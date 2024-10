Le départ d'Albesiano, une "surprise" qui chamboule Aprilia

Aprilia va vivre une petite révolution au cours des prochains mois. Romano Albesiano, directeur technique depuis le retour de la marque en MotoGP, va partir chez Honda et être remplacé par Fabiano Sterlacchini, qui a occupé le même poste chez KTM pendant trois ans, jusqu'à cet été, après avoir travaillé chez Ducati.

Ce bouleversement n'a visiblement pas été bien reçu par tout le monde. Chez Trackhouse, l'équipe satellite d'Aprilia, Davide Brivio n'a pas caché qu'il ne s'attendait pas à cette nouvelle. "Je pense que c'est une petite surprise mais OK, on verra", a commenté le patron de la structure américaine au site officiel du MotoGP. "Romano semble avoir pris cette décision. On va attendre Fabiano. Ce sera intéressant de voir ce qu'il se passera."

"Romano a fait un excellent travail pour mener Aprilia à son niveau actuel parce que si on se souvient, ça a commencé avec ce qui était moins bon qu'une machine de Superbike, pour menacer Ducati en quelques années. Le crédit revient à Romano. Je lui souhaite bonne chance. Chez Aprilia, on accueille Fabiano et on espère pouvoir faire aussi un bon travail avec lui."

Raúl Fernández, seul des quatre pilotes Aprilia à rester en poste la saison prochaine, vit mal cette décision. "C'est difficile pour moi parce que j'ai une très bonne relation avec Romano, je pense qu'il travaille très bien chez Aprilia", a souligné le pilote Trackhouse. "C'est l'une des personnes qui a le plus amélioré ce projet donc pour moi c'est très décevant. J'ai travaillé avec le nouveau chez KTM mais je ne sais pas comment il pourra améliorer le projet. On est déjà à la limite et il faudra faire attention à de petits détails."

Espargaró y voit du bon pour Aprilia

Aleix Espargaró, très impliqué dans le développement de l'Aprilia ces dernières années, reconnaît un coup dur pour la marque, et même s'il va lui aussi la quitter pour Honda dans quelques semaines, il pense que l'arrivée de Fabiano Sterlacchini peut apporter du bon.

"C'est évidemment une grosse perte parce que je pense qu'avec plus de temps et de recul, on apportera plus de crédit à ce que Romano a accompli chez Aprilia", a commenté le futur pilote d'essais de Honda. "Le parcours a été incroyable donc chapeau pour son travail, mais je pense qu'Aprilia a besoin d'un gros changement."

Romano Albesiano et Aleix Espargaró Photo de: Dorna

"C'est un gros boost pour tout le monde à Noale : un gros changement de pilotes très talentueux et jeunes, ils vont avoir de nouveaux chefs mécaniciens, un nouveau directeur technique, donc je pense qu'Aprilia va franchir un ou deux crans pour l'avenir et je suis très heureux parce que je pense qu'ils en avaient besoin."

"Il faut prendre des risques si on veut réussir dans la vie", a-t-il ajouté. "Ils prennent des risques mais ils ont pris la bonne décision, ils ont signé [Marco] Bezzecchi, un pilote jeune et talentueux, ils ont signé [Jorge] Martín, le pilote le plus rapide de la grille en ce moment, j'ai travaillé avec le nouveau directeur technique et il a travaillé chez KTM et Ducati les dernières années. Ils ont pris les bonnes décisions."

"Évidemment, ce ne sera pas facile mais ce ne sera facile pour personne, même pour Honda avec Romano [car] c'est un nouveau projet, KTM doit recruter de nouvelles personnes, Ducati doit se réinventer tous les ans. Ce n'est facile pour personne mais pour Aprilia, selon moi c'est prometteur. Ils ravivent la flamme donc pour moi c'est prometteur."

Pour le moment, c'est en observateur que Jorge Martín voit ces changements intervenir, quelques semaines avant son arrivée. Le leader du championnat ne semble pas inquiet de voir une figure aussi importante qu'Albesiano céder sa place à Sterlacchini "Je n'ai pas travaillé avec lui", a déclaré Martín au sujet du second. "Il a fait un bon travail avec KTM. Il a beaucoup d'expérience avec Ducati et KTM donc je pense qu'il aura un très bon savoir faire pour Aprilia."

Aleix Espargaró Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Marco Bezzecchi, qui fera également son arrivée chez Aprilia la saison prochaine, partage l'opinion de son futur coéquipier au sujet de Sterlacchini. "Je n'ai jamais eu la possibilité de discuter directement avec lui mais je sais que c'est un très, très bon ingénieur, il a fait un bon travail chez Ducati mais aussi chez KTM", a rappelé le pilote VR46. "Je suis content pour eux, pour lui, qu'il rejoigne le projet."

Massimo Rivola a en tout cas la volonté d'insuffler cet optimisme au sein du constructeur. "J'ai toujours dit qu'une seule personne ne pouvait pas changer une entreprise", a déclaré le patron d'Aprilia Racing. "Une entreprise est plus importante qu'un individu."

"Nous faisons tous ces changements pour avancer, pour apporter de nouvelles connaissances, de nouvelles informations", a-t-il ajouté. "Aprilia a fait en pas en avant tous les ans, jamais en arrière. Avec les trois gros changements, le directeur technique et les nouveaux pilotes, nous continuerons à en faire."