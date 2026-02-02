Acosta n'a "aucune idée" de quand sera annoncé son avenir

Cette semaine marque le véritable coup d'envoi de l'année MotoGP, avec un premier test officiel réunissant les pilotes de cette saison – à l'exception de Jorge Martín et Fermín Aldeguer, convalescents. Mais les esprits sont très largement tournés vers 2027 puisque le marché des transferts bouge fortement en coulisses.

Pedro Acosta fait partie des pilotes dont on parle beaucoup, attendu chez Ducati l'an prochain afin d'y faire équipe avec Marc Márquez à la place de Pecco Bagnaia. S'il était la star de la présentation KTM la semaine dernière, il est aussi l'un des pilotes les mieux côtés du MotoGP actuel et on le sait à la fois frustré du manque de résultats du constructeur autrichien et attiré par la Ducati depuis plusieurs mois déjà.

Il était logique que la question soit abordée lors de son point presse du jour, à Sepang, auquel Motorsport.com était présent. Et si Acosta n'a pas manqué d'être interrogé sur son avenir, il a préféré botter en touche.

"Je suis très concentré sur ce test et sur le fait d'être rapide sur la KTM. L'année est encore longue, avec 22 Grands Prix et 44 courses, alors il reste du chemin !", a-t-il d'emblée répondu au premier journaliste tentant sa chance sur ce sujet. Plus tard, Pedro Acosta a indiqué n'avoir "aucune idée" de la date à laquelle son avenir serait annoncé.

Il a surtout insisté sur sa volonté de se concentrer avant tout sur les tests qui démarrent, où il va évaluer les nombreuses évolutions prévues pour la KTM. "Mon objectif est d'être rapide ici, de tracer une voie claire jusqu'à la Thaïlande", a-t-il expliqué. "L'année dernière, j'ai terminé cinquième du test ici, on semblait ne pas être trop mal. Ensuite, je crois que j'ai fait quatrième [du test en] Thaïlande, et on ne semblait pas trop mal non plus, mais on a été confrontés à la réalité lors de la course."

"Je veux garder mon calme, me concentrer sur le travail et surtout être réaliste par rapport à ce qui peut être un très bon début d'année, ou alors être prêt au cas où ça ne serait pas si bon que ça. J'aimerais être plus réaliste que je ne l'ai été au début de l'année dernière."

Acosta a également assuré ne pas être distrait par les discussions qui l'entourent : "Ces discussions ont eu lieu dès le premier jour où j'ai intégré le championnat. Je me souviens qu'à ma première course, j'étais déjà en conférence de presse."

"Je suis peut-être plus mûr aujourd'hui que je ne l'étais il y a un an. J'étais arrivé ici avec des objectifs très élevés et ça n'était peut-être pas très réaliste. Alors aujourd'hui, j'arrive sans doute à être plus neutre et à penser à l'instant présent, au lieu de penser à ce que je veux être ou avoir dans un an."