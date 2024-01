L'album photo des vainqueurs 2023 en MotoGP

Durant la saison MotoGP 2023, ils ont été 15 pilotes à monter sur le podium des 20 Grands Prix qui figuraient au calendrier, un record égalé par rapport aux saisons 2020 et 2021. Huit pilotes se sont partagé les victoires et, fait inédit depuis la création du championnat en 1949, aucun n'a pu enchaîner deux succès !

En comptant uniquement les courses principales, les seules qui valent officiellement dans les statistiques, trois pilotes ont connu la victoire pour la première fois : Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio et bien sûr Johann Zarco !

En course sprint, ils ont été 13 à se partager les médailles, dont six pilotes différents qui se sont imposés. Le plus grand nombre de succès revient à Jorge Martín (9) et c'est lui également qui a le plus figuré dans le trio de tête (14 fois, contre 13 pour Pecco Bagnaia).

Du côté des constructeurs, les comptes sont assez rapides : Ducati a raflé 17 victoires sur les 20 Grands Prix et placé 43 pilotes sur le podium ; la tendance est très similaire en course sprint, avec 16 succès et 40 médailles en 19 épreuves. Outre la grande domination du constructeur italien, toutes autres les marques ont obtenu au moins une récompense : KTM et Aprilia ont gagné au sprint et Honda et Aprilia ont obtenu des victoires en Grand Prix, tandis que Yamaha a figuré dans le top 3 des deux exercices.

Le palmarès des Grands Prix MotoGP 2023