Acosta : "Ducati est encore un cran devant mais la moto fonctionne mieux"

En arrivant à Sepang, Pedro Acosta se félicitait de voir KTM apporter beaucoup plus de nouveautés qu'il y a un an, quand la marque était freinée par ses difficultés financières. Mais toujours aussi intransigeant dans ses attentes, il ne se contentait pas de voir des nouveautés, il voulait surtout qu'elles soient efficaces.

Interrogé sur une satisfaction de voir KTM apporter autant de pièces, sa réponse était donc cinglante. "Je vous le dirai le troisième jour", lâchait-il mardi. "Si on n'est pas rapide, ce travail ne sert à rien."

"C'est un gros progrès par rapport à la saison passée, mais être surpris, c'est une chose, et être satisfait c'en est une autre", insistait-il. "Ils ont beaucoup travaillé, ils ont apporté exactement ce qu'on demandait et avec le châssis, ils semblent avoir mis le doigt dessus."

Acosta a même eu le sourire après chaque journée. Mardi, il a senti une évolution positive avec ce nouveau châssis : "Je pense que c'est réglé pour le châssis, il faudra voir ce que les autres en disent, mais je suis assez content."

Pedro Acosta sent des progrès sur la KTM. Photo de: Dorna

Mercredi, Acosta est repassé sur l'ancienne moto mais avec la configuration aérodynamique 2026 et il a aussi senti des progrès, notamment pour la gestion du pneu arrière après de nombreux tours, ce qui restait la grosse faiblesse de KTM à la fin de la saison dernière.

"C'était une matinée en solitaire, à essayer de prendre des décisions. On dirait que ça a fonctionné. On va dans la direction des autres marques au niveau des ailerons sur la moto. Je suis plutôt content."

"La moto paraît plus stable et quand le pneu se dégrade, c'est plus constant", a ajouté l'Espagnol.

Cette KTM 2026 paraît un peu plus naturelle. Disons qu'il ne faut pas attaquer à 100% pour faire un chrono correct.

Acosta a eu du mal à évoquer un point d'amélioration précis, mais il se félicite surtout de disposer d'une moto au maniement plus simple, alors qu'il se battait encore avec elle il y a un an…. et manquait de performances : "C'est juste plus rapide, vous savez. C'est assez dur de dire qu'une chose rend plus rapide, mais au final, la moto fonctionne un peu mieux."

"Dans l'ensemble, cette KTM 2026 paraît un peu plus naturelle. Disons qu'il ne faut pas attaquer à 100% pour faire un chrono correct. Tout vient plus facilement. C'est important parce que l'an dernier, à ce moment de l'année, j'étais déjà tombé cinq fois en deux jours. C'est bien d'avoir une chose qui facilite la vie."

Mais si tous les signaux sont positifs, Pedro Acosta ne voit toujours pas KTM en mesure de rivaliser avec les références du plateau : "Ce n'était pas mauvais comme le test de l'an dernier. Je pense que Ducati est encore un cran devant mais la moto fonctionne mieux."

Pedro Acosta ne pense pas que KTM est en mesure de rivaliser avec Ducati pour le moment. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Maintenant, mon objectif est de travailler sur la vitesse pure en Thaïlande, parce qu'ici je ne voulais vraiment pas tomber, je voulais passer du temps en piste et essayer d'être aussi rapide que possible sans faire d'erreurs."

Sans s'emballer, Acosta dresse un bilan satisfaisant de son test, entre les progrès apportés par KTM et son approche personnelle efficace, dans la lignée du changement d'attitude vu de son côté durant la deuxième moitié de la saison 2025.

"Je mettrais un 6/10 pour noter ma satisfaction. Je suis content de ma prestation, de la façon dont on a géré les choses, de la façon dont sont les choses dans le garage. On n'a pas pris le pneu [neuf] au bon moment [jeudi matin] mais je ne me concentrais pas sur les positions, je me suis juste concentré sur le travail."