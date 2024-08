Acosta sonne la fin des "bêtises" et revient à sa KTM de début de saison

On l'avait quitté éprouvé par son week-end en Autriche, durant lequel il avait cumulé les déceptions, et l'on retrouve Pedro Acosta motivé à l'idée de vite laisser derrière lui cette mauvaise expérience. Alors que le championnat entre dans trois mois d'intense compétition, le pilote Tech3 veut mettre toutes les chances de son côté pour retrouver le niveau de performance qui était le sien lors de ses premiers Grands Prix, lui qui a été un rookie éblouissant avant de voir ses résultats s'affadir.

Dans la foulée de l'épreuve maison de KTM, l'Espagnol s'est rendu à Misano pour assister aux essais privés menés par Dani Pedrosa, longuement échanger avec son aîné, et aussi y poursuivre le travail avec son propre staff technique. Cela a été l'occasion de remettre les choses à plat et d'établir une nouvelle approche pour la suite du championnat.

"Avec mon technicien et mon responsable stratégie, on s'est parlé et ils m'ont expliqué ce qui s'est passé depuis le début de l'année", relate-t-il. "On est arrivés à une conclusion claire qui est que, souvent, il vaut mieux faire deux pas en arrière pour pouvoir faire trois pas en avant. Ici, on va faire un pas en arrière pour revenir un petit peu à ce que l'on utilisait au début de l'année. On a arrêté d'essayer des bêtises."

Sur place, à Misano, Acosta a repris le guidon d'une Moto2 et retrouvé les sensations qu'il connaît. Il s'est ensuite octroyé quelques jours de repos pendant lesquels il a tenté de déconnecter, et c'est avec l'esprit frais qu'il s'attaque à ce Grand Prix près d'Alcañiz, désireux de repartir d'une bonne base.

"On a beaucoup de problèmes", admet-il. "Ici, il faut qu'on remette les compteurs à zéro, qu'on reparte de zéro. On va revenir à une manière [différente] de comprendre la moto. Je vais recommencer à piloter la moto comme je sais le faire. On va essayer de se concentrer dans une direction."

Pedro Acosta n'a jamais été aussi distancé qu'en Autriche. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Le dernier week-end [de course] a été difficile mais on comprend pourquoi. Maintenant, on est ici et on a changé beaucoup de choses, y compris beaucoup de personnes. C'est le moment de repartir de zéro", ajoute l'Espagnol, qui a essuyé l'affront d'être éliminé en Q1 au Red Bull Ring avant de rencontrer des soucis en course. Aujourd'hui, il veut faire comme si ce GP d'Autriche n'avait "pas eu lieu" et accueille notamment un nouveau responsable de télémétrie dans son stand.

"Avant, tout était hyper facile. Tout venait super [facilement], alors on va essayer de retrouver ça", ajoute Acosta. "C'est un peu ce qui m'est arrivé dans ma première année en Moto2. J'avais changé de style de pilotage et j'avais dû revenir en arrière. Maintenant, il faut qu'on revienne en arrière, la moto et moi, pour retrouver les avant-postes."

Estimant qu'il se trouve aujourd'hui à 65% de son adaptation au MotoGP, celui qui intégrera bientôt le team d'usine de KTM est impatient de finaliser ce processus, avant tout pour retrouver le plaisir. "Avant la fin de la saison, j'espère", répond-il quand il lui est demandé s'il est confiant d'y arriver bientôt. "Tout le monde sait que l'année prochaine, je serai aux couleurs de KTM, mais franchement, je n'en ai rien à faire de l'année prochaine si je dois en passer par dix courses de souffrance. Il faut se concentrer aujourd'hui sur le fait d'être rapide cette saison et de la finir de la meilleure des façons, d'ici à Valence, et ensuite on verra ce qui se passera la saison prochaine."