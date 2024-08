Seulement neuvième, Acosta a néanmoins fait "mieux que prévu"

Pedro Acosta avait peu d'espoirs en arrivant en Grande-Bretagne, circuit qui lui a peu réussi dans les autres catégories et sur lequel sa KTM avait peu de chances de briller, la machine autrichienne étant plus à l'aise dans les virages serrés que dans les longues courbes de Silverstone. La pilote Tech3 n'a pas atteint le top 10 vendredi, ce qui l'a contraint à disputer la Q1, où il a signé le deuxième temps.

Finalement neuvième sur la grille de départ, il est remonté au sixième rang au début du sprint. En tentant un dépassement sur Brad Binder, Acosta a touché la moto de son futur coéquipier, ce qui a arraché l'aileron avant sur le côté gauche de sa propre KTM et a permis à Marc Márquez de les doubler.

L'Espagnol a comparé la situation à "un avion avec une seule aile", avec une moto qui cabrait trop facilement et un avant qui lui échappait dans les virages sur la droite, mais il a pu profiter des chutes de Pecco Bagnaia puis de Márquez pour prendre la cinquième place.

"C'était assez dur de gérer pendant deux tours, avant de comprendre comment gérer la moto sans l'aileron", a expliqué Acosta après le sprint. "C'est peut-être pour ça que j'ai perdu un peu de temps sur Marc et Brad. Après, je suis revenu sur Brad, avant la chute de Marc."

"C'était une bonne course après tout, la première où on a eu un bon départ et fait des dépassements comme en début de saison. On était assez rapides pour être dans le groupe de Marc. Il faut se satisfaire de ça."

Pedro Acosta n'est pas resté longtemps devant Fabio Di Giannantonio en course Photo de: Rob Gray / Polarity Photo

Le lendemain, les KTM ont été plus en difficulté. Binder a été éliminé dès le départ en raison d'un souci d'embrayage et Acosta n'a pas véritablement pu remonter dans le classement. Il a gagné une position dans le premier tour puis a pris l'avantage sur Fabio Di Giannantonio, mais il n'est pas resté septième très longtemps. Le pilote VR46 et le coéquipier de ce dernier, Marco Bezzecchi, l'ont dépassé, ce qui l'a contraint à passer la ligne d'arrivée en neuvième position.

Il était difficile cependant d'espérer mieux dans une course survolée par Ducati, le seul autre pilote à avoir accroché le top 10 sans Desmosedici ayant été Aleix Espargaró, sixième. "[C'était] mieux que prévu parce qu'on s'attendait à ce que ce soit dur", a confirmé Acosta, rappelant les faibles attentes qu'il avait sur ce circuit : "C'est vrai qu'on ne veut pas une neuvième place mais sinon, on savait qu'on allait souffrir sur cette piste."

Acosta pense néanmoins que le week-end aurait pu être mieux géré par KTM et Tech3. Vendredi, il a fait des essais sur un échappement et autour du moteur, avant de se confronter au chronomètre pour tenter d'assurer une place en Q2. Il a eu peu de temps pour véritablement travailler sur les réglages de sa moto.

"On aurait peut-être pu aborder le week-end différent, avec une gestion différente dans tout le groupe. J'ai travaillé sur le moteur, puis je me suis concentré sur l'entrée en Q2, donc on n'a pas eu beaucoup de temps pour vraiment se concentrer sur nous, mais on s'en est sortis."