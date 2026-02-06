Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Acosta : "Ducati est encore un cran devant mais la moto fonctionne mieux"

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Acosta : "Ducati est encore un cran devant mais la moto fonctionne mieux"

"Je n'ai jamais vu une liste aussi longue" : le chantier colossal qui attend Audi

Formule 1
Formule 1
"Je n'ai jamais vu une liste aussi longue" : le chantier colossal qui attend Audi

Mir réaliste sur le niveau de Honda : "On est loin hein…"

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Mir réaliste sur le niveau de Honda : "On est loin hein…"

Les rivaux de Mercedes exhortent la FIA à intervenir, mais est-ce bien sérieux ?

Formule 1
Formule 1
Les rivaux de Mercedes exhortent la FIA à intervenir, mais est-ce bien sérieux ?

Alpine dément sa disparition, mais pas son retrait du WEC

WEC
WEC
Alpine dément sa disparition, mais pas son retrait du WEC

"Mercedes a placé la barre très haut" à Barcelone selon McLaren

Formule 1
Formule 1
"Mercedes a placé la barre très haut" à Barcelone selon McLaren

Ducati a validé l'aéro de la GP26... en s'inspirant du passé

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Ducati a validé l'aéro de la GP26... en s'inspirant du passé

La Benetton de Schumacher vendue sous le prix estimé

Formule 1
Formule 1
La Benetton de Schumacher vendue sous le prix estimé
Réactions
MotoGP Test de Sepang

Acosta : "Ducati est encore un cran devant mais la moto fonctionne mieux"

Pedro Acosta était prêt à se montrer impitoyable envers KTM en arrivant au test de Sepang. L'Espagnol a finalement quitté le circuit satisfait, mais conscient du reste encore existant sur Ducati.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Ajouter comme source privilégiée
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Marc Márquez, Ducati Team

Test Sepang : La troisième journée en photos
Luca Marini, Honda HRC

Test Sepang : La troisième journée en photos
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Test Sepang : La troisième journée en photos
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Marc Márquez, Ducati Team

Test Sepang : La troisième journée en photos
Alex Marquez, Gresini Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Johann Zarco, LCR Honda Team

Test Sepang : La troisième journée en photos
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Test Sepang : La troisième journée en photos
Jorge Lorenzo et Pit Beirer, directeur général de KTM Motorsports

Test Sepang : La troisième journée en photos
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Marc Márquez, Ducati Team

Test Sepang : La troisième journée en photos
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Détails de la moto Pramac Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Francesco Bagnaia, équipe Ducati

Test Sepang : La troisième journée en photos
Alex Marquez, Gresini Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Jack Miller, Pramac Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Marc Márquez, Ducati Team

Test Sepang : La troisième journée en photos
Augusto Fernandez, Pramac Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Détails du bras oscillant de l'équipe LCR Honda

Test Sepang : La troisième journée en photos
Joan Mir, Honda HRC

Test Sepang : La troisième journée en photos
Francesco Bagnaia, équipe Ducati

Test Sepang : La troisième journée en photos
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Une moto de Red Bull KTM Tech 3

Test Sepang : La troisième journée en photos
Marc Márquez, Ducati Team

Test Sepang : La troisième journée en photos
Détails de la moto Red Bull KTM Factory Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Test Sepang : La troisième journée en photos
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Test Sepang : La troisième journée en photos
Marc Márquez, Ducati Team

Test Sepang : La troisième journée en photos
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Le guidon de la Yamaha de Pramac Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Diogo Moreira, LCR Honda Team

Test Sepang : La troisième journée en photos
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Test Sepang : La troisième journée en photos
Franco Morbidelli, équipe VR46 Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Marc Márquez, Ducati Team

Test Sepang : La troisième journée en photos
La moto de Luca Marini, Honda HRC

Test Sepang : La troisième journée en photos
Luca Marini, Honda HRC après son accident

Test Sepang : La troisième journée en photos
Marc Márquez, Ducati Team

Test Sepang : La troisième journée en photos
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Début de l'entraînement

Test Sepang : La troisième journée en photos
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Test Sepang : La troisième journée en photos
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Test Sepang : La troisième journée en photos
53

En arrivant à Sepang, Pedro Acosta se félicitait de voir KTM apporter beaucoup plus de nouveautés qu'il y a un an, quand la marque était freinée par ses difficultés financières. Mais toujours aussi intransigeant dans ses attentes, il ne se contentait pas de voir des nouveautés, il voulait surtout qu'elles soient efficaces.

Interrogé sur une satisfaction de voir KTM apporter autant de pièces, sa réponse était donc cinglante. "Je vous le dirai le troisième jour", lâchait-il mardi. "Si on n'est pas rapide, ce travail ne sert à rien."

"C'est un gros progrès par rapport à la saison passée, mais être surpris, c'est une chose, et être satisfait c'en est une autre", insistait-il. "Ils ont beaucoup travaillé, ils ont apporté exactement ce qu'on demandait et avec le châssis, ils semblent avoir mis le doigt dessus."

Acosta a même eu le sourire après chaque journée. Mardi, il a senti une évolution positive avec ce nouveau châssis : "Je pense que c'est réglé pour le châssis, il faudra voir ce que les autres en disent, mais je suis assez content."

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta sent des progrès sur la KTM.

