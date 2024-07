Acosta sent qu'il a mis "un podium à la poubelle"

Pedro Acosta a connu son premier week-end sans le moindre point en MotoGP à Assen. Sa chute en course principale n'était pas la première pour lui, après des erreurs déjà commises au Mans et à Barcelone, mais il a vu l'arrivée à la dixième place samedi, exercice lors duquel il avait toujours marqué des points jusque-là. Dimanche, le pilote Tech3 filait vers la septième place quand il est tombé dans le tout dernier tour, sans véritablement comprendre la cause de son abandon.

"On a eu un problème avec l'avant de la moto, qui n'est pas très clair", a expliqué Acosta, qui a cependant précisé qu'il n'avait "rien à dire sur la moto", sur laquelle il n'a pas relevé de souci technique, et que sa chute n'était "pas liée aux pneus."

La septième place n'était de toute façon pas véritablement ce que Pedro Acosta espérait dans cette course. Ses qualifications ont compliqué ce week-end : il a signé le meilleur temps en Q1 mais il y est aussi tombé, ce qui a compromis sa seconde partie, conclue en dixième position. Le forfait d'Aleix Espargaró l'a fait remonter à la neuvième place sur la grille, et il était déjà septième après le premier tour.

Acosta s'est vite débarrassé de Franco Morbidelli et Álex Márquez mais il a ensuite cédé face à Fabio Di Giannantonio et Enea Bastianini. Il sent que sa KTM avait les performances pour faire nettement mieux, au moins le podium.

"Je ne vais pas dire [que j'avais le rythme] pour gagner parce que ce n'est pas bien de manquer de respect à ceux qui ont fini la course alors que je n'ai pas pu la terminer sans tomber. Je ne dirais pas que je pouvais gagner mais je dirais que nous avions une moto très performante, pour nous battre avec eux dans le groupe de tête. Je ne sais pas si j'aurais pu suivre Martín, mais j'aurais pu être entre [Jorge] Martín et Marc [Márquez]."

Pedro Acosta Photo de: KTM Images

Acosta compte déjà deux podiums dans les courses principales et trois médailles dans les sprints, et il n'a pas véritablement montré des performances laissant penser qu'il pouvait faire aussi bien à Assen, mais l'Espagnol a pourtant vu des signes qui montraient qu'il était plus à l'aise que sur la plupart des autres pistes.

"Le Mans et ici, ça a été les deux seuls week-ends où j'ai été constamment devant, où j'ai été rapide seul, capable d'entrer en Q2 seul, capable de faire des qualifications normales. Sans les chutes, c'était le meilleur week-end de la saison. La moto avait le niveau pour le podium cette fois. C'est pour ça que je suis assez en colère, parce que je n'aime pas mettre un podium à la poubelle. Mais la moto était à nouveau performante."

Acosta a disputé la course avec le pneu tendre à l'arrière, un choix qui n'a été partagé que par les autres représentants de KTM et par Fabio Quartararo, désespérément en quête d'adhérence sur sa Yamaha, mais ce choix était le bon selon lui.

"Pour moi, c'était le pneu pour gagner. Je ne dis pas que j'allais battre Pecco [Bagnaia] et Martín, mais sincèrement, avec le rythme, [...] on était une demi-seconde plus rapides [que Márquez], donc dans le pire des cas c'était [le niveau pour] la troisième place."

"C'était facile de le suivre, on n'avait pas de surchauffe comme [samedi]", a-t-il ajouté. "Je n'ai eu aucun mouvement avant ça, je n'ai eu aucun blocage de l'avant. Je gérais juste le virage 1, le 3, le 4, le 9, les 12-13-14, ceux sur le côté droit où ça pouvait surchauffer assez facilement. Et j'utilisais le côté gauche pour me rapprocher de [Marc], comme les virages 5, 7 [et] 10, et ça fonctionnait. C'était un bon choix."