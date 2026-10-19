MotoGP GP d'Australie

Aldeguer absent à Phillip Island, Lecuona le remplace

Fermín Aldeguer va manquer le Grand Prix d'Australie à la suite de sa blessure en Indonésie. Iker Lecuona prendra le guidon de sa Ducati dans l'équipe Gresini.

Rubén Carballo Rosa

Publié: 19 oct. 2026, 10:00

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Photo de : Gold and Goose / Motorsport Images

Fermín Aldeguer va encore manquer un Grand Prix MotoGP. Le pilote espagnol ne sera pas présent cette semaine pour les adieux au mythique circuit de Phillip Island, qui accueille le Grand Prix d'Australie. Cela fait suite à sa blessure en Indonésie, qui a entraîné une opération de la main la semaine dernière.

Le pilote Gresini a subi à Mandalika sa troisième blessure importante de la saison. Il s'était déjà fracturé le fémur gauche pendant l'hiver, ce qui l'avait contraint à manquer la pré-saison et le Grand Prix de Thaïlande. Ensuite, une blessure vertébrale à Assen l'a empêché de finir le week-end des Pays-Bas, puis de courir en Allemagne et en Angleterre.

Cette fois-ci, Aldeguer est tombé dans le deuxième tour de la course longue en Indonésie. Bien que la chute n'ait pas semblé grave, il s'est fracturé la base du premier métacarpien de la main droite.

Cette blessure l'a contraint à rentrer en Espagne dans les plus brefs délais, afin de se faire soigner par le docteur Xavier Mir et son équipe. Aldeguer a ainsi été opéré il y a quelques jours, avec succès, à l'hôpital universitaire Dexeus de Barcelone.

Iker Lecuona (Gresini Racing)

Photo de : Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Sur le moment, ni Gresini, ni le pilote, ni les médecins n'avaient donné de délai précis pour son rétablissement, laissant planer le doute sur son déplacement en Australie. Finalement, il n'en sera pas, et c'est Iker Lecuona qui va à nouveau faire une apparition sur la grille MotoGP pour le remplacer.

Lecuona fait partie des pilotes sur lesquels Ducati compte lorsqu'il s'agit d'effectuer un remplacement. Cette année, il a déjà couru à deux reprises avec Gresini, la première fois pour remplacer Álex Márquez en Hongrie, après le grave accident dont le Catalan avait été victime à Barcelone, et la seconde pour palier l'absence d'Aldeguer à Silverstone.

S'il avait admis être plutôt surpris par son premier retour sur la grille, au printemps, cette fois Lecuona a été prévenu qu'il pourrait devoir remplacer Aldeguer. Il vient tout juste de boucler sa saison en WorldSBK, championnat qu'il a terminé à la deuxième place derrière l'imbattable Nicolò Bulega.

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