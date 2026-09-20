Acosta enfin vainqueur : "À un moment, ça devient une affaire personnelle"

Deux ans et demi après son arrivée en MotoGP, Pedro Acosta tient enfin sa première victoire de Grand Prix. Un succès qui intervient après une quête semée d'embûches, et alors que le pilote lui-même a parfois donné l'impression de se compliquer la vie.

Bien qu'il s'agissait simplement d'un sprint, sa chute d'hier alors qu'il dominait a une nouvelle fois démontré qu'il ne suffit pas d'avoir le potentiel pour gagner, encore faut-il transformer l'essai.

L'autre élément qui a pesé dans l'attente de cette première victoire, longue au regard de son talent, c'est bien entendu le potentiel de la moto dont dispose l'Espagnol. Dans un championnat dominé par les machines italiennes, rares auront été jusqu'ici les circonstances aussi favorables que ce Grand Prix.

Alors, motivé autant par sa volonté de capitaliser sur ses atouts au Red Bull Ring, de se rattraper de sa bévue d'hier et aussi de récompenser KTM sur ses terres, Acosta s'est employé à donner le meilleur de lui-même aujourd'hui. Et il a bel et bien réussi à tout faire à la perfection cet après-midi.

"Je me souviens encore de ma dernière victoire, en Indonésie en 2023 [en Moto2]. Le chemin a été long depuis, et il y a eu beaucoup d'erreurs", constate celui qui détient le record du plus grand nombre de podiums MotoGP sans victoire. "Ça fait vraiment longtemps que j'essaye d'y arriver, que je pense à cette victoire, et on a enfin pu y arriver alors je suis super content !"

Samedi, Pedro Acosta a très facilement admis être le seul responsable de sa chute après s'être fait déconcentrer. Il lui a fallu se remobiliser pour se relancer aujourd'hui, ce qui a été d'autant plus compliqué qu'il est encore tombé ce matin au warm-up.

"C'était dur, mais d'un autre côté, je suis le seul à ne rien avoir à perdre", juge Acosta. "Je ne me bats pas pour le titre, tout ce que je fais avec KTM est bien, et normalement je suis tout le temps proche du podium."

"Je ne dirais pas que ça ne m'a pas fait mal - ça m'a fait très mal, d'autant qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas tellement d'opportunités au cours du championnat d'être plus rapide que les Ducati et les Aprilia, alors ça a été assez dur de comprendre que je venais de jeter cette opportunité à la poubelle."

"Je suis content aussi parce que ma chute de ce matin m'a aidé à me dire 'OK, si ça n'est pas pour aujourd'hui, ça ne changera rien'. Ça faisait déjà trois ans que je ne gagnais pas alors ça n'allait rien changer."

Une course construite plus sagement que le sprint

Sagement installé à la quatrième place après le départ, Pedro Acosta a dépassé Ai Ogura, puis Marco Bezzecchi. Il est ensuite resté cinq tours dans le sillage de Jorge Martín, cherchant le bon moment pour prendre les commandes. Le champion du monde 2024, bien que deuxième homme le plus rapide ce week-end, est finalement apparu impuissant face à la détermination du jeune pilote de Mazarrón.

"Il arrive un moment où ça devient une affaire personnelle", souligne Acosta, par ailleurs satisfait de la manière dont il a construit sa course. "Au début, j'ai eu un peu de mal à rattraper Marco et Jorge, et aussi à dépasser Ogura. Mais je crois que ça m'a aussi aidé à respirer et à prendre mon temps avant d'aller vite."

"Ensuite, j'ai juste essayé d'apprendre de mes erreurs des derniers jours et de ne pas me creuser une avance plus grande que ce dont j'avais besoin. J'ai essayé de garder de 0"5 à 0"7 tout au long de la course, tout en conservant du carburant parce que c'était une course assez délicate sur ce point. En tout cas, je suis très content !"

Pedro Acosta a déjà passé pratiquement autant de temps dans la catégorie MotoGP qu'en Moto3 et Moto2 réunis, où il avait cumulé 16 victoires et deux titres. Ce succès d'aujourd'hui égale-t-il les autres accomplissements de sa carrière ?

"Je ne sais pas si ça égale les autres, mais il est certain que c'était beaucoup plus personnel", répond-il. "Quand je suis arrivé dans le championnat, je me suis mis à gagner des courses en Moto3 comme si c'était facile. Après, il est vrai que j'ai eu un peu de mal en Moto2, mais la deuxième année j'ai gagné le championnat d'une très belle façon. Et ensuite, j'ai eu beaucoup de mal en MotoGP avant de décrocher cette première victoire, donc ça devient beaucoup plus personnel que le reste, c'est sûr."