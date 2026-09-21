Acosta remercie KTM mais aussi Tech3 après sa première victoire

À sa descente de sa moto, dans le parc fermé du Red Bull Ring, dimanche, les premiers mots de Pedro Acosta ont été pour KTM, son constructeur de toujours. Pur produit de la Red Bull Rookies Cup et arrivé dans la catégorie reine grâce à la marque autrichienne, le tout nouveau vainqueur MotoGP n'oublie pas à quel point elle a compté dans son parcours.

Certes, il y a eu quelques crises, et leurs chemins vont se séparer dans un peu plus de deux mois. Mais cette première victoire enfin conquise parmi l'élite, et qui plus est sur les terres de KTM, est à ses yeux la plus belle façon qui soit de remercier Mattighofen.

"C'est une belle manière de boucler la boucle avec KTM, devant tous les fans autrichiens. Je suis super content pour eux parce qu'ils le méritent plus que moi. Hier quand j'ai merdé, j'ai vraiment été entouré par de bonnes personnes et c'est génial de pouvoir leur offrir ce résultat", a commenté à chaud Pedro Acosta, dimanche après-midi.

L'Espagnol tenait en effet à se racheter après la grosse bourde commise la veille pendant le sprint, où la victoire lui tendait les bras jusqu'à ce qu'il chute sur un moment d'inattention. Vingt-quatre heures plus tard, il y voyait l'erreur "la plus ridicule" et "la plus embarrassante" de sa carrière, c'est dire s'il voulait se rattraper.

Gottfried Neumeister, PDG de KTM, était aux premières loges pour assister à la victoire de Pedro Acosta.

Samedi soir, cette chute lui tournait inlassablement en tête. Pour digérer cette colère, puis pour ne pas voir sa situation se compliquer un peu plus dimanche matin quand il a chiffonné sa moto en tombant dans son dernier tour au warm-up, il a pu compter sur le travail d'équipe, au sens élargi.

"Je me souviens de ma dernière victoire, au GP d'Indonésie 2023 [Moto2]… exactement au moment où Tech3 avait dit que j'allais intégrer leur équipe en MotoGP", se remémorait-il pour le site officiel du MotoGP. Et de préciser alors : "Je ne peux que remercier KTM, et aussi les gars de Tech3 parce qu'ils ont aidé à réparer ma moto après ma chute de ce matin. Sans eux, on n'aurait pas pu avoir deux motos prêtes pour la course, alors un grand merci à toute l'équipe Tech3."

C'est pour mieux rire de ses fautes, désormais pardonnées, qu'Acosta s'est naturellement lancé dans une célébration cocasse après l'arrivée… en simulant une chute ! "Il n'y avait pas d'autre manière de fêter cette victoire ! Hier, j'ai merdé dans les grandes largeurs. Et aujourd'hui aussi, parce que j'ai détruit ma moto pour la course", justifiait-il dans un style qui n'appartient qu'à lui.

La lumière après la tempête

Dimanche soir, le soulagement n'était pas que pour Pedro Acosta. Ce succès constitue en effet la première victoire de KTM en quatre ans, et même la première sur le sec en cinq ans. Un accomplissement qui prend encore plus de valeur après la tempête qui a secoué la marque l'an dernier et dont elle a réussi à se relever.

"Vous savez à quel point le début de la saison dernière a été dure pour KTM, et pour moi aussi. Maintenant, on est sur le toit du monde sur leur Grand Prix maison, alors je suis super content pour eux comme pour moi", s'est réjoui le pilote espagnol.

"C'est encore plus émouvant de le faire chez KTM et Red Bull. Je suis super content pour eux, et aussi pour moi parce qu'on a eu beaucoup de mal, ils ont eu beaucoup de difficultés l'année dernière, ne serait-ce que pour rester dans le championnat."

"Et finalement, la manière dont ils ont réussi à sorti de cette faillite et la façon dont on a retrouvé le potentiel de la moto, ça a été assez incroyable. Alors je ne peux que les remercier. La route a été longue jusqu'ici, mais on va clairement savourer ça !"

Pedro Acosta a eu un remerciement particulier pour son chef mécanicien, Paul Trevathan. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Dans le clan KTM, il y a un homme en particulier que Pedro Acosta a tenu à remercier, et c'est son chef mécanicien, Paul Trevathan, qu'il a fait monter avec lui sur le podium. Le technicien néo-zélandais avait été placé par KTM aux côtés de la pépite de Mazarrón lorsque celui-ci a intégré le MotoGP via l'équipe Tech3, et Acosta n'oublie le rôle déterminant qu'il a tenu dans son ascension jusqu'à cette victoire.

"Il a été mon premier chef mécanicien en MotoGP. Malheureusement, nos chemins vont se séparer à la fin de la saison, mais vous n'imaginez pas à quel point j'ai pris du plaisir à ses côtés", a-t-il expliqué.

"Il est presque comme mon père sur les courses. J'ai beaucoup appris avec lui. Si je suis celui que je suis aujourd'hui, c'est parce qu'il m'a beaucoup poussé à m'améliorer chaque jour et, d'une certaine manière, à ne plus être le gamin que j'étais quand je suis arrivé dans le championnat, à me faire mûrir en tant que pilote."