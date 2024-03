Le pilotage d'Acosta inspire Miller : "Je dois faire du Pilates !"

Pedro Acosta n'a disputé que deux Grands Prix mais il bouleverse déjà la hiérarchie chez KTM. Au Qatar, il a un temps figuré parmi les leaders avant de payer son agressivité par une dégradation de ses pneus. À Portimão, où la gestion était moins nécessaire, il a savamment construit sa course, prenant d'abord l'avantage sur Jack Miller et Brad Binder, les pilotes officiels chez KTM, puis sur Marc Márquez et Pecco Bagnaia, les deux pilotes les plus titrés en MotoGP dans le plateau actuel.

Acosta avait déjà fait forte impression mais il a en plus hérité du podium quand Maverick Viñales a rencontré son problème de boîte de vitesses. Sur la ligne d'arrivée, il comptait 5"767 d'avance sur Binder et plus de dix sur Miller, très impressionné par ce que le jeune Espagnol a fait à Portimão. "Le pilotage de Pedro a été fantastique", a résumé l'Australien. "Après avoir doublé Brad, il a enfoncé le clou. Brad et moi, on tirait la langue en essayant de le suivre mais on ne pouvait rien faire. Il a l'air bon sur la moto !"

Et c'est justement la façon dont Acosta se comporte sur la KTM qui intrigue Miller. Le pilote Tech3 se déplace énormément sur la machine et semble la manier à sa guise : "Il n'est pas vraiment sur la moto, il est pas mal hors de la moto ! Il a tout qui touche le sol, on a l'impression que sa tête va toucher le sol à un moment ! Son style est impressionnant, surtout quand on le suit. Je ne peux que souhaiter piloter comme ça, je suis peut-être un peu moins 'stylé'. Il pilote bien et il semble placer la moto où il le veut."

"C'est positif, on a incroyablement amélioré cette KTM au cours des 12 derniers mois et il en profite totalement. Maintenant, il faut l'utiliser comme référence, essayer de comprendre ce qu'il fait et apprendre de lui. J'ai 29 ans mais j'apprends encore à chaque course."

VIDÉO - Les dépassements de Pedro Acosta au GP du Portugal

De l'autre côté du garage, Binder juge Acosta "vraiment spécial" grâce à un pilotage particulièrement efficace . "On voit à quel point il est bon quand on le voit rouler, sa façon de piloter la moto lui permet de garder beaucoup de vitesse en courbe, de bien relever la moto", a décrypté le Sud-Africain. "Il est vraiment remarquable. Il mérite vraiment le podium."

L'angle que prend Acosta n'est pas sans effet sur sa moto... puisque cela peut causer quelques dégâts. "Le bas de carénage, tout le week-end ça a été un problème !" s'est amusé Nicolas Goyon, le team manager de Tech3, au micro de Canal+. "On a fait de multiples réparations mais le problème, c'est qu'il prend un angle incroyable. "

La jeune génération redéfinit le pilotage

Miller estime que le pilotage d'Acosta s'inscrit "à 100%" dans un style sollicitant de plus en plus l'intégralité du corps, une tendance initiée par les pilotes les plus jeunes. Le MotoGP devient ainsi encore plus physique : "Il suffit de regarder [Jorge] Martín et lui. Ces gars ont tout qui touche le sol. Si vous regardez mon style en 2016 et ce qu'il est maintenant, il a pas mal changé mais pas suffisamment, évidemment. Je dois continuer à travailler dessus. Je dois retourner faire du Pilates !"

Pedro Acosta impressionne les autres pilotes en courbe Photo de: Rob Gray / Polarity Photo

Marc Márquez, qui a lui même amené un style très incisif en MotoGP, a lui aussi constaté cette évolution. "J'utilisais le coude et maintenant, ils utilisent l'épaule ! [Jorge] Martín, Pedro et d'autres pilotes jouent beaucoup sur le corps", expliquait l'octuple Champion du monde à Portimão, décrivant aussi une caractéristique des nouveaux venus du Moto2 : ils sont selon lui capables de conserver plus de vitesse en courbe lors de leurs premières courses, avant de perdre cette agressivité en prenant conscience du besoin de préserver les pneus.

Brad Binder dresse un constat similaire. "Je me souviens avoir souffert à mon premier test en MotoGP, puis à la première course, je me suis dit 'Je suis super rapide !' et j'ai fini par beaucoup tomber", a expliqué le pilote KTM. "Je gardais de la vitesse, je sentais toujours que je pouvais freiner plus tard que les autres, faire des choses fun, puis on réalise qu'il y a la gestion des pneus. Ça surprend durant l'apprentissage. C'est toujours excitant, au début tu affrontes les gars que tu regardais, et j'adorais ça, c'est super cool. Je pense que maintenant, c'est plus dur que quand je suis arrivé mais c'est super cool. C'est sûr que c'est une aventure."

Le pilotage d'Acosta n'est cependant pas uniquement la caractéristique d'un débutant fougueux, mais bien le signe d'un talent immédiatement identifié par Tech3... et qui inspire maintenant tout KTM. "Il est déjà à un niveau de pilotage vraiment super élevé", a souligné Goyon. "On l'avait vu un petit peu dès les essais de Valence. On s'était dit 'Là, il y a peut-être quand même quelque chose d'assez incroyable', et plus le temps passe, plus il s'améliore."

Pedro Acosta Photo de: Rob Gray / Polarity Photo

"Maintenant, ce sont les autres pilotes de chez KTM qui regardent un petit peu ses acquisitions [de données]. Tout le monde est à un niveau super élevé. Il roule super bien, il fait des choses incroyables. On n'est qu'à la deuxième course et on est sur le podium. Il en reste encore un certain nombre, 19. On est super contents et on a qu'une hâte, c'est d'être à la prochaine."

Acosta continuera-t-il sa marche en avant à Austin, ce qui ferait un peu plus de lui la référence chez KTM ? Binder ne s'en préoccupe pas et préfère voir le bon côté de cette concurrence interne : "L'une des choses dont je suis le plus content en tant que pilote, c'est d'avoir des pilotes qui me poussent. J'ai toujours eu de bons coéquipiers. On peut voir ça comme une chance ou un problème, mais ça a toujours été vraiment bon pour moi. Je pense qu'ensemble, on peut vraiment pousser et essayer de faire progresser ce projet."