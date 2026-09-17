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Un diagnostic trop optimiste a rallongé l'absence d'Ai Ogura

Ai Ogura pense qu'il aurait pu manquer une course de moins en étant opéré de la main plus tôt. Le Japonais a reçu le feu vert pour faire son retour au GP d'Autriche.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Ai Ogura a manqué les deux derniers Grands Prix en raison d'une fracture au niveau de la main gauche, après une chute à motocross, et ses médecins l'ont estimé apte à faire son retour au GP d'Autriche. Ce jeudi, l'équipe médicale du MotoGP lui a donné le feu vert pour remonter sur son Aprilia vendredi au Red Bull Ring, même s'il sera de nouveau examiné après la première séance.

Face à la presse, dont les journalistes de Motorsport.com, Ogura a décrit une "chute normale" comme cause de sa blessure, alors qu'il avait profité de la pause entre les rendez-vous de Silverstone et du MotorLand Aragón pour retrouver son Japon natal. Les premiers examens passés dans le pays laissaient penser qu'il pourrait retrouver sa moto dès le GP d'Aragón, sans être opéré.

"C'est ce que le médecin japonais m'a dit", a précisé Ogura. "Je n'ai rien contre eux mais je n'aurais pas dû écouter ce commentaire !"

Ai Ogura a finalement été opéré il y a trois semaines, à Barcelone, pendant que ses rivaux préparaient le GP d'Aragón. Le pilote a précisé avoir été traité comme un patient classique au Japon, alors que les pilotes ont l'habitude d'avoir recours à des interventions chirurgicales pour réduire la durée de convalescence. C'est ce qui a été fait lors de son opération, avec la pose d'une plaque.

Ogura estime qu'il aurait "probablement" pu disputer le GP de Saint-Marin, il y a une semaine, s'il avait été opéré plus tôt.

Ai Ogura va retrouver son Aprilia au GP d'Autriche.

Ai Ogura va retrouver son Aprilia au GP d'Autriche.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Trackhouse espérait le retour de son pilote dès Misano mais une nouvelle chute aurait pu aggraver la blessure. La calcification devrait être suffisante au Red Bull Ring : "Tant que je reste sur la moto, [ça va]. Je vais devoir gérer la douleur sur la moto, mais il n'y a aucune chance que j'aggrave les choses. J'ai manqué Misano pour ne pas aggraver les choses en cas de chute."

Ogura a pu remonter sur une moto de petite cylindrée lundi et se sentait "presque à 100%" : "Évidemment, [ça va] un peu moins bien que la main droite mais la différence entre les deux mains n'est plus très importante. Ça revient lentement à la normale."

Ai Ogura n'a pas demandé d'ajustements particuliers à sa moto mais il pourrait le faire s'il a du mal à activer le correcteur d'assiette : "Demain, je vais commencer avec tout dans une position normale. J'utilise mon pouce pour activer le holeshot device. Si c'est trop dur je passerai au système [avec le doigt]. Ça devrait aller."

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