Ai Ogura proche d'une signature chez Trackhouse pour 2025

Ai Ogura devrait faire ses débuts en MotoGP la saison prochaine. Le Japonais, actuellement deuxième du Moto2 à sept points du leader Sergio García Dols, finalise son arrivée chez Trackhouse.

Motorsport.com a appris que l'équipe satellite d'Aprilia et le pilote ont trouvé un accord pour qu'il fasse ses débuts aux côtés de Raúl Fernández, dont la prolongation pour deux saisons a été annoncée en début de semaine. Si l'accord se concrétise, Ogura succédera ainsi à Miguel Oliveira, que l'on dit proche de Pramac, nouvelle équipe satellite de Yamaha.

Cette décision survient dans un marché des transferts très animé. Trackhouse a notamment mené des discussions avec Joe Roberts, troisième du Moto2 et dont la nationalité américaine apparaissait comme un avantage pour une équipe elle même venue des États-Unis, mais elles n'ont pas abouti.

Honda a fait débuter Ai Ogura en Championnat du monde en 2018 et l'a toujours suivi depuis. Il a déjà eu la possibilité de rejoindre le MotoGP en 2023, via l'équipe LCR, mais il avait décliné l'offre, préférant rester concentré sur le Moto2. Ogura a vécu une année très difficile, qui l'a vu quitter l'équipe Idemitsu Team Asia pour MT Helmets, avec laquelle il s'est relancée cette année.

Chez LCR, Takaaki Nakagami devrait donc rester le coéquipier de Johann Zarco la saison prochaine. La seconde place dans l'équipe de Lucio Cechinello est en l'état dédiée à un pilote asiatique en raison de la présence d'Idemitsu, pétrolier japonais, comme sponsor principal.

Dans l'équipe officielle, la prolongation de Joan Mir pour deux saisons a été officialisée ce vendredi, tandis que Luca Marini dispose d'un contrat pour 2025.

À ce jour, il reste officiellement deux places à prendre chez Pramac et VR46, et une chez Gresini, LCR et Trackhouse. On sait cependant déjà que Fabio Di Giannantonio restera chez VR46 et que Fermín Aldeguer rejoindra le MotoGP sur une Ducati satellite. Les sorts de Jack Miller, Augusto Fernández ou encore de Franco Morbidelli, qui pourrait s'engager avec VR46, restent incertains, tandis qu'Aleix Espargaró va quitter son poste de titulaire chez Aprilia pour devenir pilote d'essais de Honda.