Acosta met fin à sa mauvaise série avec une course spectaculaire

Pedro Acosta a renoué avec les points en retrouvant à Buriram le podium qu'il n'avait plus visité depuis l'Indonésie. Alors que les chutes ont été nombreuses pendant la course, disputée sous la pluie, le jeune pilote espagnol a fait preuve du sang-froid nécessaire et, en dépit de quelques petites chaleurs comme tout le monde en a eu, il a brillé. Parti septième, il a rallié l'arrivée troisième, à 3"8 du vainqueur.

"C'était long ! La première fois que j'ai vu mon panneau, il restait quelque chose comme 16 tours et je me suis dit 'ohlalaaa' ! Mais bon, c'était très sympa et c'est une course pour laquelle j'ai essayé de garder mon calme, de penser avec ma tête, de réfléchir aux cartographies, à l'évolution de la piste, etc. On peut être contents parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fini une course alors je pense que celle-ci était importante", commente-t-il pour le site officiel du MotoGP.

Samedi, en effet, Acosta a enregistré une nouvelle chute, portant à cinq le nombre de courses consécutives (tous formats confondus) pour lesquelles il n'a pas marqué de point, soit pour cause d'abandon, soit parce qu'il n'a pas pu en prendre le départ. Une mauvaise passe qui lui a coûté la cinquième place du championnat et à laquelle il se devait de mettre fin le plus vite possible.

"C'était une petite erreur", expliquait-il samedi après sa chute au sprint, survenue dès les premiers tours alors qu'il évoluait près du podium. "On a fait une petite modification sur une chose et j'avais beaucoup de mal à stopper la moto. J'étais un peu hors-trajectoire, de travers, et l'arrière a poussé sur l'avant."

"La confiance était là, sans quoi on ne peut pas attaquer parmi les gars de devant. Après, il est vrai qu'il faut qu'on commence à finir des courses parce que sur les 11 dernières, j'en ai terminé quatre. Il faut peut-être que je fasse un pas en arrière et que je sois un peu plus calme. Parfois, un top 5 ça n'est pas mauvais du tout, il faut comprendre ça", réfléchissait-il à haute voix.

Et le jeune pilote Tech3 a visiblement appliqué ces leçons aujourd'hui, se répétant à l'envi qu'il faut à présent terminer les courses, quelles qu'en soient les conditions. Celle de cet après-midi l'a mis à l'épreuve, lui qui n'avait encore jamais couru sous la pluie en MotoGP et qui n'a jamais vraiment brillé dans ces conditions dans les autres catégories. Il a d'ailleurs rencontré des difficultés dans les premiers tours, illustrées par son passage hors piste dans le deuxième tour, au virage 3.

"J'étais en mode 'Oh putain ! Oh putain ! J'arrive, j'arrive !'", décrit-il en mimant des entrées de virage assez... spectaculaires. "J'ai eu beaucoup de mal à faire chauffer les disques [de freins]. Je ne sais pas pourquoi mais depuis que je suis passé en MotoGP, il me faut plus de temps par rapport à Jack [Miller] et Brad [Binder], par exemple."

Une course assez rocambolesque pour Pedro Acosta, mais réussie. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Et puis, je n'avais pas non plus de très bonnes sensations avec le pneu arrière. À la sortie des virages 5 et 6, je patinais beaucoup, c'était comme rouler sur de la glace. Ça a été assez dur à analyser dans ma tête, parce que j'essayais de pousser, d'extraire le maximum. Ça a été assez dur au début, j'ai élargi au virage 3, au virage 1 aussi."

"J'ai peut-être eu plus de mal à entrer dans le rythme par rapport au warm-up et j'ai aussi élargi dans les virages 10 et 1 dans la première partie de la course. Je me suis dit qu'il fallait peut-être me calmer un peu et continuer à chercher mon rythme. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé à la fin de la course, d'un instant à l'autre ça a été boom ! Je me suis mis à être super rapide", poursuit-il.

C'est alors qu'Acosta est devenu menaçant pour les pilotes officiels KTM, qui le devançaient. Longtemps sixième, puis cinquième après la chute de Marc Márquez, il a soudain senti le podium possible. "C'était comme si j'avais appuyé sur un interrupteur, et j'ai commencé à être rapide. C'est difficile à comprendre mais c'est allé dans la bonne direction."

Voilà qui a permis d'offrir une superbe bagarre avec Brad Binder, puis surtout avec Jack Miller dans les derniers tours, une confrontation dans laquelle il a pris autant de plaisir que les spectateurs. "Ah, c'était super sympa ! Je suis content de cette bagarre, elle s'est faite dans le respect, on ne voulait pas mettre le boxon dans le stand en tombant tous les deux. C'était super sympa de se battre avec lui, et aussi avec Brad."

Le bilan du week-end est donc bon, et Pedro Acosta admet que c'est un résultat dont il avait besoin après une mauvaise série. "C'était nécessaire de finir la course, avec un bon rythme et sans faire de folies, alors on peut s'estimer satisfaits", souligne-t-il. "On peut dire que ça a été une bonne course parce que tout compte fait, ça a fait beaucoup de nouveautés pour moi. Je n'avais jamais fait plus de dix ou 12 tours de suite sur une moto réglée pour la pluie."

"Après beaucoup de courses [dont je n'ai pas vu l'arrivée], j'en termine une ! C'est bien. Il faut continuer comme ça en se disant que, quand ça n'est pas notre jour, on ne peut pas faire en sorte qu'il le devienne et il faut que je me montre un peu plus calme pour engranger cette expérience. Aujourd'hui, ça a été une bonne journée."