Aldeguer, l'étoile montante sur laquelle Ducati mise pour l'avenir

L'officialisation mercredi matin du transfert de Fermín Aldeguer chez VR46 s'est accompagnée de la confirmation publique du statut de pilote d'usine dont disposera l'Espagnol pour les deux prochaines saisons. Celui qui est aujourd'hui le plus jeune pilote du plateau apparaît comme l'étoile montante sur laquelle mise le constructeur, qui ne cache rien de la confiance qu'il lui accorde.

Âgé de seulement 21 ans, Aldeguer a fait ses gammes chez Gresini, avec qui il a jusqu'ici dû se contenter d'une machine datée d'un an. Cela ne l'a pas empêché de se mettre en évidence. Lui qui n'avait que trois ans et demi d'expérience en Grand Prix lorsqu'il a rejoint la catégorie MotoGP, mais déjà huit victoires à son actif, il a réussi à fêter un succès dès sa première année parmi l'élite, au Grand Prix d'Indonésie, pour finalement se classer 11e du championnat.

Aujourd'hui, bien que n'ayant disputé que huit des 12 manches qui se sont tenues jusqu'à présent en raison de deux grosses blessures subies durant la première moitié de l'année, il figure dans le top 10 du général avec pour une deuxième place pour meilleur résultat, obtenue à Barcelone.

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Pour le faire passer au rang de pilote d'usine, Ducati a activé une option de son contrat qui engage les deux parties pour deux ans de plus. Le chemin tracé devant lui apporte au jeune pilote la sérénité d'un cadre stable puisqu'il a l'assurance de rester à son nouveau poste jusque fin 2028. Cela va lui donner tout le temps de découvrir sa nouvelle équipe ainsi qu'un nouveau rôle officiel visant, potentiellement, à le préparer à une ultérieure promotion dans deux ans.

La réussite de son parcours pousse en effet Ducati à voir en lui "l'un des jeunes pilotes les plus prometteurs de la scène moto internationale", ainsi que le souligne le constructeur dans son annonce du jour. Et la marque d'ajouter : "Ce renouvellement de contrat confirme la confiance de Ducati dans les qualités du pilote espagnol et son potentiel de croissance, avec pour objectif qu'il devienne l'un des principaux protagonistes du MotoGP à l'avenir".

Fermín Aldeguer doit recevoir le même traitement que Marc Márquez et Pedro Acosta ces deux prochaines saisons. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse, ne manque pas de superlatifs pour décrire Fermín Aldeguer, chez qui il perçoit "un talent extraordinaire, une grande capacité d'apprentissage et une détermination qui a immédiatement impressionné" le management du constructeur.

"C'est encore un très jeune pilote, mais son potentiel est énorme et nous sommes convaincus qu'il a encore une grande marge de progression. C'est pourquoi nous avons décidé d'investir davantage en lui, réaffirmant ainsi notre confiance dans un projet clairement tourné vers l'avenir", ajoute le responsable italien.

Des propos auxquels fait écho le soutien affirmé par Claudio Domenicali, PDG de Ducati. "Fermín incarne parfaitement la vision de Ducati pour l'avenir de la course : croire aux jeunes talents et accompagner leur évolution afin qu'ils puissent exploiter pleinement leur potentiel. Cette philosophie nous a apporté une immense satisfaction au fil des années, et nous y restons profondément attachés", rappelle celui-ci.

Fermín incarne parfaitement la vision de Ducati pour l'avenir de la course.

"Dès le tout début, nous avons reconnu en Fermín un pilote prêt à relever le défi majeur du MotoGP. Il a fait ses débuts dans la catégorie reine avec Ducati et s'est rapidement taillé une place sur la grille, prouvant qu'il possédait toutes les qualités nécessaires pour courir au plus haut niveau."

"À partir de la saison prochaine, il entamera un nouveau chapitre avec le Pertamina Enduro VR46 Racing Team, une équipe qui excelle dans la formation des jeunes pilotes et qui partage notre ambition et notre soif de victoire. Nous sommes ravis de poursuivre cette aventure ensemble et nous sommes pleinement convaincus que Fermín saura tirer le meilleur parti de cette nouvelle opportunité."

Fermín Aldeguer a décroché une première victoire MotoGP la saison dernière. Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Ducati continuera à aligner six motos la saison prochaine. Le team d'usine sera composé de Marc Márquez et de Pedro Acosta, deux pilotes qui, à l'échelle de la compétition en tout cas, représentent deux générations puisqu'ils ont 11 ans d'écart. Le nonuple champion du monde aura 35 ans lorsque son contrat arrivera à échéance et sait que celui-ci pourrait être son dernier.

Les deux équipes partenaires du constructeurs resteront inchangées en 2027, mais des différences apparaîtront dans le statut des pilotes bien que l'arrivée de toutes nouvelles motos placera tout le monde sur un pied d'égalité en début de championnat.

Ainsi, Fermín Aldeguer, chez VR46, bénéficiera d'une moto d'usine au même titre que Joan Mir, chez Gresini. Ce ne sera pas le cas du coéquipier de celui-ci, le rookie Dani Holgado. Quant au sixième homme, qui sera selon toute vraisemblance Nicolò Bulega chez VR46, on ignore pour le moment quel traitement lui sera réservé, cependant ses liens directs avec Ducati et le statut d'équipe officiellement soutenue par la marque réservé à VR46 devraient le placer dans les meilleures conditions.