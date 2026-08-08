Chute dure à comprendre et KTM limitée : le vendredi galère d'Acosta

Pedro Acosta est arrivé en Grande-Bretagne sans réel espoir de briller et la première journée en piste a confirmé ses craintes. L'Espagnol s'est invité entre les pilotes Aprilia et Ducati en EL1, en prenant la troisième place, malgré une chute. Lors des Essais, Acosta a été plus en difficulté mais a une nouvelle fois été le seul pilote KTM à s'offrir une place en Q2, avec le dixième temps… et une nouvelle chute.

"On savait que cette piste serait dure, par rapport à mon pilotage et aussi à la moto", a commenté Acosta. "L'année dernière, on ne s'était pas qualifiés pour la Q2 dans les Essais, et ensuite je m'étais qualifié 14e. Donc je pense qu'on peut être satisfaits. Je pense qu'il nous reste une marge de progression, mais deux chutes, c'est plutôt difficile, alors on peut être satisfaits."

Les chutes restent le point noir de la journée d'Acosta. Dans l'après-midi, sa chute a été provoquée par des vibrations dont il n'a pas compris l'origine : "Normalement, je n'ai pas ce que j'appellerais ce chattering. Et franchement, ça m'a surpris."

"C'était étrange parce que, quand je suis reparti, j'ai amélioré mon temps, mais j'ai toujours ce même chattering, et ça n'est pas normal. Dans le premier tour je n'en avais aucun. Donc quelque chose a provoqué ce chattering. En tout cas, il faut qu'on regarde et qu'on voie comment faire en sorte que ça ne se reproduise pas."

Pedro Acosta a connu une première journée compliquée à Silverstone. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pedro Acosta doit également composer avec une KTM qui affiche clairement ses limites face aux Aprilia et aux Ducati. Mais avant de quitter la marque en fin de saison, Acosta reste mobilisé, dans la lignée de l'approche adoptée il y a un an, en acceptant de se contenter de ce dont sa moto est capable, tout en espérant des progrès.

"Je ne sais pas ce qui se passe. Il est clair qu'on manque de performance, mais rien qui nous donnerait trois dixièmes. KTM travaille super dur pour que les erreurs qu'on a eues dans la première partie de la saison ne se reproduisent pas. Encore une fois, on n'est pas si loin que ça des trois premiers, alors je leur ai dit : 'OK, il faut qu'on continue à y croire, mais il faut aussi qu'on évite de perdre des points gratuitement'."

"Ils étaient plutôt convaincus, et je le suis aussi, que le top 3 est assez réaliste si on ne fait pas trop d'erreurs, que ce soit de ma part ou du côté technique. Il s'agit maintenant de récolter des points, de ne pas être désastreux dans les bagarres et de faire de bonnes courses quand c'est le moment pour ça."

Le GP d'Aragón pourrait offrir une bouffée d'air frais puisque KTM a reçu l'autorisation de modifier ses moteurs, dont la puissance a été limitée après les arrêts à répétition que subissait Acosta depuis le GP de Catalogne. "Il est certain qu'on a des limites après les problèmes que tous les pilotes KTM ont eus à Barcelone", a précisé l'intéressé.

Avec Léna Buffa