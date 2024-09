Le retour en arrière porte ses fruits pour Pedro Acosta

Nicolas Goyon, team manager de Tech3, s'est montré très clair en estampillant le GP d'Aragón comme ayant été "de loin le meilleur week-end de la saison" pour Pedro Acosta. Il est vrai que le rookie espagnol s'en est très bien sorti, malgré une première journée qui avait vu toutes les KTM exclues du top 10. Samedi, Acosta s'est parfaitement rattrapé en Q1, puis il s'est qualifié en première ligne et, dans la foulée, il a terminé troisième des deux courses, obtenant un doublé pour lui inédit en MotoGP.

Ce retour au premier plan fait suite à un GP d'Autriche qui s'était avéré particulièrement rude. De grandes décisions ont été prises par la suite, en ramenant la RC16 d'Acosta à ses réglages de début de saison et en remplaçant son responsable de télémétrie, le tout après un été déjà dédié à des réflexions de fond et marqué par la visite de l'Espagnol au siège de KTM Motorsport.

À l'issue de la course sprint, le jeune pilote espagnol tranchait : le plus important dans sa troisième place n'était pas le résultat en lui-même, mais ce qu'il représentait, "le fait d'avoir couru en confiance et aussi de ne pas avoir fait d'erreurs".

Et de décrire : "Ça faisait beaucoup de courses, après les changements faits sur la moto, je faisais beaucoup d'erreurs en course. J'élargissais, je patinais… Il y avait tout le temps quelque chose. Je suis content, parce que j'ai retrouvé la moto que j'avais quand j'apprenais à piloter une MotoGP, celle que je connais. Une moto qui n'est peut-être pas plus rapide que celle que j'ai eue avant mais qui est constante. Or, dans plus de 70% des cas, la constance vaut mieux qu'un tour rapide."

Pedro Acosta a terminé les deux courses à la troisième place. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Dimanche, il a confirmé avoir retrouvé ses sensations. S'il a vite dû s'incliner dans son duel face à Jorge Martín, il s'est durablement installé à la cinquième place puis a hérité du podium avec l'accrochage ayant éliminé Álex Márquez et Pecco Bagnaia. Là encore, ce sont les circonstances plus que le résultat brut qu'il retenait, bien que cela lui permette de réintégrer le top 5 du championnat.

"C'est sympa d'être à nouveau compétitif et de se battre pour quelque chose quand on voit d'où on arrive après l'Autriche, qui a été le week-end le plus difficile de la saison", soulignait-il dimanche soir. "Aujourd'hui, il m'a manqué la première partie de la course que j'ai eue hier pour pouvoir me creuser un peu plus d'avance. Par rapport à nos adversaires, le pneu arrière était assez dur à gérer, mais j'ai malgré tout essayé de me défendre et d'être proche de Pecco et des autres. On peut donc s'estimer heureux, car vu d'où on arrivait après les deux dernières semaines, c'est un bon progrès."

Des réponses attendues à Misano

Jugeant ces performances "vraiment nécessaires" pour la confiance de son équipe et de KTM après un passage difficile, Acosta a salué le travail abattu : "J'ai poussé fort, mais vous n'imaginez pas à quel point eux aussi ont poussé. Je leur en suis très reconnaissant parce que chez Pierer Mobility, ils ont fait beaucoup de changements en une semaine et demie pour que je sois plus compétitif, qu'il y ait plus de personnes autour de moi, et aussi pour éviter les problèmes qu'on a eus en Autriche."

"Il reste des choses à améliorer", précisait l'Espagnol dans le week-end. "Il faut qu'on regarde des domaines, dans notre moto de base, dans lesquels il manque des choses, mais ça a été un bon pas en avant." Et d'insister : "Il faut qu'on comprenne que notre projet est assez jeune. Parfois, on essaye beaucoup de choses et peut-être aussi que je me suis posé trop de questions, c'est une combinaison de plusieurs choses. Parfois, il vaut mieux faire un pas en arrière pour en faire deux en avant."

"Je suis content du week-end parce que, comme je le dis tout le temps, on n'est peut-être pas là pour gagner quoi que ce soit cette saison mais au minimum pour être compétitifs. On va essayer de continuer comme ça", a-t-il promis, sachant que la suite devrait lui permettre de mieux comprendre le chemin parcouru et sa valeur sur la durée, avec deux Grands Prix prévus à Misano.

"Les conditions étaient particulières, à aucun moment elles n'ont été stables. Il est vrai qu'on a beaucoup progressé par rapport au cauchemar dans lequel on était en Autriche, mais il faudra voir comment on sera en arrivant à Misano et aussi comment ça va se passer pour le deuxième Grand Prix, car ce sera la première piste sur laquelle je vais refaire un week-end sur une MotoGP. Il reste du temps avant de comprendre où on se situe."