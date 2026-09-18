Acosta leader très prudent : "On n'est pas encore où il le faudrait"

Le GP d'Autriche est naturellement un rendez-vous important pour KTM et son sponsor principal, Red Bull, qui sont à domicile. Tout l'état-major du constructeur a fait le déplacement dès ce vendredi, du directeur général, Gottfried Neumeister, à l'actionnaire Bajaj Auto, représenté par Dinesh Thapar, directeur financier et président adjoint.

Le moment était donc particulièrement opportun pour que Pedro Acosta se montre, et l'Espagnol a été au rendez-vous ce vendredi. Habituellement prudent dans ses objectifs, il affirmait son ambition de décrocher enfin son premier succès dès jeudi et a été l'homme fort de la journée, en menant les deux séances et en faisant également forte impression en rythme de course.

La domination de la KTM a été confirmée par Pol Espargaró, deuxième dans la matinée, et Brad Binder, septième dans l'après-midi et directement qualifié en Q2 pour la première fois depuis le GP de Catalogne. Acosta reste néanmoins prudent et estime être encore loin du compte pour se voir favori, comme il l'a expliqué à la presse écrite à Spielberg, dont Motorsport.com.

Une journée parfaite ?

Oui, je suis satisfait. L'équipe travaille plutôt bien. C'est un assez bon point de départ pour le Grand Prix à domicile de KTM. C'est assez similaire au début du GP d'Aragón donc je suis plutôt content. On a encore du mal dans le secteur 3, avec le long virage 4 à droite, et les longs virages 6 et 7 à gauche. Je vais essayer de progresser parce que Brad a été assez impressionnant dans cette partie.

Brad Binder a expliqué que le pneu arrière pousse moins l'avant que d'habitude. Est-ce que tu ressens la même chose ?

Je me suis senti assez bien avec les deux pneus. Je ne peux pas me plaindre.

Pedro Acosta reste prudent après les premiers essais au Red Bull Ring. Photo de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Peut-on dire qu'après ce très, très bon vendredi, c'est peut-être ta plus grosse opportunité de décrocher cette première victoire ?

On n'est que vendredi mec ! Je ne sais pas. On verra les progrès de Ducati et Aprilia demain, Aldeguer est rapide, Ogura est rapide, Bezzecchi était très rapide l'an dernier, Aldeguer avait montré un très bon rythme de course... Pas de pression, on verra.

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Pas de pression, mais est-ce que tu te dis que tu peux faire quelque chose ?

Non. C'était bien, mais on n'est pas encore où il le faudrait.

Quelle est ta marge de progression ?

J'espère qu'elle est importante, mais on ne sait jamais. L'avenir est imprévisible. Je ne sais pas. L'équipe travaille bien, je suis content que toutes les KTM [officielles] soient en Q2 parce que je peux prendre beaucoup d'informations. Brad était environ deux dixièmes derrière moi, ce sera très bien [d'analyser ses données]. Il a également été plus rapide que moi dans le secteur 3 et c'est exactement l'endroit où j'ai du mal. Ce sera intéressant.

Tu as fait ton meilleur temps avec un pneu arrière qui avait sept tours. C'est très positif...

Habituellement, j'ai beaucoup de mal en qualifications et en course sprint. Je voulais vraiment voir quelles étaient les sensations avec ce pneu tendre, en sachant que ça serait difficile si dix pilotes amélioraient et que je sortais de la Q2.