"Le meilleur comeback possible" : Aldeguer écarte ses doutes après sa blessure

Fermín Aldeguer a réussi son retour à la compétition, deux mois après s'être fracturé une vertèbre à Assen. Le pilote espagnol, fraîchement officialisé en partance pour VR46 les deux prochaines saisons, a marqué les esprits en se classant cinquième de la première journée d'essais du GP d'Aragón, avant de décrocher deux sixièmes places en course.

"Je ne m'attendais clairement pas à ce genre de résultat", se réjouissait-il dès vendredi soir, déjà remis sur de bons rails et motivé par son classement du jour. Surtout, Aldeguer sentait que son physique répondait bien et cela suffisait à lever ses derniers doutes après une blessure toujours délicate à gérer.

"Mes sensations ont été très bonnes dès le premier tour, comme s'il ne s'était rien passé", expliquait le pilote Gresini. "Je suis surpris par ma condition physique. Il faudra voir comment ça ira demain au réveil, mais j'ai fait six ou sept tours à l'attaque, et je me suis très bien senti. Je n'ai pas de douleur, ce qui est très important. La seule chose qui me manque, ce sont peut-être les petits muscles qu'on ne travaille qu'avec une MotoGP, mais franchement, je suis surpris par ma condition physique."

Aldeguer se prenait même à rêver d'un résultat ambitieux dans les courses au programme des deux jours suivants. "Hier, mon objectif était simplement de faire des tours, de recueillir des informations et d'essayer de prendre du plaisir. Mais aujourd'hui, vu mes sensations, je pense pouvoir me battre pour le top 5", annonçait-il en confiance vendredi soir.

L'Espagnol savait toutefois que sa position de départ serait déterminante. Or, les qualifications ont été le seul moment du week-end où il a quelque peu marqué le pas. "Je ne suis pas content des qualifs, mais c'est normal. J'ai besoin de temps pour comprendre où est la limite de la moto", avouait-il après n'avoir obtenu qu'une place en quatrième ligne.

Deux solides résultats en course

Il a pourtant bel et bien réussi à investir toute l'énergie nécessaire dans les courses, la sprint comme la longue, pour à chaque fois se frayer un chemin vers la sixième place et s'y maintenir au fil des tours, battant notamment un Fabio Di Giannantonio empêtré dans un week-end plutôt morose.

"Franchement, je pense que c'est le meilleur comeback possible ! Après deux mois d'arrêt et trois courses d'absence, j'ai obtenu deux solides sixièmes places, avec des bagarres et un bon rythme. Je pense aussi avoir été dans le coup et avoir affiché un bon potentiel dans toutes les séances, à part les qualifications où j'ai fait des erreurs", a-t-il résumé pour le site officiel du MotoGP.

Fermín Aldeguer a tout de suite retrouvé ses sensations. Photo de : Qian Jun / MB Media via Getty Images

Et d'ajouter : "Je ne dis pas qu'avec une autre position départ j'aurais pu finir plus haut, par contre ça aurait sûrement été plus facile. C'est comme ça. Il faut s'améliorer par rapport aux erreurs mais aussi retenir le positif du week-end, et je pense que faire deux fois P6 en Aragón, c'est un bon retour."

Fermín Aldeguer a donc bel et bien relancé son championnat, d'autant que les points marqués lui permettent de réintégrer le top 10 au classement général. Et il pense déjà au prochain rendez-vous, la semaine prochaine à Misano, en pressentant toutefois que ce Grand Prix risque d'être un peu plus éprouvant.

"Ce sera clairement plus compliqué à Misano, qui est une piste difficile, offrant beaucoup d'adhérence et sûrement plus de concurrence de la part des autres constructeurs", a-t-il souligné. "À Misano, il y a beaucoup de virages, beaucoup de grip, et c'est plus difficile. Mais je vais bien. Maintenant, j'ai une semaine de plus pour me reposer, et aussi pour m'entraîner, ce qui est important pour moi, et on verra dans quelle condition j'arriverai là-bas."