Photo de: Dorna

Mercredi, Acosta est repassé sur l'ancienne moto mais avec la configuration aérodynamique 2026 et il a aussi senti des progrès, notamment pour la gestion du pneu arrière après de nombreux tours, ce qui restait la grosse faiblesse de KTM à la fin de la saison dernière.

"C'était une matinée en solitaire, à essayer de prendre des décisions. On dirait que ça a fonctionné. On va dans la direction des autres marques au niveau des ailerons sur la moto. Je suis plutôt content."

"La moto paraît plus stable et quand le pneu se dégrade, c'est plus constant", a ajouté l'Espagnol.

Cette KTM 2026 paraît un peu plus naturelle. Disons qu'il ne faut pas attaquer à 100% pour faire un chrono correct.

Acosta a eu du mal à évoquer un point d'amélioration précis, mais il se félicite surtout de disposer d'une moto au maniement plus simple, alors qu'il se battait encore avec elle il y a un an…. et manquait de performances "C'est juste plus rapide, vous savez. C'est assez dur de dire qu'une chose rend plus rapide, mais au final, la moto fonctionne un peu mieux."

"Dans l'ensemble, cette KTM 2026 paraît un peu plus naturelle. Disons qu'il ne faut pas attaquer à 100% pour faire un chrono correct. Tout vient plus facilement. C'est important parce que l'an dernier, à ce moment de l'année, j'étais déjà tombé cinq fois en deux jours. C'est bien d'avoir une chose qui facilite la vie."

Mais si tous les signaux sont positifs, Pedro Acosta ne voit toujours pas KTM en mesure de rivaliser avec les références du plateau : "Ce n'était pas mauvais comme le test de l'an dernier. Je pense que Ducati est encore un cran devant mais la moto fonctionne mieux."

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta ne pense pas que KTM est en mesure de rivaliser avec Ducati pour le moment.

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Maintenant, mon objectif est de travailler sur la vitesse pure en Thaïlande, parce qu'ici je ne voulais vraiment pas tomber, je voulais passer du temps en piste et essayer d'être aussi rapide que possible sans faire d'erreurs."

Sans s'emballer, Acosta dresse un bilan satisfaisant de son test, entre les progrès apportés par KTM et son approche personnelle efficace, dans la lignée du changement d'attitude vu de son côté durant la deuxième moitié de la saison 2025.

"Je mettrais un 6/10 pour noter ma satisfaction. Je suis content de ma prestation, de la façon dont on a géré les choses, de la façon dont sont les choses dans le garage. On n'a pas pris le pneu [neuf] au bon moment [jeudi matin] mais je ne me concentrais pas sur les positions, je me suis juste concentré sur le travail."

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Mir réaliste sur le niveau de Honda : "On est loin hein…"

Meilleurs commentaires

Plus de
Vincent Lalanne-Sicaud

Mir réaliste sur le niveau de Honda : "On est loin hein…"

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Mir réaliste sur le niveau de Honda : "On est loin hein…"

Ducati a validé l'aéro de la GP26... en s'inspirant du passé

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Ducati a validé l'aéro de la GP26... en s'inspirant du passé

Aprilia se voit "dans le sillage" de Ducati après le test

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Aprilia se voit "dans le sillage" de Ducati après le test
Plus de
Pedro Acosta

Des signes encourageants chez KTM avec les premiers tests

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Des signes encourageants chez KTM avec les premiers tests

Acosta n'a "aucune idée" de quand sera annoncé son avenir

MotoGP
MotoGP
Acosta n'a "aucune idée" de quand sera annoncé son avenir

Plus affûté, plus serein : Pedro Acosta a voulu corriger ses faiblesses

MotoGP
MotoGP
Présentation Red Bull KTM Factory Racing
Plus affûté, plus serein : Pedro Acosta a voulu corriger ses faiblesses
Plus de
Red Bull KTM Factory Racing

Gresini "l'option la plus solide" pour Álex Márquez, "mais c'est peut-être le moment de prendre des risques"

MotoGP
MotoGP
Gresini "l'option la plus solide" pour Álex Márquez, "mais c'est peut-être le moment de prendre des risques"

Yamaha ou KTM : Álex Márquez entre en piste dans un marché des transferts effréné

MotoGP
MotoGP
Yamaha ou KTM : Álex Márquez entre en piste dans un marché des transferts effréné

Pedro Acosta va courir chez Ducati avec Marc Márquez

MotoGP
MotoGP
Pedro Acosta va courir chez Ducati avec Marc Márquez

Dernières actus

Acosta : "Ducati est encore un cran devant mais la moto fonctionne mieux"

MotoGP
MGP MotoGP
Test de Sepang
Acosta : "Ducati est encore un cran devant mais la moto fonctionne mieux"

"Je n'ai jamais vu une liste aussi longue" : le chantier colossal qui attend Audi

Formule 1
F1 Formule 1
"Je n'ai jamais vu une liste aussi longue" : le chantier colossal qui attend Audi

Mir réaliste sur le niveau de Honda : "On est loin hein…"

MotoGP
MGP MotoGP
Test de Sepang
Mir réaliste sur le niveau de Honda : "On est loin hein…"

Les rivaux de Mercedes exhortent la FIA à intervenir, mais est-ce bien sérieux ?

Formule 1
F1 Formule 1
Les rivaux de Mercedes exhortent la FIA à intervenir, mais est-ce bien sérieux ?