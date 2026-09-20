Acosta au rendez-vous : il s'impose en Autriche devant Martín

Pedro Acosta a enfin réussi à décrocher sa première victoire dans un Grand Prix MotoGP ! Recordman de podiums sans victoire jusqu'ici, l'Espagnol devait à la fois conjurer le sort et se rattraper après sa grosse boulette d'hier, lorsqu'il a laissé filer un succès en course sprint en partant à la faute alors qu'il affichait une large avance. Il y est parvenu, après une course au profil différent du court exercice d'hier.

Cette fois, les conditions étaient bonnes, avec un circuit baigné de soleil et un thermomètre affichant 22°C au moment où les feux se sont éteints pour les 28 tours. Jorge Martín est bien parti depuis la pole position et, contrairement à hier, il a conservé le leadership en passant les premiers virages.

Derrière lui, Marco Bezzecchi a grillé la politesse à Marc Márquez, puis Ai Ogura en a fait de même à l'entrée dans la chicane. On partait donc sur un triplé Aprilia, mais c'était sans compter sur Pedro Acosta, d'abord quatrième, qui a très vite trouvé l'ouverture pour passer à son tour Márquez.

Devant, Bezzecchi a attaqué son coéquipier dès le deuxième tour pour prendre le leadership, mais pour quelques hectomètres seulement. Acosta, plus rapide que les pilotes l'entourant, a d'abord passé Ogura puis fondu sur les deux Aprilia officielles. Au quatrième tour, il n'a fait qu'une bouchée de Bezzecchi et il n'avait plus que trois dixièmes à avaler pour se frotter à Martín.

Un large passage hors piste de Bezzecchi dans le dernier virage, à la fin du quatrième tour, dans une tentative vaine de tenir le rythme des deux pilotes qui le devançaient, a contribué à créer une cassure, permettant au duo Martín-Acosta afficher désormais plus d'une seconde d'avance. Tous deux étaient les plus rapides en piste, comme hier, laissant se dessiner un duel pour la victoire.

Acosta avait annoncé ne rien avoir à perdre et il l'a démontré par la hargne avec laquelle il s'est attaqué à Martín. Après avoir mis le pilote Aprilia sous pression, il lui a pris les commandes à la sortie du virage 1 à l'entrée dans le neuvième tour.

Et cette fois, il a tenu bon. Il s'est progressivement détaché de son adversaire, désormais sans se laisser déconcentrer par quoi que ce soit. Aucune erreur n'est venu obscurcir le tableau de ce succès tant attendu sur les terres de KTM et l'Espagnol, futur pilote Ducati, a donc enfin ouvert son compteur !

Course yo-yo pour Márquez

Sur un circuit qui n'avait vu que Ducati gagner depuis 2022, le podium a été complété par les deux Aprilia d'usine de Martín et Bezzecchi, qui ont devancé sous le drapeau à damier la RS-GP d'Ogura.

Et Márquez ? Dans le neuvième tour, le pilote Ducati prenait la quatrième place à Ogura. Mais, de toute évidence mal à l'aise malgré des changements d'électronique sur sa machine, il allait très vite reperdre deux positions après une grosse glissade de l'arrière dans le virage 1, dépassé par le Japonais et par Binder.

Quelques instants plus tard, c'est Aldeguer qui dépassait Márquez, avec une aisance inquiétante pour le champion du monde en titre. Le pilote Gresini a enchaîné en dépassant Binder, puis Márquez a repris une place au Sud-Africain dans le 15e tour.

Il en resterait là, les Aprilia étant désormais trop loin pour qu'il puisse espérer regagner une position de plus à la régulière et c'est avec un modeste top 5 que Márquez conclut un week-end marqué par les difficultés des Ducati à gérer le pneu arrière à carrière renforcée utilisé sur ce circuit.

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Curieusement, Pecco Bagnaia s'en est plutôt mieux sorti que d'habitude ce week-end. Ce dimanche, il a toutefois livré une course discrète. L'Italien était sixième pendant les cinq premiers tours, avant de reculer en se faisant reprendre coup sur coup par Binder puis Aldeguer. Il a ensuite maintenu ce rang, devançant largement Fabio Di Giannantonio, avant de profiter d'une pénalité d'Aldeguer à l'arrivée pour grimper au septième rang.

Zarco dans les points

Après sa septième position dans le sprint, Johann Zarco a décroché une place dans le top 10. Le pilote LCR n'était pourtant que 15e à la fin du premier tour, ayant enregistré l'un des plus gros reculs au départ, non loin des sept places perdues par Álex Márquez.

Le cinquième tour a vu Zarco dépasser coup sur coup Álex Márquez et Enea Bastianini. Puis le Français a poursuivi sa remontée pour finir par dépasser Fabio Quartararo dans le 16e tour. Une fois installé au dixième rang, il n'a plus été inquiété et a pu maintenir son rythme pour valider ce résultat, derrière la Ducati de Di Giannantonio.

Le pilote LCR avait annoncé compter particulièrement sur la seconde moitié de la course pour tenter de faire valoir une bonne gestion pneumatique, et ce fut le cas. Au contraire justement de Quartararo, qui avait bouclé le premier tour huitième et a terminé 17e.

Après avoir dû rendre une position pour avoir pris un avantage non réglementaire au premier virage, pénalité dont il s'est très vite acquitté en se laissant dépasser par Aldeguer, le pilote Yamaha a surtout perdu son rythme après la mi-course et a dégringolé hors des points.

Malgré la délicatesse de la gestion pneumatique sur cette course, il n'y eut qu'une seule chute, celle d'Álex Márquez. Le pilote Gresini venait de prendre la 12e place à Raúl Fernández en manquant l'entrée dans la chicane juste avant la mi-course.

Le championnat va désormais entrer dans sa tournée outre-mer, avec une première étape au Japon dans deux semaines.

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