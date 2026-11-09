MotoGP GP du Qatar

Aldeguer se défend après la blessure de Bagnaia : "Ce n'était pas une manœuvre folle"

Malgré son sentiment de ne pas avoir tenté une "manœuvre folle", Aldeguer s'est tout de même rendu dans le stand de l'équipe Ducati officielle pour présenter ses excuses après l'accident survenu à Losail.

Rachit Thukral Germán Garcia Casanova

Publié: 9 nov. 2026, 14:39

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Fermin Aldeguer a répondu aux critiques après son accrochage avec Pecco Bagnaia, qui a blessé le pilote Ducati officiel lors du sprint du Grand Prix du Qatar.

Le pilote Gresini se battait avec Pedro Acosta pour la sixième place lorsqu'il a vu une opportunité à l'approche du dernier virage. Mais, au moment de freiner dans ce droite très serré, il n'a pas réussi à ralentir suffisamment sa moto et a violemment percuté Bagnaia, qui roulait juste devant eux à la cinquième place.

Le choc a projeté l'Italien dans les airs. Le triple champion du monde souffrait après être lourdement retombé sur l'asphalte, avant de glisser vers la zone de dégagement.

La course a immédiatement été interrompue par drapeau rouge en raison de la gravité de l'accident. Les commissaires ont sanctionné Aldeguer de deux pénalités de long lap, à effectuer lors du nouveau départ, donné pour une course raccourcie à dix tours.

Sans jamais nier sa responsabilité dans l'accident, Aldeguer a néanmoins insisté sur le fait que sa tentative de dépassement n'était pas aussi téméraire qu'elle pouvait le laisser penser, malgré la violence de ses conséquences.

"Évidemment, quand on voit l'accident, il paraît absolument spectaculaire, comme quelque chose de complètement disproportionné. Mais au final, ce n'était pas vraiment une manœuvre folle, si je puis dire", a expliqué Aldeguer à la presse, dont Motorsport.com.

"J'essayais de reprendre une position à Pedro, qui avait mal négocié le virage 15. J'ai vu une opportunité de passer dans le dernier virage, mais évidemment, comme il était mal sorti du virage précédent, il a fini par défendre sa position."

"Nous étions un peu plus qu'à mi-piste, sur la droite, et nous savons qu'ici, au Qatar, dès qu'on sort de la trajectoire, c'est un peu la loterie. Je n'ai donc pas pu freiner la moto comme je l'aurais voulu. Je n'ai pas non plus freiné si tard que ça. Je dirais même que nous avons freiné plus tôt, en sachant ce qui nous attendait."

"Mais Pecco abordait le virage avec une trajectoire beaucoup plus large, en préparant la sortie, et c'est là que je l'ai percuté. J'ai essayé de regarder et d'éviter le contact avec ma roue avant. Ça s'est joué à très peu de chose, mais je l'ai percuté."

Bagnaia a immédiatement été conduit au centre médical pour y subir des examens, qui ont révélé deux fractures au pied droit.

L'Italien a été déclaré inapte à prendre le départ du Grand Prix dimanche en raison de ses blessures. Sa participation aux deux dernières manches de la saison, au Portugal et à Valence, reste également incertaine, dans l'attente d'une décision concernant une éventuelle intervention chirurgicale.

Aldeguer a révélé qu'il avait présenté ses excuses à Bagnaia ainsi qu'à Ducati, qui l'emploie directement en tant que pilote d'usine. Il a également évoqué les réactions contrastées qu'il avait reçues chez Ducati lorsqu'il s'était rendu dans le garage de l'équipe officielle pour présenter ses excuses après l'incident.

"Au bout du compte, certaines personnes comprennent que cela fait partie de la course et que ce genre de choses peut arriver, tandis que d'autres le prennent davantage à titre personnel", a-t-il déclaré. "Mais tout ce que je peux faire, c'est présenter mes excuses et essayer d'éviter que cela se reproduise lors des prochaines courses. Parfois, c'est vous qui êtes à l'origine de l'accrochage et, d'autres fois, c'est vous qui le subissez."

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