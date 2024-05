Acosta : "Dans le pire des cas, c'était une troisième place"

Au lendemain de ses 20 ans, Pedro Acosta a peut-être laissé filé sa chance de première victoire en MotoGP à Barcelone. Le prodige de l'équipe Tech3 luttait pour la première place avec Jorge Martín dans la première partie de l'épreuve mais a perdu toute chance avec une chute au virage 10.

Acosta avait converti sa cinquième places sur la grille en deuxième après les premiers virages, avant d'être doublé par Martín. Ils ont tous les deux pris l'avantage sur Pecco Bagnaia et avaient creusé un petit écart quand il est tombé, sans véritablement comprendre la cause de sa glissade. "J'ai eu un problème avec la partie avant de la moto", a expliqué Acosta. "Ce n'est pas très clair pour le moment, c'est dur de savoir pourquoi."

Remonté sur sa moto pour être classé au 13e rang, l'Espagnol a tenu à préciser que sa chute n'était "pas liée au pneu" ou à un problème technique sur sa KTM, sans donner plus de précisions sur la cause de son abandon : "Aujourd'hui, la moto était encore super performante. Je n'ai rien à dire sur la moto."

"On a quelques interrogations parce que quand je suis rentré au garage, ça collait un peu à ce qu'ils avaient vu mais on doit d'abord vérifier d'où ça vient", a-t-il simplement ajouté. "Mais ça ne vient pas du pneu."

Pedro Acosta est tombé alors qu'il était dans la roue du leader, Jorge Martín Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Pedro Acosta était l'un des quatre pilotes à avoir opté pour le pneu tendre à l'arrière. Avec cette gomme, Jack Miller est aussi tombé, Álex Márquez a pris la septième place et Marc Márquez a décroché un nouveau podium. Pour le pilote Tech3, ce choix qui apparaissait comme très risqué était le bon.

"Peut-être que Márquez a eu une petite surchauffe parce qu'il était dans un groupe, je ne sais pas exactement où, mais il a eu besoin de plus de temps qu'hier pour doubler les autres. Pour moi, c'était le pneu pour gagner."

"Je ne dirais pas que j'aurais battu Pecco et Martín, mais avec notre rythme et l'avance que j'avais sur Pecco, qui était troisième, et Marc à l'arrière du groupe, on était une demi-seconde plus rapide. Dans le pire des cas, c'était une troisième place."

Je suis plutôt en colère parce que je n'aime pas vraiment jeter un podium à la poubelle, mais j'étais très performant.

Acosta est en effet assez certain qu'il pouvait au moins décrocher un nouveau podium. Mais alors qu'il assurait avoir "la moto pour gagner" au GP de France, il préfère se montrer assez prudent sur les chances d'un succès, même s'il n'avait aucune difficulté à rester dans la roue de Martín, leader en début de course, avant sa chute, au lendemain d'un sprint lors duquel il avait eu du mal à gérer le pneu avant.

"C'était facile de le suivre, sincèrement. On n'a pas eu de surchauffe [à l'avant], contrairement à hier, on n'avait pas de mouvements ou de blocages à l'avant. Je gérais juste les virages 1, 3, 4, 9, 12, 13 et 14, où on peut facilement faire surchauffer le côté droit. Je sollicitais le côté gauche pour être proche de lui, dans les [virages] 5, 7 et 10, et ça fonctionnait. C'était un bon choix."

"Je ne dirais pas [que j'avais la moto] pour gagner parce ce que ce n'est pas bien de ne pas respecter celui qui a gagné, étant donné que je n'ai pas pu gagner", a précisé Acosta. "Je ne dirais pas que la victoire [était possible], mais qu'on avait une moto très performante pour se battre dans le groupe de tête. Je ne sais pas vraiment si j'aurais pu suivre Martín, mais j'aurais été entre Martín et Marc."

Pedro Acosta rivalise avec les hommes forts du MotoGP Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Dans les courses principales, les podiums de Portimão et Austin paraissent déjà loin et ont été suivis d'une course en demi-teinte à Jerez puis de deux chutes, au Mans et à Barcelone. Acosta dresse cependant un bilan encourageant de son week-end catalan, au cours duquel il n'a jamais été aussi aisément dans le rythme des vainqueurs.

"Au Mans et ici, ce sont les deux seuls week-ends où j'ai été constamment devant, j'ai été seul devant, j'ai pu entrer en Q2 seul, j'ai pu faire des qualifications seuls. Dans cette catégorie, c'était le meilleur week-end de la saison pour le moment. La moto avait le niveau pour le podium. Je suis plutôt en colère parce que je n'aime pas vraiment jeter un podium à la poubelle, mais j'étais très performant."

Très impressionnant depuis ses débuts, Pedro Acosta conserve trois opportunités de devenir le plus jeune vainqueur de l'histoire du MotoGP, au Mugello dans une semaine, à Assen et au Sachsenring. Il sera ensuite trop "âgé" pour battre le record actuellement détenu par Marc Márquez.