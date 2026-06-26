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Aldeguer incertain pour la suite du week-end à Assen

Après sa lourde chute pendant les Essais du GP des Pays-Bas, qui lui a valu une visite à l'hôpital, Fermín Aldeguer sera examiné samedi matin, afin de déterminer s'il est apte à poursuivre le week-end.

Téha Courbon Vincent Lalanne-Sicaud
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Après une lourde chute lors des Essais du Grand Prix des Pays-Bas de MotoGP, Fermín Aldeguer a passé des examens à l'hôpital et ne semble pas blessé, puisque Gresini a annoncé qu'il devra de nouveau passer des contrôles samedi matin avant qu'une décision ne soit prise concernant sa participation à la suite du week-end.

Alors que l'Espagnol était en passe de se qualifier pour la Q2, à 15 minutes de la fin de la séance et avant le véritable début du time attack, le pilote Gresini est parti à la faute dans le virage 11 du circuit d'Assen.

L'arrière de sa moto a décroché et Aldeguer a glissé avant de violemment percuter le bac à graviers, qui l'a projeté dans les airs avant plusieurs roulades. L'Espagnol est resté de longues minutes allongé au sol, entouré par les commissaires de piste, avant d'être évacué vers le centre médical.

Son équipe a ensuite indiqué qu'il avait été transféré à l'hôpital le plus proche afin d'y subir des examens complémentaires au niveau du thorax et du dos. Gresini n'a pas donné de précisions sur les résultats, mais a simplement annoncé qu'il devra de nouveau être examiné avant les EL2 samedi matin.

 

Pour rappel, Fermín Aldeguer est diminué physiquement depuis le début de la saison. Le 8 janvier dernier, lors d'essais de préparation sur le circuit de Guadassuar, en Espagne, où étaient également présents les frères Márquez, Aldeguer avait lourdement chuté au guidon d'une Ducati Panigale V2 de série modifiée, se fracturant le fémur gauche.

Depuis cette lourde blessure, le pilote continue d'en subir les conséquences et n'est toujours pas capable de marcher normalement.

Fermín Aldeguer n'a pas été le seul à lourdement chuter lors des Essais à Assen, puisque son coéquipier Álex Márquez est lui aussi violemment tombé. Toujours diminué depuis son spectaculaire accident à Barcelone, l'Espagnol a perdu le contrôle de sa Ducati dans le même virage qu'Aldeguer.

 

Projeté dans les airs, le pilote est violemment retombé sur son épaule droite, déjà fragilisée puisqu'il s'est fracture la clavicule à Barcelone. Sonné mais conscient, Álex Márquez a lui aussi été conduit au centre médical, où aucune fracture n'a été identifiée. Comme Aldeguer, il devra être examiné avant les EL2.

"En dehors de la chute, c'était une journée positive", a commenté Álex Márquez. "J'essayais d'attaquer et j'ai fait une erreur avec la moto, ce qui m'a envoyé dans les airs. Heureusement, je vais bien, quelques égratignures mais tout va bien. La clavicule va bien, maintenant je verrai comment je me sens demain matin."

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