Pour Agostini, Ducati peut gérer mais Honda doit convaincre Márquez

Charger le lecteur audio

Interrogé par La Gazzetta dello Sport pour livrer son sentiment sur les pilotes et constructeurs qui constituent le plateau MotoGP 2023, Giacomo Agostini a estimé que le rival numéro un de Pecco Bagnaia cette année pourrait bel et bien être Marc Márquez. Sur la touche depuis trois ans après s'être blessé au bras dès la première manche de 2020, l'Espagnol a livré un long combat face à lui-même pour se sortir de ses difficultés physiques, jusqu'à une opération de la dernière chance, la quatrième, au printemps dernier. Une intervention réussie qui peut donc, selon Agostini, le ramener enfin au sommet. Mais à une condition, toutefois.

"Je trouve que Márquez est un grand pilote, agressif, qui ne baisse jamais les bras. Si Honda lui donne la bonne moto, cela pourra être lui", a ainsi répondu le champion italien lorsqu'il lui a été demandé qui pourrait être le rival numéro un du champion sortant cette année.

Après trois années marquées par sa blessure du bras, il voit le #93 en capacité de retrouver une courbe de résultats digne de son talent, convaincu que Márquez sera enfin physiquement en capacité d'exprimer tout son talent après les efforts continus menés sur son bras meurtri. "Si, avant, il gagnait sept courses sur dix, maintenant il en gagnera peut-être cinq", a estimé l'ancien pilote. "À son retour d'opération, on a bien vu que les autres avec les Honda n'existaient pas, or lui était encore au maximum."

Mais que se passera-t-il si Márquez revient au plus haut niveau physiquement alors que sa RC213V reste inférieure aux autres machines ? Se pourrait-il qu'à bientôt 30 ans, il se laisse tenter par un autre défi après avoir fait toute sa carrière chez Honda ? "Cela dépend du HRC", a prévenu Agostini. "Moi, j'avais quitté MV parce que Yamaha arrivait, je devais le faire pour continuer à gagner. Si Honda ne lui donne pas de moto compétitive… Après être tombé amoureux, on peut perdre cet amour et prendre un autre chemin."

Quand, début 2020, celui qui venait de remporter un sixième titre avec des statistiques records avait prolongé son contrat jusqu'en 2024 inclus, personne n'aurait cru qu'il verrait trois nouveaux champions lui succéder au palmarès. Aujourd'hui, lui-même a prévenu : il ne garantit pas à Honda sa fidélité absolue et s'autorisera à regarder ailleurs si la nouvelle version de la moto n'apporte pas les progrès nécessaires.

"J'aurai toujours un grand respect pour Honda", avait expliqué le #93 en fin d'année dans une interview pour Motorsport.com. "Mais aujourd'hui, je ne pense qu'à retrouver le sommet avec Honda. Après, si ce n'est pas possible, si je sens que je n'ai pas les outils, évidemment j'essaierai de trouver la meilleure option pour moi. Et je leur ai déjà dit."

Situation de luxe pour Ducati

À l'opposé de l'épée de Damoclès qui pèse sur Honda, Ducati se trouve dans une situation de luxe. Sa moto était unanimement considérée comme la plus compétitive du plateau 2022 et son armada de huit pilotes a contribué à la domination très large qui s'est écrite, avec à la tête de ce groupe un Pecco Bagnaia qui a atteint son meilleur niveau et a dominé le palmarès de l'année.

Cette année encore, Ducati sera la marque à battre. "Je pense que oui", a acquiescé Giacomo Agostini. "On va bien voir qui aura le mieux travaillé pendant l'hiver, mais [en 2022] Ducati était un cran au-dessus et ça n'est pas rien comme avantage. Non seulement les autres doivent les rejoindre, mais ils doivent faire des progrès plus grands, alors qu'à Borgo Panigale ils peuvent éviter des risques inutiles."

Bagnaia et Bastianini, le duo le plus fort de 2023 selon Agostini

Si le champion aux 15 titres voit en Márquez le possible rival numéro un de Bagnaia pour la saison à venir, il n'en oublie pas Fabio Quartararo et Enea Bastianini, qui sortent du lot également à ses yeux. Et l'octogénaire va plus loin : l'équipe officielle Ducati possède, selon lui, le binôme le plus impressionnant du plateau 2023, de quoi là aussi rassurer les Rouges.

"Pour moi, c'est le duo le plus fort. Il est toujours compliqué d'avoir deux coqs − à mon époque, Hailwood était parti chez Honda quand j'étais arrivé chez MV − mais c'est relatif. Le coéquipier est le premier adversaire que l'on a, mais on veut battre tout le monde. Simplement, quand on a un coéquipier qui est tout aussi fort, on ne peut pas se raccrocher à des excuses sur la compétitivité de la moto. Pour Ducati, c'est la situation idéale, en théorie quand on a les plus forts on peut être tranquille."

"Remporter un titre n'ôte pas de poids", a-t-il ajouté au sujet de Bagnaia. "Pecco pilotera toujours de la même façon, son objectif est de rééditer son titre. Bastianini arrive avec la même idée, il l'a montré. Au final, la hausse du niveau ne dépend pas du coéquipier, mais de l'adversaire contre lequel on se bat : cela peut être Bagnaia, comme Márquez ou Quartararo."