'usine et tous les ingénieurs pour faire un week-end constant, parce que ce sera la clé pour apprendre."

"[Losail] est une piste où je connaissais plus ou moins le rythme, plus ou moins les pneus", a détaillé le pilote Tech3. "On arrive sur un nouveau circuit, avec un asphalte différent, et les composés de pneus sont assez différents du Qatar. On doit repartir à zéro, avec les pieds sur terre. Je ne pense pas trop à cette course au Qatar parce quelle était peut-être un peu 'irréelle'."

Même s'il minimise sa portée, cette course a frappé les esprits, à commencer par celui de Marc Márquez, qui s'attendait à voir son compatriote déjà dans le coup. "Je l'ai dit l'an dernier et je l'ai confirmé après le Qatar : il sera l'un des pilotes du futur et du présent en MotoGP, parce que comme il l'a montré au Qatar, il a suffisamment de talent", a déclaré le sextuple champion de la catégorie.

"Avant la course, je disais que quand on est super talentueux, on est rapide sur n'importe quelle moto. Il a été super rapide pendant ces tours et je suis certain qu'il a appris à gérer les pneus et qu'il fera beaucoup mieux lors des prochaines courses."

Acosta suit les performances de Márquez depuis son enfance et a fait une première photo à ses côtés dès 2013, l'année du premier sacre du plus âgé des deux en MotoGP, lors d'une remise de trophées organisée par la fédération espagnole. Il peine à croire qu'il l'affronte maintenant dans l'élite : "Je suis très heureux de partager la piste avec lui, de pouvoir apprendre de lui et d'avoir passé six ou sept tours derrière lui en course, c'était incroyable. Un rêve devenu réalité."

Pedro Acosta a lutté avec Marc Márquez à Losail Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Le GP du Qatar a notamment été marqué par un dépassement autoritaire d'Acosta sur Márquez, après une remontée tout aussi spectaculaire. Il a retrouvé des sensations qu'il n'avait plus connues depuis son unique saison passée en Moto3, il y a trois ans... mais minimise encore une fois la portée de ses performances puisqu'il n'a pas su préserver ses pneus et l'a payé par une dégringolade dans la hiérarchie.

"Dans l'ensemble, c'était une course super sympa. Dès le premier tour, ça a été assez dur pour moi, en raison de la frayeur que je me suis faite au départ avec Jack. Mais après, pas seulement avec les dépassements mais avec les sensations sur la moto, c'était vraiment incroyable. Depuis le Moto3, je n'avais probablement pas eu ces sensations sur le pneu avant pour pouvoir vraiment plonger à l'intérieur et freiner au dernier moment. Le dépassement [sur Márquez] a été sympa mais il a aussi beaucoup mieux géré la course que moi, donc il ne faut pas trop parler du dépassement."

"Au tour 14, j'ai fait fumer le pneu au virage 10", a-t-il ajouté au sujet de sa gestion des gommes à améliorer. "Il était évident que j'allais beaucoup souffrir dans la dernière partie de la course. C'est comme ça. En Moto2, avec les Dunlop, on faisait 24 tours à fond sans penser aux pneus. Ça vient un peu de là aussi. C'est comme ça, il faut faire ces erreurs pour pouvoir apprendre pour l'avenir."

Acosta estime qu'il peut encore progresser "partout" en s'inspirant de l'évolution de Brad Binder, le pilote KTM le plus performant ces dernières saisons : "On verra à quelle vitesse je pourrai adapter mon style à Portimão parce que ce sera la première course sans tests [au préalable]. Il reste encore du chemin."

"Il faut voir comment Brad pilote la KTM. Il a beaucoup progressé ces deux dernières années. Il y a trois ans, je voyais ses données et c'est un tout autre pilote, beaucoup plus doux, beaucoup plus précis, beaucoup plus rapide. On doit analyser ses datas et comment il pilote la KTM parce qu'actuellement, il est le plus rapide dans l'usine."